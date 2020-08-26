Ульяновск, 26 августа, 2020, 11:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области суточное число переболевших COVID-19 значительно больше вновь выявленных случаев заражения — соответственно 148 и 80. Такие данные приводит федеральный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 26 августа, в Ульяновской области с начала пандемии официально выявлено 11 638 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 80.

Переболели COVID-19 в регионе 8866 пациентов, из них за последние сутки — 148 человек. В условиях пандемии коронавируса в Ульяновской области выздоровели 76,2% (от общего числа заболевших). Продолжает лечение 2681 пациент с коронавирусом.

Новых летальных исходов нет. Напомним, всего в Ульяновской области умер 91 пациент с COVID-19.

В министерстве здравоохранения Ульяновской области отмечают, что Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России в Димитровграде проводит ПЭТ бесплатные исследования для жителей региона в рамках системы ОМС. Исследование проводится для выявления случаев заболевания на ранних стадиях злокачественных новообразований.