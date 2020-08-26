Москва, 26 августа, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Транзитные перевозки контейнерных грузов по территории России станут дешевле. Постановление, утверждающее льготные тарифы, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Согласно документу, перевозчики получат субсидии, размер которых составит от 25 тыс. до 77 тыс. рублей за грузовой контейнер. Компенсация будет зависеть от направления транзита и типа контейнера. Отмечается, что таким образом Россия сможет предложить перевозчикам конкурентную цену.

«Ожидается, что благодаря льготному тарифу в 2020 году число перевезённых контейнеров достигнет 7,5 тыс. в двадцатифутовом эквиваленте», — говорится в пояснительной записке.