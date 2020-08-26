10:21 27.08.2020

Все образовательные учреждения Коми готовы к началу учебного года в новых условиях.

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Читайте подробнее: Все школы Коми готовы к работе в новых условиях — минобразования

«Благодаря принятым на федеральном уровне решениям мы проходим период пандемии с минимальными потерями. Я имею в виду снижение административной нагрузки на строительную и дорожную отрасли, дебюрократизацию процедур, а также меры, направленные на стимулирование спроса на рынке жилья», — написал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на своей странице в одной из соцсетей после совещания Владимира Путина 26 августа.

В Перми принудительно закрыт салон красоты. Причиной стало игнорирование противоэпидемиологических мероприятий в период коронавирусного режима, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Подробности в материале: Более 4500 забайкальцев победили коронавирус

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается. Как сообщает оперативный штаб региона, на 27 апреля в регионе выявили 4517 носителей SARS-CoV-2 (24 человека за последние сутки). Из них 4150 пациентов (50 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 184 новых носителя коронавирусной инфекции, сообщили 27 августа в оперативном штабе. Это на три случая больше, чем днем ранее. Подъем заболеваемости наблюдается в городе с 21 августа.

В 59 социальных учреждениях Ростовской области продлят карантин из-за угрозы распространения коронавируса. На эти цели из региональной казны выделено более 77,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского губернатора.

За последние сутки в Петербурге официально подтверждена смерть 17 человек от смертельно опасных последствий коронавирусной инфекции. В общей сложности в Петербурге COVID-19 стал прямой и непосредственной причиной смерти 2392 человек.

В Якутии изменилась сиситема медосмотра для допуска детей в дошкольные организации. sakha.gov.ru

Движение 80% поездов дальнего следование, ранее отмененное из-за пандемии коронавирусной инфекции, возобновила РЖД. Об этом 27 августа сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в интервью РИА Новости.

Читайте подробнее: Уроки у красноярских школьников будут начинаться в разное время

С учётом новых правил, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса, уроки разных классов будут начинать в разное время. Соответственно, в разное время будут проходить и перемены.

В Красноярском крае школы самостоятельно определят, как будут организованы перемены. Об этом сообщили в краевом министерстве образования.

Читайте также: В Удмуртии выявили ещё 30 случаев заражения коронавирусом

В Удмуртии по состоянию на 27 августа выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3092 случаев.

Об этом: В России за сутки выявили 4711 новых случаев заражения коронавирусом

За истекшие сутки на территории России было выявлено 4711 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

На привокзальной площади аэропорта Оренбурга начала работать мобильная лаборатория, где пассажиры и встречающие их граждане могут сдать анализ на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУП Оренбургской области «Аэропорт Оренбург».

Новые случаи заражения зарегистрированы во всех регионах РФ. Больше всего их в Москве — 637. Далее следуют Петербург — 184, Подмосковье — 148, Нижегородская область — 134, Ростовская область — 128. В числе лидеров Ставрополье, Свердловская и Волгоградская области, а также Красноярский край.

За минувшие сутки в России исследования выявили 4711 носителей коронавируса. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Подробности в материале: День города в Горно-Алтайске отметят онлайн

Празднование Дня города в столице Горного Алтая 5−6 сентября пройдёт в онлайн-формате из-за сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Горно-Алтайска, в этом году городу исполняется 92 года.

Подробности в материале: В Брянской области подтвердили 24 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки 24 новых случая заражения коронавирусом зарегистрированы в Брянской области. Лаборатории проверили 1180 тестов, сообщили 27 августа в региональном оперативном штабе.

В Удмуртии по состоянию на 27 августа ещё один человек с подтвержденным заражением коронавирусом скончался. Общее число жертв COVID-19 в республике с учётом нового летального случая выросло до 58 человек.

За минувшие сутки в России умер 121 человек от коронавирусной инфекции. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Читайте подробнее: На Кубани за сутки подтвердили 86 случаев заражения коронавирусом

86 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось на территории Краснодарского края за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 27 августа. Новые случаи выявлены в 24 муниципальных образованиях, детей среди пациентов нет.

Один из пользователей социальной сети сообщил, что якобы с 20 сентября снова будет введено дистанционное обучение.

Планов переходить на дистанционное обучение в Самарской области нет. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба министерства образования и науки региона в социальной сети.

Читайте также: В Белгородской области выявили ещё 38 носителей коронавируса

За истекшие сутки 38 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Об этом сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе.

С начала пандемии в регионе обнаружено уже 4104 случая заболевания COVID-19. На лечении находятся 2697 пациентов.

В Челябинской области за 26 августа подтвердили ещё 74 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

«Среднее число новых случаев за две неделю сократилось на 5,4%», — говорится в информации.

За минувшие сутки в Москве выявлено 637 случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Читайте также: В Рязанской области за сутки выявили 28 носителей коронавируса

Ещё 28 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области за прошедшие сутки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе.

Читайте также: В Татарии за сутки выявили 29 носителей коронавируса

В Татарии по состоянию на 27 августа заражены коронавирусом 6396 человек, за сутки инфицированы еще 29 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5235 человек, за последние 24 часа — 28 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 57 жителей региона.

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 27 августа, выявлено 58 случаев заражения коронавирусом. В больнице на лечении находятся 54 человека, еще четверо — в домашних условиях под меднаблюдением, сообщает краевой минздрав.

