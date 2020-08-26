Киев, 26 августа, 2020, 11:36 — ИА Регнум. В комитете Верховной рады Украины по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления нет единодушия по вопросу внесения изменений в постановление о назначении местных выборов.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада

Об этом заявил 26 августа в интервью «Радио Свобода» заместитель главы комитета, депутат от «Слуги народа» Александр Качура.

Качура отметил, что лично он видел необходимость изменений еще до того, как начались соответствующие дискуссии в контактной группе по урегулированию конфликта.

«По моему мнению, мы должны провести выборы в Донецкий и Луганский областные советы на подконтрольной Киеву территории. Во-вторых, надо сделать более «сухим» текст о назначении выборов… чтобы не к чему было придираться», — заявил депутат.

Соратник Зеленского констатировал, что приняв закон в нынешней редакции, по сути в Раде только усложнили переговорный процесс.

ИА REGNUM напоминает, что на переговорах контактной группы 19 августа представители республик Донбасса заявили о необходимости пересмотра Верховной радой Украины постановления о местных выборах, поскольку документ в нынешней редакции не соответствует минским соглашениям. В свою очередь, глава украинской делегации Леонид Кравчук обратился с соответствующим запросом об изменении закона в Раду.

Сегодня, 26 августа, вопрос должен быть рассмотрен в профильном комитете парламента. Предполагается, что в дискуссии примут участие Леонид Кравчук, представители офиса президента и руководство украинского парламента.