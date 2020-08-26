Мурманск, 26 августа, 2020, 10:47 — ИА Регнум. В Мурманской области умерли еще два пациента с новой коронавирусной инфекцией. Общее число летальных исходов пациентов с COVID-19 выросло до 154. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным статистики, за сутки в регионе выявлено 68 случаев заболевания опасной инфекцией, 46 из них — в областном центре. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 12 496.

В настоящее время на лечении с COVID-19 находятся 2372 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области бесплатные противовирусные лекарства получили более 11 тысяч человек.