Курган, 26 августа, 2020, 10:59 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки лабораторно подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Из них 10 выявлено в Кургане, остальные — в Кетовском, Куртамышском, Петуховском, Притобольном и Целинном районах.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 26 августа, по данным штаба, зарегистрирован 2 891 случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области к 26 августа от коронавируса излечились 2468 человек, 17 пациентов с COVID-19 скончались.