Владивосток, 26 августа, 2020, 08:21 — ИА Регнум. В Приморье сборы одного ребёнка в школу обойдутся семье в среднем в 13−15 тыс. рублей. Львиную долю расходов составляет одежда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Комплект рабочих тетрадей, атлас и контурные карты для пятого класса

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«Особых трудностей при сборах ребёнка в школу сейчас нет. В магазинах есть всё необходимое в большом ассортименте и абсолютно на любой кошелёк. Даже наоборот, большой ассортимент затрудняет выбор ребёнка», — рассказала мама будущего пятиклассника Валерия.

По её словам, на покупку всей необходимой канцелярии по списку, который дала учительница, было потрачено около 1,5 тыс. рублей. За 500 рублей семья приобрела рабочие тетради по двум предметам. Ещё два комплекта таких тетрадей пока не купили, так как их нет в продаже, ожидается поставка. Атлас и контурные карты обошлись в 350 рублей.

«Вот с рабочими тетрадями ситуация не очень понятна. Их поставкой в городе занимается один книжный магазин. Почему не отработано взаимодействие между управлением образования и этим магазином. Ведь заранее известно, каких именно и сколько тетрадей необходимо. Слава Богу, сейчас учебники не покупаем — их уже выдали в школе», — уточнила Валерия.

Львиную долю расходов при сборе сына в школу семья понесла при покупке одежды. От определённой формы класс отказался перейдя в среднее звено. Учитель сказала родителям, что вид учеников в пятом классе должен быть строгим, официальным. Валерия с сыном приобрели: две пары брюк — строгие (700 рублей) и повседневные (1600 рублей), три рубашки (от 600 до 800 рублей), жилетку (1000 рублей), две пары обуви — туфли на «сменку» (1,5 тыс. рублей) и ботинки для улицы (2,5 тыс. рублей).

«Куртку на осень, портфель, кроссовки для физкультуры, спортивный костюм — всё это покупалось постепенно заранее. В среднем собрать ребёнка в школу в Приморье в этом году обойдётся в 15 тыс. рублей. Можно, конечно, потратить и больше — смотря у кого, какой кошелёк», — добавила мама пятиклассника.

Но на этом опытные родители не ставят точку в списке предметов необходимых для школы. В процессе учёбы будет докупаться одежда и обувь, особенно для мальчика, и канцелярия.

Если возникнет необходимость вновь перейти на дистанционное обучение, родителям придётся позаботиться об обеспечении ребёнка компьютерной техникой. В одном из самых популярных магазинов такая техника представлена в большом ассортименте и широком ценовом диапазоне — самый простой нетбук стоит 13 900 рублей, самая популярная модель ноутбука — 57 тыс. рублей, самая дорогая модель — 270 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, около трети российских семей (33%) планируют потратить на подготовку детей к школе в новом учебном году от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого образовательным центром Maximum Education.