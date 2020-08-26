Москва, 26 августа, 2020, 11:34 — ИА Регнум. Мобильные операторы вместе с финансовыми организациями создадут систему, блокирующая звонки мошенников от лица банков, а также звонки о «клиентов» кредитным учреждениям, следует из законопроекта, подготовленного в развитие закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций (IT).

Shkolazhizni.ru Телефонные мошенники

Для работы системы потребуется внести изменения в закон «О связи», который сейчас запрещает оператору обрабатывать содержание бесед. При этом технология блокировки, уточняют «Известия» со ссылкой на документ, предполагает анализ технических характеристик, например, длительность разговоров и их и количества.

По данным издания, отобраны восемь инновационных технологий, которые будут тестировать в «цифровых песочницах». Минэкономразвития будет вести мониторинг угроз правам и свободам граждан.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, принятым законом о «правовых песочницах» в IT правительство получило полномочие устанавливать изъятия из отдельных требований законодательства, перечень которых будет определяться федеральными законами по мере выявления требований, препятствующих появлению и внедрению цифровых инноваций. Правительство также получило право определять взамен новые правила для определенного круга лиц, на определенное время и на определенной территории в рамках проведения эксперимента.