В преддверии «сезона простуд» в Забайкальский край уже поступило около 274 тысяч доз вакцины от гриппа и ОРВИ. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, «вакцинация рекомендуется абсолютно всем», но особенно актуален этот совет для забайкальцев, перенесших коронавирус.

В Ленинградской области за прошедшие сутки зафиксировано сразу пять летальных исходов у заболевших COVID-19, сообщили 27 августа в федеральном оперативном штабе. Такая суточная смертность в регионе последний раз была 8 августа.

Об этом: Жителям Приангарья рекомендуют привиться от гриппа

Медики рекомендуют в обязательном порядке вакцинироваться сотрудникам организаций социального обслуживания, образовательных учреждений, а также работникам торговли, транспорта, коммунальной сферы, школьникам, студентам, обслуживающему персоналу, лицам старше 60 лет и имеющим хронические заболевания. Всего планируется вакцинировать против гриппа более 60% жителей региона.

В Иркутскую область, где ежедневно выявляют десятки новых носителей коронавируса, поступила первая партия вакцин против гриппа для взрослого населения. Как сообщает сегодня, 27 августа, оперативный штаб региона, эт 512 тысяч доз.

Читайте подробнее: Ещё восемь пациентов с коронавирусом скончались в Красноярском крае

За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом, за весь период — 450.

Читайте также: В Тверской области скончались ещё три пациента с коронавирусом

24 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, об этом сообщили 27 августа в региональном оперативном штабе.

Читайте также: В Ростовской области за сутки выявили 128 носителей коронавируса

В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 128 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 августа.

Об этом: В Волгоградской области подтвердили ещё 112 случаев заражения коронавирусом

112 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Волгоградской области за прошедшие сутки. В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2543 взрослых и 43 ребёнка, сообщили 27 августа в региональном оперативном штабе.

В Пензенской области, по информации на 27 августа, коронавирусная инфекция подтверждена у 7863 человек. За сутки положительные тесты на SARS-CoV-2 получили еще 62 жителя региона.

Об этом: В Псковской области нет новых заражений в очагах коронавируса

В Псковской области за последние сутки проведено 706 тестов на коронавирус и выявлено 29 новых носителей инфекции. Об этом 27 августа проинформировали в областном оперативном штабе. Днем ранее в регионе было выявлено 28 случаев.

Об этом: Красноярским школьникам не придётся носить маски на уроках

В школах Красноярского края ношение защитных масок будет обязательным для сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи в столовой. Остальные сотрудники школы и ученики могут находиться в медицинских масках по желанию, подчеркнули в региональном министерстве образования.

Читайте также: В Воронежской области снова выявили более 100 носителей коронавируса

101 новый случай заражения коронавирусом выявлен в Воронежской области за минувшие сутки, данные опубликованы федеральным оперативным штабом 27 августа. Таким образом, в регионе спустя длительное время вновь превышена суточная планка в 100 носителей.

Читайте также: В Новосибирской области скончались ещё три пациента с коронавирусом

«Скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 55 лет, женщины в возрасте 58 лет и 65 лет. Всего в регионе скончались 349 человек», — говорится в оперативном сообщении.

В Новосибирской области, по данным на сегодня, 27 августа, за минувшие сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. За это же время выписаны 48 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Об этом: В Тульской области коронавирус унёс жизни 315 человек

26 новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Тульской области за минувшие сутки, данные опубликованы 27 августа федеральным оперативным штабом.

Об этом: Стали известны регионы РФ с наименьшими темпами прироста коронавируса

За минувшие сутки наименьший прирост новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией отмечен в Москве, Московской области и Чечне. Об этом 27 августа сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Читайте подробнее: На Среднем Урале выявили ещё 119 носителей коронавируса

Теперь в регионе подтверждено 24 839 случаев выявления коронавируса.

По данным на 27 августа 2020 года, диагноз подтвердили жителям Алапаевска, Артемовского, Белоярского ГО, Верхней Пышмы, Екатеринбурга (68 новых случаев), ЗАТО Свободный, Карпинска, Краснотурьинска, Красноуфимска, Первоуральска, Каменска-Уральского, Невьянска, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Серова, Тавдинского ГО.

В Свердловской области зафиксировали 119 новых осителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Об этом: Пострадавшем от потопа Нижнеудинске отремонтировали отделение скорой помощи

В отделении скорой помощи Нижнеудинской районной больницы (Иркутская область) завершается ремонт. Как сообщает оперативный штаб региона, до его окончания осталось всего несколько дней.

Об этом: В Смоленской области выявили 17 новых носителей коронавируса

17 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Смоленской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 27 августа.

Читайте подробнее: В Поволжье выявили 819 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 августа выявили 819 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 124 734 случаев.

Об этом: В инфекционных стационарах Новосибирска находится почти тысяча пациентов

Уточняется, что взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 973, в районных больницах — 451 пациент.

В Новосибирской области с подозрением на COVID-19 госпитализированы 22 ребёнка, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Подробности в материале: В Ростовской области скончались ещё шесть пациентов с COVID-19

В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 27 августа.

Читайте также: В Орловской области за сутки выявлен 41 носитель коронавируса

41 новый случай заражения коронавирусом подтвердился в Орловской области за мнувшие сутки, данные опубликованы 27 августа федеральным оперативным штабом.

