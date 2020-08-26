Тула, 26 августа, 2020, 10:52 — ИА Регнум. 27 новых носителей коронавируса выявлены за прошедшие сутки на территории Тульской области, данные на 26 августа опубликовал федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки 39 человек, у которых ранее было подтверждено заражение коронавирусом, признаны выздоровевшими и выписаны. Один пациент скончался от осложнений на фоне коронавируса.

Всего в регионе за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 9114 человек, выздоровели из них 7878. Скончались в регионе 313 пациентов с подтверждённым заражением.