Новосибирск, 26 августа, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе координационного совета по подготовке и проведению в России чемпионата мира по волейболу FIVB 2022 года. Первое заседание совета прошло накануне, 25 августа, под председательством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, в режиме видеоконференции.

Правительство Новосибирской области Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в работе координационного совета по подготовке и проведению в России чемпионата мира по волейболу

Глава Новосибирской области рассказал о подготовке к проведению в Новосибирске игр чемпионата мира, строительстве регионального центра волейбола «Локомотив».

"Готовимся к чемпионату серьёзно — создан оргкомитет, утверждён областной план мероприятий по подготовке и проведению соревнований. Новосибирские матчи чемпионата будут проходить в региональном центре волейбола. Сейчас мы завершаем его строительство, — отметил Травников. — Здание центра состоит из двух блоков — большой блок с ареной для основных игр, малый блок с ареной для тренировок. В большом блоке будет размещаться более пяти тысяч зрителей. Акт готовности мы подписываем 3 сентября, таким образом, основной объект мы завершаем в этом году. В целом подготовка идёт достаточно активно, надеемся в 2022 году на высоком уровне встретить гостей и провести чемпионат мира по волейболу».

Власти подчёркивают, что возведение центра волейбола в Новосибирске подходит к завершению — общая строительная готовность объекта превышает 90%. Также заканчивается благоустройство береговой линии озера «Надежда», вокруг прилегающей к региональному центру волейбола. Строительство ведётся в рамках регионального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».