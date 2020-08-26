В Москве 26 августа произошёл взрыв в пятиэтажном жилом доме на улице Кубинка. По предварительным данным, причиной могла стать неисправность газового оборудования. На сигнал о возгорании прибыли пожарно-спасательные подразделения. Им удалось спасти 16 человек. Площадь пожара составила 55 квадратных метров, его ликвидировали в 10:36. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарники

10:15 Официальной информации по ЧП в Москве пока нет, подробности уточняются. Читайте также: В Москве очевидцы сообщили о взрыве в жилом доме

10:17 В Москве в пятиэтажном жилом доме произошло возгорание, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве. «По предварительной информации, происходит возгорание в пятиэтажном жилом доме». Об этом: В МЧС сообщили о пожаре в жилом доме в Москве

10:17 Пожар охватил три этажа из пяти, сообщают Telegram-каналы.

10:20 Появилась информация о том, что с места пожара на улице Кубинка спасены десять человек.

10:24 В Москве пожарно-спасательные подразделения работают на месте ЧП на улице Кубинка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице. По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в 9:48. По предварительным данным, произошло возгорание в пятиэтажке по адресу: улица Кубинка, дом 4. «На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — отметили в пресс-службе. Читайте также: На месте взрыва в Москве работают пожарно-спасательные подразделения

10:34 Второй ранг сложности присвоен пожару на улице Кубинка в Москве. Об этом 26 августа сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник. «Пожару присвоен второй ранг сложности», — цитирует агентство слова источника. По его данным, в доме на улице Кубинка горят три квартиры. Об этом: Крупному пожару в Москве присвоен второй ранг сложности

10:37 moscow.mchs.ru

10:40 В Москве в результате взрыва газа в жилом доме пострадали пять человек, сообщили в экстренных службах. Об этом: Взрыв в жилом доме в Москве: пострадали пять человек

10:44 В Москве взрывная волна вынесла женщину на улицу. Об этом 26 августа сообщает телеграм-канал издания «Подъём» со ссылкой на очевидцев. «Женщину снесло прямо. Выкинуло её из окна. Живая она», — цитирует канал слова человека, видевшего произошедшее. Читайте подробнее: Очевидцы о взрыве в Москве: женщину выкинуло из окна, она жива

10:44 Несколько человек отрезаны огнём на верхних этажах в горящем после взрыва доме в Москве. Об этом 26 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Подробности в материале: Несколько человек заблокированы в горящем доме в Москве — источник

10:48 В Москве спасли 13 человек во время пожара в жилом доме на улице Кубинка. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. «Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 13 человек», — рассказали в ведомстве. Читайте подробнее: Пожарные спасли 13 человек из горящего дома в Москве

10:49 Три человека отрезаны огнем на третьем этаже в горящем доме на Кубинке. m24.ru

10:53 В Москве взрыв в пятиэтажном доме на улице Кубинка мог произойти из-за неисправности газовой колонки. Об этом 26 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По данным источника, причиной взрыва с последующим пожаром могла стать неисправность газовой колонки в Москве. Подробности в материале: Названа возможная причина взрыва в жилом доме в Москве

10:59 Пожар, который возник после взрыва в жилом доме в Москве по адресу ул. Кубинка, дом 4, ликвидирован. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МЧС России. Читайте также: В Москве ликвидирован пожар в жилом доме на улице Кубинка

11:00 Пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме на улице Кубинка в Москве. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве. По данным пресс-службы, пожар ликвидирован в 10:36. Всего спасено 16 человек. Об этом: В Москве ликвидировали крупный пожар в жилом доме

11:07 В Москве на крупном пожаре в жилом доме на улице Кубинка спасено 16 человек. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице. Пожар ликвидировали в 10:36 по московскому времени. Площадь возгорания составила 55 квадратных метров. «Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из дома были спасены 16 человек», — рассказали в пресс-службе. Читайте подробнее: Пожарные спасли 16 человек на крупном пожаре в Москве

11:20 Возгорание в пятиэтажном жилом доме на ул. Кубинка, дом 4. Москва. moscow.mchs.ru

11:35 Московские газовики заявили об исправности приборов в доме на улице Кубинка, где произошёл крупный пожар. Об этом сообщает агентство «Москва». В пресс-службе «Мосгаз» рассказали, что в 9:39 на пульт службы «101» поступила заявка с характером «хлопок». Прибывшие на место специалисты проверили состояние газового оборудования в квартире №50, где произошёл очаг возгорания. Выяснилось, что все приборы целы и герметичны, нарушений в их работе не выявлено. Об этом: «Мосгаз» о хлопке в Москве: газовые приборы целы

11:42 В Москве началась доследственная проверка по факту инцидента в жилом доме. Об этом 26 августа сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по столице. По данным следствия, в жилом доме на улице Кубинка произошёл хлопок, повлекший возгорание и частичное обрушение. «Сведения о пострадавших уточняются», — говорится в информации. Подробности в материале: СК начал проверку после хлопка в жилом доме в Москве

11:54 В Москве эвакуированным жителям дома, расположенного на улице Кубинка, предоставят временное жильё. Об этом 26 августа сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter. «Эвакуированным жителям будет предоставлено временное жилье», — сказал мэр. По словам Собянина, дом после пожара оперативно отремонтируют. Об этом: Собянин: эвакуированным из дома в Москве предоставят временное жильё

12:29 Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в доме произошёл хлопок, после которого случилось возгорание на третьем и четвёртом этажах.

13:23 Три человека отрезаны огнем на третьем этаже в горящем доме на Кубинке. m24.ru

13:28 В Москве возобновилось движение по полосам улицы Кубинка. Об этом 26 августа сообщили в департаменте транспорта столицы. «Движение по второй и третьей полосе движения по улице Кубинка от Можайского шоссе в сторону улицы Маршала Неделина открыто», — говорится в распространенном сообщении. Читайте подробнее: В Москве ослабили ограничения движения у места крупного пожара

13:31 Правительство РФ предложило возложить контроль над внутриквартирным газовым оборудованием на управляющие компании, в квитанциях на оплату услуг ЖКХ появится новая строчка, сообщил первый зампред комитета Госдумы по ЖКХ Павел Качкаев («Единая Россия»). Об этом: В «платёжках» за ЖКХ может появиться новая строка «газовое оборудование»