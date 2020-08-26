Москва, 26 августа, 2020, 12:08 — ИА Регнум. У новых правил, по которым появляется возможность оформления банкротства без судебного решения, есть нюансы и риски. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила адвокат Ирина Зуй.

schuldnerhilfe Банкрот

Она напомнила, что с 1 сентября в России новым правом могут воспользоваться должники, не имеющие средств для погашения задолженности в размере от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Процедура банкротства для них будет бесплатной.

Говоря о нюансах, эксперт отметила, что для объявления банкротом по упрощенной схеме необходима процедура исполнительного производства органами Федеральной службы судебных приставов РФ.

«Только после прохождения этой процедуры и если приставам не удалось обнаружить имущество, на которое может быть обращено взыскание, гражданин может инициировать данную процедуру. Учитывая, что большинство микрофинансовых организаций и многие банки предпочитают действовать не через суды, а через коллекторские агентства, данная мера охватит меньшую часть российских должников. Большинство российских должников воспользоваться данной процедурой не смогут, как не смогут ей пользоваться и те категории граждан, кто имеет долг более 500 тысяч рублей, а это, к примеру, практически все заемщики по ипотечным кредитам и значительная часть заемщиков по автомобильным кредитам», — сказала она.

Адвокат обратила внимание, что возможность упрощенного банкротства выгодна самим потенциальным банкротам, и вряд ли стоит допускать откровенный перекос законодательства в пользу одной из сторон спора по задолженности.

«Данная мера может серьезно ущемить права добросовестных кредиторов, в том числе в части оспаривания спорных сделок должника по основаниям закона о банкротстве. Кредиторы могут лишиться возможности получения собственных денежных средств, что негативно скажется на общем состоянии российского бизнеса в сфере банковской деятельности и микрокредитования», — считает Ирина Зуй.