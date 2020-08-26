Москва, 26 августа, 2020, 11:21 — ИА Регнум. Около трети (28%) жителей России прибегали к помощи займов и кредитов. Не пользовались кредитными продуктами 72%, приводит данные Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Банк

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Самый популярный вид займа — потребительский кредит, его за последний год брали 51% опрошенных. Оформляли ипотечный кредит и целевой на конкретную покупку по 14%, кредит на покупку автомобиля — 8%.

Брать потребительский кредит предпочитают заемщики 18−24 лет (41%), 25−44 лет (48%) и старше 60 лет (61%). Целевой кредит чаще оформляют молодые заемщики 18−24 лет (22%).

Опрос проведен в июле 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет в 50 регионах России. Статпогрешность данных не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России долг клиента банка в среднем за три года вырос почти на 30%.

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