Читайте также: В Челябинской области умерли ещё четверо пациентов с коронавирусом

Скончавшихся от COVID-19 26 августа нет. Все граждане умерли от других причин. Среди них были трое мужчин (59, 70 лет и 71 год), а также 62-летняя женщина.

В Челябинской области за 26 августа скончались ещё четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.

Об этом: Оренбургские храмы открывают для прихожан

Начиная с праздника Успения Пресвятой Богородицы, 28 августа, доступ верующих в храмы Оренбургской области возобновят с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний, сообщает Оренбургская епархия.

Об этом: В Татарии определили порядок действий при вспышке коронавируса в школах

Управление Роспотребнадзора по Татарии разъяснило порядок действий при вспышке коронавируса в школах. Так, если один из учеников заболеет новой инфекцией, домой на карантин отправят весь класс. Если коронавирус выявят у педагога — все контактирующие с ним учителя.

В России вакцинация населения от коронавируса, в том числе школьных учителей, будет добровольной. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Подробности в материале: В Удмуртии провели почти 263 тыс. исследований на коронавирус

В Удмуртии по состоянию на 27 августа провели 262 892 исследования на выявление коронавируса.

Сколько больных новой коронавирусной инфекцией умерли от иных заболеваний, в штабе не говорят.

Информацию о летальных случаях подтвердили в сводке 27 августа 2020 года. Теперь в регионе зафиксировано 435 случаев смерти от COVID-19.

В Свердловской области скончались от новой коронавирусной инфекции ещё три человека. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Подробности в материале: В Ивановской области за сутки выявили 38 носителей коронавируса

38 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Ивановской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

Читайте также: В Нижегородской области выявили ещё 134 случая заражения коронавирусом

В Нижегородской области по состоянию на 27 августа выявили 134 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 129 случаев заражения SARS-CoV-2.

По состоянию на 27 августа тесты на коронавирус прошли 712 888 жителей Нижегородской области.

В Новосибирске в суд поступило дело об административном правонарушении в отношении Городской клинической больницы № 25 — за нарушение законодательства в области санитарно — эпидемиологическою благополучия населения в период угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Калининского районного суда Новосибирска.

Об этом: В Севастополе за сутки выявили два случая заражения коронавирусом

Два новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Севастополе, сообщили 27 августа в пресс-службе правительства города-героя.

В школах Красноярского края оборудуют отдельные помещения для изоляции учеников с признаками инфекционных заболеваний.

Подробности в материале: В Мордовии выявили ещё 33 случая заражения коронавирусом

В Мордовии по состоянию на 27 августа выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 5334 случая заражения SARS-CoV-2.

Оперативная информация по коронавирусу в Москве. vk.com covid2019_official

Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 33 случая заражения коронавирусом

33 человека, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Башкирии. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба главы региона.

В Марий Эл по состоянию на 27 августа выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4194 случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Пензенской области по оперативной информации на 27 августа под наблюдением врачей остаются 3375 человек. Сняли с коронавирусного учета 27 962 жителя региона. Региональными лабораториями проведено с начала пандемии более 245,1 тыс. исследований, обследовали за это время свыше 232,9 тыс. человек.

В Марий Эл по состоянию на 27 августа от последствий заражения коронавирусом скончался ещё один житель республики.

Читайте подробнее: В Калмыкии за сутки подтвердили 68 случаев заражения коронавирусом

В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтвердили 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 12 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 27 августа.

В Республике Калмыкия за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались два пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 27 августа.

Об этом: В ДВФУ учебный год начнётся с 14 сентября

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) учебный год начнётся с 14 сентября.

С 28 августа Красноярский край переходит к третьему этапу ослабления ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавируса. Соответствующее решение принял красноярский губернатор Александр Усс , основываясь на рекомендациях Роспотребнадзора.

В Приволжском федеральном округе по состоянию на 27 августа выздоровели после заражения коронавирусом 102 443 человек.

Читайте также: В Приангарье выявили десятки нарушений карантинного режима предприятиями

Как сообщает сегодня, 27 августа, оперативный штаб региона, с начала пандемии COVID-19 было проверено около 2000 предприятий, среди них более 1000 объектов торговли, 778 — общественного питания, 87 — бытового обслуживания.

В Иркутской области, где ежедневно продолжают выявлять десятки новых носителей коронавируса, находятся руководители предприятий, которые халатно относится к выполнению рекомендаций Роспотребнадзора. В этом убедились специалиста службы потребительского рынка и лицензирования.

Читайте также: За сутки в Чувашии выявлено 30 носителей коронавируса

В Чувашии суточное число переболевших COVID-19 и выявленных случаев заражения коронавирусом почти сравнялось, составив соответственно 30 и 32.

В Ульяновской области суточное число переболевших COVID-19 значительно превысило количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 104 и 80.

Во Владимирской области 27 августа подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6212 носителей вируса.

Читайте подробнее: В Омской области выросло число умерших пациентов с коронавирусом

В Омской области к 27 августа скончались 175 пациентов с коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки умерли четыре человека.

Подробности в материале: В Ивановской области избили мужчину с СOVID-19

За минувшие сутки в статистику смертности пациентов с коронавирусом в Ивановской области включено два новых случая. Об этом журналистам 27 августа сообщил руководитель департамента здравоохранения региона Артур Фокин .

Читайте также: В Курской области выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

В Курской области 27 августа зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7008 положительных тестов.

В Липецкой области 27 августа подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлен 5001 положительный тест.

