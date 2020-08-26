Москва, 26 августа, 2020, 10:29 — ИА Регнум. В Москве 26 августа произошёл взрыв в жилом пятиэтажном доме, расположенном на улице Кубинка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили очевидцы ЧП.

Moscow.mchs.ru Пожарные на месте происшествия

По их словам, после взрыва загорелись квартиры на нескольких этажах жилого дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили факт пожара в пятиэтажном доме по адресу: улица Кубинка, дом 4. В ведомстве уточнили, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Информации о пострадавших пока нет, подробности уточняются.