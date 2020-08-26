Москва, 26 августа, 2020, 11:54 — ИА Регнум. В Москве эвакуированным жителям дома, расположенного на улице Кубинка, предоставят временное жильё. Об этом 26 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

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"Эвакуированным жителям будет предоставлено временное жилье», — сказал мэр.

По словам Собянина, дом после пожара оперативно отремонтируют.

Мэр напомнил, что в доме произошёл хлопок, после которого случилось возгорание на третьем и четвёртом этажах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве следователи начали проверку после ЧП в доме на улице Кубинка.