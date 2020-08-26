Ярославль, 26 августа, 2020, 10:37 — ИА Регнум. В Ярославской области подтверждена еще одна смерть от COVID-19, в регионе теперь зарегистрировано 33 летальных исхода. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

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За сутки в Ярославской области выявлено 38 случаев новой коронавирусной инфекции. Общее количество заразившихся за все время пандемии перевалило за 7 тысяч и на утро 26 августа составляет 7037 человек.

За сутки в регионе поправилось 32 ярославца. За весь период число выздоровевших от коронавируса достигло 6229 человек.