Читайте также: В Томской области коронавирус выявлен ещё у 43 человек

За прошедшие сутки в Томской области выявлено 43 носителя коронавируса, за весь период — 5452.

В Липецкой области зарегистрирован 26-й летальный случай среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Скончалась 54-летняя жительница Грязинского района.

Подробности в материале: Туристам при возвращении из Абхазии карантин не нужен — АТОР

Российским туристам, которые возвращаются после отдыха из Абхазии, не нужно соблюдать карантин. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Подробности в материале: В Хакасии готовятся возобновить культурные мероприятия

Вопрос возобновления культурных мероприятий в Хакасии обсудили 27 августа на заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавируса.

Читайте подробнее: Мишустин заявил о стабилизации в РФ ситуации с коронавирусом

«Хотя в целом по стране ситуация стабилизировалась, случаи заболеваний сохраняются», — сказал он.

В России ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Об этом 27 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Об этом: Учебный год в ДВФУ начнётся в очном режиме

Учебный год в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) начнётся с 14 сентября в очном режиме.

Читайте также: Правительство РФ выделит 22 млрд рублей на выплаты медикам

«Все они получают стимулирующие выплаты за особые условия труда. Правительство выделит почти 22 млрд рублей для этих выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорых», — сказал Мишустин.

По словам главы правительства, врачи, которые лечат пациентов с коронавирусом, сами находятся в зоне риска.

На стимулирующие выплаты медикам будет выделено дополнительно 22 млрд рублей. Об этом 27 августа заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Об этом: В Оренбуржье выявлено ещё 86 случаев заражения коронавирусом

По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с конца марта 2020 года лаборатории исследовали 464 285 тестов на SARS-CoV-2. За последние сутки выполнено 3 408 анализов.

В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 августа, референс-центр подтвердил 86 новых случаев заражения корорнавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Подробности в материале: В Оренбуржье за сутки зафиксировано два летальных исхода от COVID-19

По данным минздрава, умерли женщина 1970 года рождения из Домбаровского района и мужчина 1953 года рождения из Новоорского района.

В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 27 августа, от последствий коронавирусной инфекции скончались два человека, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Читайте подробнее: Не уехавшие домой иностранные студенты приступят к учёбе в ДВФУ

Иностранные студенты, которые не уехали домой и находятся в России, начнут обучение в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) в традиционном режиме.

Читайте также: Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась.

Читайте также: В Томской области за сутки скончались два пациента с коронавирусом

За весь период в Томской области скончались 64 пациента с коронавирусом.

В больницах находятся 93 пациента в тяжёлом состоянии (84 — в реанимации, из них 44 — на ИВЛ), 237 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствует себя удовлетворительно.

По данным на 27 августа 2020 года, за минувшие сутки врачи выписали 58 пациентов.

В Свердловской области подтвердили выписку уже 19 744 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Надежду на то, что второй волны коронавируса не будет нигде в мире и на то, что Россия уже прошла пик коронавирусной инфекции, выразил президент РФ Владимир Путин . Он заявил об этом 27 августа в своем интервью на телеканале «Россия 24».

Подробности в материале: Находящиеся за границей студенты начнут обучение в ДВФУ в онлайн режиме

Иностранные студенты, которые из-за закрытых границ не могут приехать в Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) во Владивосток, начнут учебный процесс с 14 сентября в онлайн-режиме.

Один пациент с COVID-19 скончался за сутки в Самарской области. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. 60-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Читайте также: Из Ненецкой окружной больницы выписали всех ковидных пациентов

Из Ненецкой окружной больницы выписаны все пациенты, проходившие лечение в ковидном отделении. Местные власти решили возобновить диспансеризацию населения.

Об этом: Студентов и сотрудников ДВФУ обеспечат защитными масками

Студенты и сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) будут обязаны на очном обучении находиться в защитных масках.

Палата для больных COVID-19 в Москве. (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Читайте также: В Башкирии сто учащихся будут получать по три тысячи рублей ежемесячно

Согласно документу, который был размещен на официальном интернет-портале правовой информации, стипендии учреждаются с 2020—2021 учебного года.

Сто учащихся, которые добились лучших результатов в спорте, творчестве и учебе будут получать ежемесячно стипендии в размере трех тысяч рублей в Башкирии. Соответствующий указ 26 августа подписал глава региона Радий Хабиров.

Подробности в материале: 87 новых случаев COVID-19 выявили в Архангельской области за сутки

В Архангельской области за сутки выявили еще 87 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 48 из них — в областном центре.

Читайте подробнее: В ДВФУ студентов с признаками ОРВИ будут отстранять от занятий

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) готовится начать учебный год в очном режиме с 14 сентября с обязательным соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора для недопущения распространения коронавируса. Студенты с малейшими признаками инфекционных заболеваний будут отстраняться от занятий.

Читайте подробнее: ДВФУ начнёт учебный год с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) с начала учебного года, которое запланировано на 14 сентября, студентам и сотрудникам будут проводить бесконтактную термометрию, всем предоставят дезсредства для рук.

В городе Заречный Пензенской области приостановил прием посетителей многофункциональный центр, который закрыли из-за угрозы распространения коронавируса.

Российские вакцины от коронавируса, которые разрабатываются центром им. Гамалеи и научным центром «Вектор», будут конкурировать между собой. Об этом 27 августа заявил президент РФ Владимир Путин в интервью на телеканале «Россия 24».

