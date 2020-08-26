Москва, 26 августа, 2020, 10:12 — ИА Регнум. Правительство России сняло ограничения на въезд иностранных спортсменов и тренеров на территорию страны. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Андрей Пронин ИА REGNUM Спортсмены летят в Россию

Спортсмены, тренеры и специалисты по физической культуре могут приезжать в Россию по рабочей или гуманитарной визе.

С мая 2020 года въезд в Россию был разрешён только для тех иностранных спортсменов, которые заключили трудовое соглашение с российской организацией.