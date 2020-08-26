Москва, 26 августа, 2020, 10:53 — ИА Регнум. В Москве взрыв в пятиэтажном доме на улице Кубинка мог произойти из-за неисправности газовой колонки. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

(сс) akiragiulia Газовый водонагреватель

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По данным источника, причиной взрыва с последующим пожаром могла стать неисправность газовой колонки в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в жилом доме на улице Кубинка произошёл крупный пожар.