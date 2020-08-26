Москва, 26 августа, 2020, 11:00 — ИА Регнум. Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Tammy Sue Пожар

Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв и пожар в жилом доме в Москве: трансляция»

По данным пресс-службы, пожар ликвидирован в 10:36. Всего спасено 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве произошёл взрыв и пожар в пятиэтажном доме на улице Кубинка. По предварительным данным, причиной ЧП может являться неисправная газовая колонка.