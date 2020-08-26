Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Москве
Москва, 26 августа, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Москве взрыв в пятиэтажном доме на улице Кубинка мог произойти из-за неисправности газовой колонки. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
(сс) akiragiulia
Газовый водонагреватель
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По данным источника, причиной взрыва с последующим пожаром могла стать неисправность газовой колонки в Москве.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в жилом доме на улице Кубинка произошёл крупный пожар.