Читайте подробнее: Общественные пространства ДВФУ будут работать в обычном режиме

Общественные пространства Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский во Владивостоке будут работать в обычном формате.

Подробности в материале: Чувашия готовится к третьему этапу снятия ограничений

В Чувашии на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом планируется рассмотреть вопрос о переходе на третий этап снятия ограничений.

Финансово-экономический лицей №29 города Пензы готов к новому учебному году с учётом последних рекомендаций Роспотребнадзора. Администрация лицея своевременно закупила всё необходимое оборудование и предоставила целых семь входов для учеников (четыре в первом корпусе и три во втором).

Об этом: В ДВФУ не будут проводиться массовые мероприятия в очном формате

В Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) на время ограничительных мер для недопущения распространения коронавирусной инфекции массовые мероприятия в очном формате проводиться не будут.

В Астраханской области по состоянию на 27 августа подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. 18 июля скончалась женщина 1953 года рождения.

В Санкт-Петербурге в стенах Петропавловской крепости более 50 танцоров вместе с балериной Михайловского театра Ирина Кошелева приняли участие во всероссийском танцевальном флешмобе. Об этом 27 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM .

По данным на 26 августа, на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 35,4 млн.

«У нас появилось достойное оружие — это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы, почти 40 тысяч человек примут участие», — сказал Мурашко.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о наличии «достойного оружия» против коронавируса в виде вакцины.

Об использовании многоразовых и одноразовых масок. Фото: 63.rospotrebnadzor.ru

Подробности в материале: В Свердловской области откроют для зрителей кинотеатры и театры

Глава региона заявил о своём намерении разрешить работу кинотеатров, театров, филармоний и концертных организаций. Площадки можно заполнять не более чем на 50%, перед входом будет измеряться температура, необходима установка санитайзеров.

Все учреждения культуры Свердловской области откроются для жителей региона с 9 сентября 2020 года. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

Подробности в материале: Кинотеатры в Кузбассе пока останутся закрытыми — Цивилёв

Эпидемиологическая обстановка, складывающаяся сейчас в Кузбассе, не позволяет пока открыть кинотеатры. Об этом во время прямой линии сказал губернатор региона Сергей Цивилёв , отвечая на вопрос от Ассоциации кинотеатров Кемеровской области.

Подготовка к учебному году в лицее № 160 Уфы завершена. Об этом 27 августа сообщает пресс-служба городской администрации. В этом учебном заведении приняты все меры по соблюдению рекомендованной дистанции.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв не знает, сколько продлится в регионе масочный режим. Об этом он сказал во время прямой линии сегодня, 27 августа.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о начале первых поставок вакцины против коронавирусной инфекции в рамках клинических исследований третьей фазы.

Об этом: В Архангельске ужесточат контроль за соблюдением масочного режима

В Архангельске начинаются проверки соблюдения масочного режима из-за фотографий в соцсетях.

Поставки российской вакцины от коронавирусной инфекции в медучреждения для третьего этапа ее клинических испытаний начались. Об этом 27 августа сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Общероссийской акции «Мы вместе».

Школы Кемеровской области с 1 сентября начнут обучение в очной форме. Однако, детям с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти на дистанционное обучение. Об этом во время прямой линии сегодня, 27 августа, сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв .

Об этом: В Омской области в сентябре откроются кинотеатры

С 4 сентября в Омской области будет разрешена работа кинотеатров. Об этом сообщили в областном оперштабе. Старт театрального сезона намечен на 18 сентября.

Читайте также: Мурманские учителя сдадут тест на коронавирус накануне 1 сентября

Все учителя Мурманской области перед началом учебного года смогут бесплатно сдать тест на коронавирус SARS-CoV-2, чтобы обезопасить учащихся и преподавателей.

Об этом: Российская вакцина против коронавируса поступила в гражданский оборот

Российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2 начала поступать в гражданский оборот на территории России.

«Общего звонка не будет. В классе будут находиться звоночки. Либо это будет организовано с телефона, с помощью таймера, который оповестит детей, что урок закончился», — сообщили в организации.

Как и в других учебных учреждениях города, в СОШ № 29 разведут потоки школьников. Учащиеся будут заходить через четыре входа (включая аварийные), в разное время. Из-за этого расписание будет индивидуально перестроено под разные классы.

В средней общеобразовательной школе № 29 (Екатеринбург) решили отказаться от общего звонка из-за новых санитарных требований. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве учебной организации.

В Санкт-Петербурге летальность заболевания коронавирусной инфекцией остается самой высокой на Северо-Западе и в России в целом. Уже вторую неделю подряд она держится на отметке 6,66%. Об этом ИА REGNUM сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Подробности в материале: В Воронежской области разрешат работу кинотеатров

Кинотеатры смогут возобновить работу в Воронежской области после пятимесячного перерыва, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания регионального оперативного штаба 27 августа.

Многофункциональный медицинский центр, построенный Министерством обороны РФ в дагестанском Дербенте по поручению президента России Владимира Путина , начал принимать пациентов, сообщили в пресс-службе минздрава республики

Об этом: В Воронежской области за неделю коронавирус унес жизни шести человек

Шесть пациентов с подтверждённым заражением коронавирусом скончались за неделю с 20 по 27 августа в Воронежской области, данные опубликовал региональный оперативный штаб по итогам очередного заседания.

