Оренбург, 26 августа, 2020, 09:53 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области в поезде сообщением Ташкент — Кинель при досмотре состава выявлена крупная партия никотинсодержащей продукции — снюса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Пограничного УФСБ по Оренбуржью.

Пограничное УФСБ по Оренбургской области Выявленные в поезде банки со снюсом

В вагоне-ресторане обнаружили 720 банок снюса производства Швеции. Общий вес запрещенного товара составил 12 кг. Продукцию пытались провезти, спрятав в рундуке под картофелем. Партия снюса изъята и передана в полицию.

Стоит отметить, снюс запрещен в большинстве стран, в том числе в России. Табачное изделие содержит никотин и пагубно сказывается на организме человека.