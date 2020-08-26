Пекин, 26 августа, 2020, 11:15 — ИА Регнум. Комментируя высказывания представителей США и Великобритании по ситуации в Синьцзян-Уйурском автономном районе (СУАР) КНР, заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан изложил принципиальную позицию Китая, связанную с борьбой с терроризмом и экстремизмом в этом регионе КНР. Об этом 25 августа сообщает Синьхуа, информируя о виртуальном открытом заседании Совета Безопасности ООН, посвященном борьбе с угрозами миру и безопасности, которые создает организованный терроризм.

United Nations Headquarters Зал заседаний Совбеза ООН

Назвав высказывания представителей Вашингтона и Лондона «ошибочными», Гэн Шуан отметил необоснованность предъявляемых Китаю обвинений. Терроризм является общим врагом, и нет разделения террористов на «хороших» и «плохих», подчеркнул китайский дипломат, отметив, что Пекин выступает против политизации данного вопроса и двойных стандартов.

Он также добавил, что ситуация в Синьцзяне является «полностью внутренним делом Китая» и не является вопросом религиозной свободы или прав человека. Благодаря принятым профилактическим мерам, а также широкой кампании по ликвидации бедности, которые получили в регионе широкую общественную поддержку, за последние три года не зафиксировано ни одного террористического акта. С конца 2018 года регион посетили более 70 иностранных делегаций, отметивших серьезный прогресс Синьцзяна, позитивные перемены в развитии его экономики и социальной сферы. Они согласились с тем, что основа для этих перемен заложена принятыми мерами по борьбе с радикализмом.

Подчеркнув, что США игнорируют факты и распространяют суждения, основанные на лжи, Гэн Шуан призвал Вашингтон прислушаться к мнению широких кругов мировой общественности и обратить внимание на факты нарушений прав человека в самих США. Курса США, по словам китайского дипломата, придерживается и Великобритания, которая, вслед за Вашингтоном, выдвинула против КНР голословные обвинения по Синьцзяну.