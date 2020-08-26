Томск, 26 августа, 2020, 12:18 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 38 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 5409. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Выздоровели ещё 92 человека. Общее число выздоровевших выросло до 4353.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области умерли 62 пациента с коронавирусом.