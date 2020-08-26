Челябинск, 26 августа, 2020, 08:46 — ИА Регнум. В Челябинской области с марта отмечен существенный рост числа безработных. Об этом сообщает региональное управление по труду и занятости.

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

На 1 марта на учёте стояли 22 939 граждан. А на 25 августа их было уже 89 895. В сравнении с мартом уровень зарегистрированной безработицы в процентах вырос с 1,22 до 4,80.

Больше всего человек были признаны безработными в мае — 23 444 гражданина. В апреле, а также в июне и июле прирост составлял более 17 тыс.