Памятник медицинским работникам, погибшим в борьбе с новой коронавирусной инфекцией, открылся в дагестанском городе Хасавюрте. Он стал первым подобным мемориалом в республике, сообщили в пресс-службе администрации города.

Федеральный оперативный штаб представил новые данные по ситуации с коронавирусом в Дагестане: к 11:00 27 августа в республике зарегистрировано 10 тыс. 716 случаев заражения. За предыдущие сутки, как и двумя днями ранее, в республике выявили 65 носителей инфекции.

Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом

В Астраханской области 27 августа подтверждено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрирован 5591 положительный тест.

В Петербурге из более чем пяти тысяч коек, предназначенных для лечения больных с коронавирусной инфекцией, свободны только 20%. Сокращение доли свободных коек произошло после того, как все федеральные и несколько городских стационаров, перепрофилированных на COVID, вернулись к своей штатной работе.

Подробности в материале: Дистанционка повысила статус учителя в глазах родителей — директор школы

Угроза коронавируса вынуждает образовательные организации России вносить коррективы в учебный процесс. Как на фоне пандемии сделать обучение детей безопаснее, можно ли вести уроки в защитных масках и как изменился статус учителя в период дистанционного обучения, об этом корреспондент ИА REGNUM поговорил с директором гимназии №13 в городе Махачкале Муминат Муртазаевой и ее заместителем по воспитательной работе Ольгой Старастиной .

Количество случаев смерти пациентов с COVID-19 в Дагестане по состоянию на 11:00 27 августа достигло 489, сообщил федеральный оперативный штаб. По этому показателю республика по-прежнему находится на четвертой позиции среди субъектов РФ.

Ранее в медицинском учреждении уже происходила вспышка COVID-19, информацию подтверждал местным СМИ главврач больницы Игорь Трофимов . По его словам, заболело 92 сотрудника медучреждения.

«В связи с заносом инфекции приостановлена на неделю плановая госпитализация в отделения плановой кардиологии, неотложной кардиологии, диализа», — сообщили в структуре.

В Екатеринбурге приостановили приём новых больных в одно из отделений Свердловской областной клинической больницы из-за коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Петербургский Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева планирует во второй половине сентября приступить к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса, которая была произведена в КНР.

Об этом: В Калужской области за сутки выявлены 26 носителей коронавируса

В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 26 человек за последние сутки, сообщает 27 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

В Калужской области в больнице скончались ещё три пациента с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 27 августа в областном оперштабе.

В Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете (ЛЭТИ) решили допускать студентов до занятий тремя волнами, чтобы распределить потоки в связи с пандемией коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщил директор департамента образования ЛЭТИ Сергей Галунин . График учебных занятий уже утвержден: он преимущественно очный, но выбор сделан в пользу смешанного типа.

Заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что случаи повторного заражения коронавирусом являются единичными.

Подробности в материале: В петербургском ЛЭТИ столкнулись с дефицитом термометров

В общежитиях Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ) выделят дополнительные комнаты для изоляции тех, у кого поднялась температура, и у кого подозревают COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщил директор департамента образования вуза Сергей Галунин .

«Именно поэтому не будет проводиться «Кросс нации», — уточнил Креков.

Чиновник предупредил, что сентябрь 2020 году может «дать нехорошие сюрпризы» — увеличить заболеваемость новой коронавирусной инфекцией.

В Екатеринбурге не будут проводить спортивное мероприятие «Кросс нации» из-за профилактики COVID-19. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

Подробности в материале: Россия примет участие в испытаниях китайской вакцины от коронавируса

Специалисты НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева в сентябре проведут испытания китайской вакцины от коронавирусной инфекции, сообщил исполняющий обязанности директора института Дмитрий Лиознов .

В школе № 3 в столице Карачаево-Черкесии готовы к началу учебного года в очном режиме. Все рекомендации Роспотребнадзора, направленные в учебные организации в целях обеспечения безопасности в условиях пандемии коронавируса, выполнены, алгоритм приема детей разработан, график приема пищи продуман. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе Татьяна Исаева .

Подробности в материале: « Утренние фильтры» в липецких школах обойдутся бюджету в 26 млн рублей

Все школы обеспечены дезинфицирующими средствами, масками, перчатками, антисептиками, бактерицидными облучателями. Для проведения «утренних фильтров» закупили бесконтактные термометры, дозаторы для антисептиков. На эти цели в Липецкой области было выделено 26,3 миллиона рублей.

Все школы Липецкой области готовы к новому учебному году. Составляются смещенные графики занятий, за классами закрепят свои кабинеты.

Читайте подробнее: За сутки 91 российский военнослужащий излечился от коронавируса

В Вооружённых силах по состоянию на 27 августа выявлено 637 военнослужащих с коронавирусной инфекцией, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

Минкультуры РФ и Роспотребнадзор проработают правила для проведения фестиваля «Кинотавр» в Сочи в условиях пандемии, чтобы обеспечить безопасность гостей и участников мероприятия.

Об этом: В двух городах Коми отменили карантин

В Усинске и Ухте отменят ограничительные мероприятия, введенные в связи с распространением коронавируса.

В Москве за сутки скончались ещё десять пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев достигло 4786, сообщили в оперативном штабе столицы.

Вторая российская вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, разработанная в центре «Вектор», может быть зарегистрирована в ускоренном порядке.

Об этом: В Приморье на 1 сентября пустят не всех учеников

В Приморье торжественные линейки проведут 1 сентября лишь для первоклассников и учеников девятых и одиннадцатых классов. Родители должны быть в защитных масках.

