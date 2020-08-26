Москва, 26 августа, 2020, 11:12 — ИА Регнум. Отклонение от нормальной работы смартфона является первым признаком того, что устройство подверглось атаке извне. Об этом сообщила 26 августа старший консультант Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Елена Агеева, ее слова приводит агентство «Прайм».

Иван Шилов ИА REGNUM Хакер

По её словам, владельца телефона должно насторожить самостоятельное включение и выключение устройства, а также появление в нём новых приложений.

«Также признаком атаки является наличие исходящих или входящих звонков и смс, в которых не участвовал пользователь. Подозрения должны вызвать и проблемы со связью во время разговора: долгое соединение с абонентом, помехи и шумы», — указала эксперт.

Помимо этого, как уточнила Агеева, свидетельством атаки на смартфон может быть нагревание устройства вне периода его использования, быстрый расход заряда аккумуляторной батареи и рост объема используемого трафика интернета без видимых на то причин.

«При появлении совокупности нескольких признаков из перечисленных выше необходимо просмотреть список установленных приложений и удалить неиспользуемые или подозрительные, отключить переадресацию звонков и смс», — посоветовала эксперт.

Для профилактики эксперт порекомендовала не использовать публичные Wi-Fi-сети, периодически проверять смартфон антивирусной программой и не устанавливать приложения из неизвестных и неофициальных источников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор института IT-университета «Синергия» Станислав Косарев посоветовал своевременно удалять сообщения в телефоне, которые содержат конфиденциальные для абонента данные.