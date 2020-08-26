Москва, 26 августа, 2020, 10:59 — ИА Регнум. Пожар, который возник после взрыва в жилом доме в Москве по адресу ул. Кубинка, дом 4, ликвидирован. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС России.

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"Принятыми мерами в 10 часов 36 минут пожар был ликвидирован», — говорится в сообщении.

Также указывается, что сообщение о пожаре поступило в в 09:48 мск. Во время его ликвидации из дома было спасено 16 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о спасении 13 человек из пожара в жилом доме.