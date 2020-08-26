Стокгольм, 26 августа, 2020, 12:37 — ИА Регнум. Расследование журналистов Sveriges Radio, связанное с бракоразводными процессами и судебными спорами об опеке, показало, что в Швеции родители зачастую не позволяют суду допросить ребенка. Тем самым детям отказывают в праве быть услышанными, а споры об опеке разрешаются без учета мнения самих детей. Об этом 16 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Лоуренс Альма-Тадема. Это наш уголок (фрагмент)

Свое расследование журналисты издания построили на проведении обзора всех судебных кейсов по вопросу об опеке в шведских судах за прошлый год. Согласно шведскому законодательству, один из родителей действительно имеет право отказать властям в разговоре с детьми. Однако это естественным образом влечет за собой риск причинения вреда детям, мнение которых игнорируется.

Так, например, из всех 140 судебных споров, где решалась дальнейшая судьба ребенка, с самим ребенком беседа была проведена в чуть более половине случаев. Таким образом, журналисты издания подчеркивают, что родители зачастую злоупотребляют предоставленной им по закону возможностью, ссылаясь на малый возраст ребенка и его неспособность до конца определиться при принятии решения, с каким из родителей он хочет остаться.