Читайте также: В Амурской области увеличилось число выявленных заражений коронавирусом

В Амурской области за последние сутки выявили 24 новых случая заражения коронавирусом. Наибольшее число носителей SARS-CoV-2 зарегистрировано в Благовещенске — 1493.

Подробности в материале: В Приморье жертвами коронавируса стали 103 человека

В Приморье за минувшие сутки выявлено 80 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 95 человек, два пациента скончались.

Читайте подробнее: В свердловской школе температуру детям будет измерять библиотекарь

Сотрудникам температуру измерит секретарь. У каждого входа в здание этот процесс будет осуществляться бесконтактными термометрами. Если у ученика температура окажется 37,1 и выше, то его изолируют в кабинете медицинского работника. Сотрудника изолируют в специально отведённом кабинете.

В школе № 10 города Первоуральска Свердловской области назначены ответственные за проведение термометрии. Ими стали фельдшер, тьютор и библиотекарь.

Подробности в материале: В Бурятии выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

Число новых случаев заражения коронавирусом в Бурятии продолжает расти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки специалисты выявили 49 носителей. Таким образом, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 5136, из которых 2899 зарегистрированы в Улан-Удэ.

В Республике Алтай за прошедшие сутки специалисты выявили 22 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за период эпидемии здесь зарегистрировано 2108 подтверждённых случаев.

В Якутии за сутки из 3073 обработанных тестов выявлено 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, один пациент умер.

Об этом: Оренбургская школа с 1 сентября вводит подсменку

Корпус начальной школы рассчитан на 300 детей, второй корпус — на 500 человек. В 2019/2020 году будет обучаться 846 гимназистов. «Всегда у нас была только одна смена. И мы укладывались по количеству кабинетов. На данный момент мы предполагаем подсменку для некоторых классов. Учебный день будет завершаться примерно в 16:00 (14:00 мск). Это очень важно. Мы заботимся о том, чтобы дети уходили из гимназии до темна», — подчеркнула руководитель гимназии.

В гимназии № 4 Оренбурга готовы к приёму детей в новых условиях. Учреждение скорректировало свою деятельность с учетом текущей эпидситуации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор гимназии №4 Ирина Крайнова.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается, однако без нового летального случая не обошлось. Как сообщает оперативный штаб региона, на 28 апреля в регионе выявили 4541 носителя SARS-CoV-2 (24 человека за последние сутки). Из них 4178 пациентов (28 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Об этом: Не все школы в Бурятии обеспечат термометрами к 1 сентября

По его словам, поставщик пообещал завезти дополнительное оборудование к концу первой недели сентября, то есть к 3−4 числа.

К началу нового учебного года не все школы в Бурятии успеют оснастить бесконтактными термометрами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Народного хурала, об этом заявил спикер Заксобрания Владимир Павлов .

В Магаданской области ограничительные меры продлены до 14 сентября.

Об этом: Житель Новокузнецка стал жертвой коронавируса

В Кемеровской области за минувшие сутки выявлено ещё 93 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live». Уточняется, что один пациент скончался.

Читайте также: Детсады в Чувашии продолжат работу в формате дежурных групп

В Чувашии «в ближайшее время» планируют вынести на обсуждение вопрос о полноценной работе детских садов, которые с начала пандемии перешли работать в формат дежурных групп.

В Кемеровской области за прошедшие сутки новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 16 населённых пунктах. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Об этом: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 89 человек

В Ульяновской области в условиях пандемии коронавируса под наблюдением врачей остаются более 2,7 тыс. человек, за последние сутки выявлены десятки новых случаев заражения.

Читайте также: В Хакасии скончались 38 пациентов с коронавирусом

Ещё одна пациента с диагнозом COVID-19 умерла в Хакасии. Женщине было 67 лет. Она проходила лечение в Черногорской межрайонной больнице и находилась в крайне тяжёлом состоянии. Таким образом, за весь период в Хакасии скончались 38 пациентов с коронавирусом.

Подробности в материале: В Алтайском крае скончались ещё четверо пациентов с SARS-CoV-2

Как следует из данных оперативного штаба на утро 28 августа, не обошлось без четырёх новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Общее число жертв коронавируса составляет уже 324 человека.

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует не снижающееся число пациентов с внебольничной пневмонией (3146 человек, + 23 за последние сутки) и ОРВИ (3547 человек, + 6 за последние сутки).

Об использовании многоразовых и одноразовых масок. 63.rospotrebnadzor.ru

Во время нынешнего летнего сезона ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заработали вдвое меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом 28 августа сообщает газета « Известия » со ссылкой на данные об оборотах отрасли.

Читайте также: В Хакасии выявлено 17 новых носителей коронавируса

Всего в Хакасии по состоянию на 28 августа коронавирус выявлен у 3362 человек.

Не обошлось без новых смертей.

Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 28 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 660 человек, причём 77 добавилось только за последние сутки.

В конце октября — в ноябре может быть выпущена первая серия вакцины от коронавируса от российского государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом 28 августа в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра Александр Рыжиков.

Читайте подробнее: В Псковской области выписка после COVID обгоняет рост новых случаев

В Псковской области за минувшие сутки выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на четыре случая меньше, чем было днем ранее, сообщили 28 августа в областном оперативном штабе. При этом за последние 24 часа выписано по выздоровлению 27 человек, один человек из числа ранее заболевших скончался.

