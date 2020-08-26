В Челябинской области обнаружили более 14 тыс. случаев COVID-19
Челябинск, 26 августа, 2020, 11:13 — ИА Регнум. В Челябинской области за 25 августа подтвердили ещё 73 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
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С начала пандемии на Южном Урале обнаружили 14 030 таких случаев. Больных COVID-19 насчитывается 2717 человек.
За сутки врачами были выписаны 146 пациентов, а за весь период — 10 922.