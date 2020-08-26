Краснодар, 26 августа, 2020, 11:39 — ИА Регнум. Три новых смерти пациентов с COVID-19 подтвердилось за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В больнице Краснодара скончался 65-летний житель Гулькевичского района. Он был госпитализирован с острыми симптомами, компьютерная томография показала у него двустороннюю полисегментарную пневмонию, анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Пациента подключили к аппарату ИВЛ, но спасти его не удалось.

Также в инфекционной больнице №2 Сочи скончался 72-летний житель города-курорта. Он был госпитализирован с высокой температурой, кашлем, слабостью. Мужчина находился на ИВЛ, однако медики оказались бессильны. Также в инфекционной больнице №3 г. Новороссийска умерла 64-летняя жительница Геленджика. У женщины были диагностированы COVID-19 и двусторонняя полисегментарная пневмония, имелись сопутствующие заболевания. Всего в регионе за период пандемии скончались 169 пациентов с подтверждённым заражением.