Пекин, 26 августа, 2020, 09:10 — ИА Регнум. Человеческими жертвами и потерями боевой техники могут обернуться для США «военные провокации» на китайских территориях, где проходят учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), об этом 26 августа со ссылкой на военного эксперта сообщает издание Global Times.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Солдаты армии НОАК

Ранее, 25 августа, разведывательный самолет США U-2 был замечен в районе проведения учений ВМС КНР, что вызвало решительный протест со стороны официального Пекина.

«США не следует потом сожалеть о том, что их корабли были пущены на дно, самолеты сбиты, а военнослужащих пришлось хоронить на чужбине», — подчеркнул военный эксперт, который пожелал остаться неназванным.

По его словам, американский разведывательный самолет, появившийся 25 августа в районе проведения учений НОАК, мог стать живой мишенью для китайских военных, и ответственность за такое развитие событий лежала бы исключительно на самих США.

Анонимный эксперт издания, считающегося рупором Коммунистической партии Китая, отметил, что нормальной практикой является закрытие доступа в район учений для полетов всех летательных аппаратов, не принимающих в них непосредственного участия.

В свою очередь, авторитетный китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин обратил внимание на то, что ответственность за риски, связанные с отправкой самолета с живым летчиком в район учений, несет сам Пентагон.

«США следует понять, что военные НОАК проявили огромную сдержанность, не уничтожив американский самолет-разведчик», — подчеркнул он.

Напомним, учения ВМС НОАК проходят в Южно-Китайском море с 24 по 29 августа. До этого в этом районе свои маневры проводили американские военные. В связи с произошедшим 25 августа инцидентом оборонное ведомство КНР выразило решительный протест в адрес Вашингтона.