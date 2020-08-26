Тамбов, 26 августа, 2020, 09:31 — ИА Регнум. 23 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе 26 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Возраст новых пациентов от 27 до 79 лет, детей среди них нет. Все новые носители были выявлены как контактные с ранее заразившимися людьми.

На 26 августа за весь период пандемии в Тамбовской области положительные тесты на коронавирус подтвердились у 6633 человек, из них 5958 выздоровели, 44 скончались. В больницах региона продолжают лечение 223 человека.