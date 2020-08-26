Ярославль, 26 августа, 2020, 11:17 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» переподписал контракт со шведским форвардом Магнусом Пяярви-Свенссоном. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу клуба.

ХК «Локомотив» Магнус Пяярви-Свенссон

Соглашение переподписано на новых условиях, — отметили в ярославском клубе. Срок действия договора остался прежним. Контракт игрока действует до конца сезона 2020−2021 годов. Магнус Пяярви-Свенссон перешел в «Локомотив» в октябре 2019 года. В минувшем сезоне форвард провел в Континентальной хоккейной лиге 45 матчей, в которых забил 12 шайб и отдал 9 результативных передач.

Также в ярославском «Локомотиве» объявили о расторжении контрактов с двумя защитниками. Команду покидают Зият Пайгин и Михаил Сидоров. Оба игрока последние несколько недель провели в фарм-клубе «Локомотива» — воронежском «Буране».