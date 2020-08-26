Казань, 26 августа, 2020, 11:34 — ИА Регнум. В Татарии по состоянию на 26 августа заражены коронавирусом 6367 человек, за сутки инфицированы еще 29 пациентов, Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5207 человека. Скончались с момента наблюдения 57 пациентов, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Все случаи заражения контактные. Из числа новых заболевших 22 человека лечится на дому, в стационары госпитализировали семь пациентов. Самое большое количество инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — 11 человек. В Казани положительные тесты на COVID-19 получили 20 жителей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии закуплены тесты на антитела к коронавирусу. На первом этапе обследуют 50 тыс. человек. В их числе медицинские работники, сотрудники детсадов и школ, а также лица из группы риска. Первые результаты станут известны к 15 сентября.

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