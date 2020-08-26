Анапа, Краснодарский край, 26 августа, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Лесной пожар в районе заповедника Утриш в Анапе Краснодарского края локализован, сообщается в аккаунте в instagram администрации города 26 августа.

Anapa-official.ru Лесной пожар в Анапе

https://www.instagram.com/p/CEWOLUeINTC/

«Пожар на Утрише локализован! Это удалось сделать в 12:00 благодаря комплексной работе авиационной и наземной техники, всех спасательных формирований и других служб», — говорится в сообщении.

В пресс-службе мэрии уточнили, что все силы брошены на окончательную ликвидацию пожара. Огонь прошёл в общей сложности около 130 гектаров.

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар между населенными пунктами Большой Утриш и Малый Утриш был обнаружен днём 24 августа. На месте ликвидации работают более 500 человек, привлечено три вертолёта и два самолёта МЧС России.