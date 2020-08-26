Кемерово, 26 августа, 2020, 12:01 — ИА Регнум. В Кузбассе в инфекционном госпитале на базе клинической больницы им. С.В. Беляева пациенту с подтверждённым COVID-19 проведена тромбэктомия. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Для пациентов с коронавирусной инфекцией характерна предрасположенность к тромбозам, — уточнил заведующий отделением сосудистой хирургии Роман Султанов. — В частности у данного пациента диагностирован тромбоз подвздошно-бедренного сегмента, промедление с хирургическим лечением грозит развитием гангрены буквально в течение нескольких часов».

В региональном минздраве отметили, что в инфекционном госпитале на базе Кузбасской клинической больницы им. С.В. Беляева уже проводили операцию челюстно-лицевые хирурги, а также проведены две диагностические лапароскопии.