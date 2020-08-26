Киев, 26 августа, 2020, 12:30 — ИА Регнум. Украина может рассмотреть вопрос о возобновлении подачи воды в Крым только после того, как он перестанет быть российским, заявил «представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич 25 августа в эфире телеканала «Украина 24».

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По его словам, Украина не должна решать проблемы России, касающиеся водоснабжения полуострова.

«Воду в Крым до «деоккупации» подавать нельзя. Это очень значительные рычаги влияния и давления на «государство-оккупанта», — заявил чиновник.

Напомним, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина может возобновить подачу воды в Крым, если на полуострове случится гуманитарная катастрофа.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после проведения соответствующего референдума. Поводом для волеизъявления стал государственный переворот в Киеве. Новые украинские власти, демонстрируя своё отношение к Крыму, который они продолжают называть частью Украины, перекрыли Северо-Крымский канал, обеспечивавший полуостров пресной водой.