Астрахань, 26 августа, 2020, 12:21 — ИА Регнум. В Астраханской области по состоянию на 26 августа подтверждено 68 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 4892 пациента с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.