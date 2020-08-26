Барнаул, 26 августа, 2020, 08:32 — ИА Регнум. Десятки жителей Барнаула, возжелавших вложить свободные деньги в строящееся жильё, оказались обманутыми женщиной, которая представлялась риелтором. В результате её мошеннических действий у 38 потерпевших было похищено более 50 миллионов рублей. Подробности уголовного дела, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

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По предварительным данным следствия, более двух лет (с 2017 по начало 2020 года) мнимому риелтору удавалось входить в доверие граждан, действуя по типу финансовой пирамиды.

Как уже сообщало ИА REGNUM, рост цен на малогабаритное жилье в Алтайском крае сейчас превышает 15%, а у некоторых застройщиков и все 20%. Вклады обесцениваются, и население ищет способы сбережения и приумножения капитала, заявил директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин.