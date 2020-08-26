Калуга, 26 августа, 2020, 17:35 — ИА Регнум. Порядка 5 тыс. 756 калужских семей оплатили материнским капиталом образование своих детей и другие расходы, связанные с получением образования. Об этом 26 августа сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель начальника отдела социальных выплат отделения Пенсионного фонда России по Калужской области Юлия Пахаренко.

Дарья Антонова ИА REGNUM

По её словам, родителям, решившим направить материнский капитал на обучение детей в средних или высших учебных заведениях, надо написать заявление в отделение ПФР. Материнским капиталом можно оплатить не только первое, но и второе высшее образование, а также проживание ребёнка в общежитии. Образовательное учреждение должно находиться на территории Российской Федерации и иметь лицензию на оказание образовательных услуг. На дату начала обучения ребёнок должен быть не старше 25 лет.

«Использовать материнский капитал в образовательных целях можно, когда ребенку исполнится три года. До достижения трёхлетнего возраста также можно использовать материнский капитал на оплату детского сада или яслей», — сказала Юлия Пахаренко.

Размер материнского капитала в 2020 году в связи с рождением первого ребенка после 1 января 2020 года составляет 466 тыс. 617 рублей, в связи с рождением второго ребенка — 616 тыс. 617 рублей.