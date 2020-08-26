Москва, 26 августа, 2020, 10:40 — ИА Регнум. В Москве в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек, сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

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"В доме 4 по улице Кубинке произошел взрыв, открыто горят квартиры с третьего по пятый этажи», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Отмечается, что пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили факт пожара в пятиэтажном доме по адресу: улица Кубинка, дом 4. В ведомстве уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

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