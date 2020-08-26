Эксперт пригрозил США человеческой кровью в случае слежки за учениями КНР
Пекин, 26 августа, 2020, 09:10 — ИА Регнум. Человеческими жертвами и потерями боевой техники могут обернуться для США «военные провокации» на китайских территориях, где проходят учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК), об этом 26 августа со ссылкой на военного эксперта сообщает издание Global Times.
Ранее, 25 августа, разведывательный самолет США U-2 был замечен в районе проведения учений ВМС КНР, что вызвало решительный протест со стороны официального Пекина.
По его словам, американский разведывательный самолет, появившийся 25 августа в районе проведения учений НОАК, мог стать живой мишенью для китайских военных, и ответственность за такое развитие событий лежала бы исключительно на самих США.
Анонимный эксперт издания, считающегося рупором Коммунистической партии Китая, отметил, что нормальной практикой является закрытие доступа в район учений для полетов всех летательных аппаратов, не принимающих в них непосредственного участия.
В свою очередь, авторитетный китайский эксперт в области стратегических вооружений Сун Чжунпин обратил внимание на то, что ответственность за риски, связанные с отправкой самолета с живым летчиком в район учений, несет сам Пентагон.
Напомним, учения ВМС НОАК проходят в Южно-Китайском море с 24 по 29 августа. До этого в этом районе свои маневры проводили американские военные. В связи с произошедшим 25 августа инцидентом оборонное ведомство КНР выразило решительный протест в адрес Вашингтона.