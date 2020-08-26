Москва, 26 августа, 2020, 10:39 — ИА Регнум. За минувшие сутки в РФ выявили 4676 случаев заражения коронавирусом. Об этом 26 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Алексей Колчин ИА REGNUM Лаборатория

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Новые случаи заражения зафиксированы во всех регионах РФ. Больше всего их в Москве — 640. Далее следуют Петербург — 181, Подмосковье — 143, Ростовская область — 130, Нижегородская область — 129.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявили свыше 970 тыс. случаев заражения.