Екатеринбург, 26 августа, 2020, 11:07 — ИА Регнум. В Свердловской области подтвердили ещё 122 случая заражения коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Вирус выявили у жителей Асбеста, Богдановича, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Дегтярска, Екатеринбург (50 случаев), Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Ревды, Староуткинска, Горноуральского городского округа, Ивделя, Кировграда, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новой Ляли, Североуральска и Серова.

Теперь в регионе зарегистрировано 24 720 случаев выявления коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области продлили «режим повышенной готовности» по 31 августа 2020 года.