Об этом: За сутки коронавирус выявлен у 23 жителей Тувы

Число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Туве достигло 6770. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за последние сутки вирус выявлен у 23 человек.

Читайте также: На Ставрополье владельцы кинотеатров потребовали возобновления их работы

Владельцы кинотеатров Ставропольского края заявили о своем бедственном положении из-за пятимесячного простоя на фоне пандемии коронавируса. Они потребовали от властей региона возобновления работы с начала сентября или компенсации расходов.

Читайте также: В Хабаровский край уже поступило более 500 тысяч доз вакцины против гриппа

«Привить планируем более 60% населения Хабаровского края — 789 тысяч человек, из которых около 200 тысяч — дети», — пояснили в региональном минздраве.

Подробности в материале: В Югре за сутки выявлено 64 носителя коронавируса

Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 28 августа составляет 0,82.

Всего с начала пандемии в Югре на 28 августа зарегистрировано 19 414 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 107 человек, 163 пациента с COVID-19 скончались.

В Югре за минувшие сутки выявлено 64 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Подробности в материале: Обработка кабинетов в школе в Бурятии будет занимать до 45 минут

В средней школе №5 в Гусиноозёрске ждут поступления необходимого оборудования согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM директор учебного заведения Алексей Гапоненко , им не придётся покупать рециркуляторы и санитайзеры за свой счёт.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1280 пациентов», — сказала она.

В Москве врачи вылечили от коронавирусной инфекции ещё 1280 пациентов. Об этом 28 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова .

Об этом: Первые классные часы в школах Алтая посвятят мерам профилактики

Учебные заведения Республики Алтай начнут работу с 1 сентября в очном режиме с соблюдением всех санитарных требований. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства образования, вопросам соблюдения мер профилактики в школе и дома посвятят первые классные часы.

Подробности в материале: В Карелии умер еще один заболевший COVID-19

В Республике Карелия за прошедшие сутки скончался еще один пациент, ранее заболевший COVID-19. В госпитале для ветеранов войн умерла 73-летняя жительница Петрозаводска. Женщина стала 29-й жертвой коронавируса с начала пандемии в регионе. Об этом 28 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков .

Как сообщает «Ток», больше всего в магазинах подорожала канцелярия, в частности, средняя стоимость наборов первоклассника составляет уже более 7700 руб., это на 55% больше, чем в 2019 году.

Родители алтайских школьников в текущем году стали значительно позже закупать всё необходимое к новому учебному году. Это связано не только с эпидемией коронавируса и ежедневным выявлением десятков новых носителей SARS-CoV-2, но и с опасением, что процесс дистанционного обучения продолжится.

Об этом: В Тамбовской области за сутки выявили 23 носителя коронавируса

23 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тамбовской области, сообщили в региональном оперативном штабе.

Подробности в материале: В психдиспансере Магадана выявили очаг заражения коронавирусом

В Магадане из психоневрологического диспансера госпитализировано 11 человек с положительными тестами на коронавирус.

Об этом: В Крыму зафиксирован рекордный суточный прирост носителей коронавируса

Сразу 84 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось в Республике Крым за минувшие сутки, об этом на своей странице в социальной сети написал 28 августа глава Крыма Сергей Аксёнов . Это максимальное число случаев заражения, зафиксированное за сутки в регионе.

Подробности в материале: В Забайкалье селяне не могут собрать детей в школу из-за ящура

«Сейчас надо собирать детей в школу, отправлять студентов на учёбу, а средств нет. Прошу вникнуть в проблему», — пояснил Литвинцев.

В Приаргунском районе Забайкальского края, помимо эпидемии коронавируса, сборы детей в школу осложняет эпидемия ящура, возникшая по причине заноса возбудителя с территории Китая. Как сообщает chita.ru со ссылкой на слова главы Сергея Литвинцева , для многих жителей реализация мяса является единственным источником дохода, но его вывоз запрещен из-за карантинных мероприятий.

По её словам, ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется.

На сегодняшний день распространение коронавируса в России «абсолютно управляемо». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова .

Подробности в материале: В Саратовской области число носителей коронавируса превысило 12 тысяч

В Саратовской области по состоянию на 28 августа коронавирус подтвержден у 12 067 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 93 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7851 человек, за сутки — 83 пациента. С момента начала наблюдения скончались 69 человек.

Об этом: Попова рассказала об иммунитете к коронавирусу у бессимптомно болевших

«Сегодняшняя ситуация оценивается как стабилизирующаяся. И почти в 60 раз у нас снизились темпы прироста по отношению к концу марта», — сказала Попова.

Иммунитет к коронавирусу формируется даже у тех, кто ранее заразился им и болел в бессимптомной форме. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Совета ректоров.

Читайте также: В Петербурге выявили 187 новых случаев заражения коронавирусом

В Санкт-Петербурге продолжается нуклонный рост новых случаев коронавирусной инфекции, начавшийся 21 августа. За последние сутки в городе выявили 187 носителей инфекции. Это на три случая больше, чем зафиксировали днем ранее.

Читайте подробнее: В России отменили родительские собрания в школах

Все мероприятия с родителями будут проходить в онлайн-режиме, отметили в ведомстве.

В новом учебном году родительских собраний в российских школах не будет — родителей не будут пускать на территорию школы. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

В Карачаево-Черкесии в случае необходимости могут вновь заработать госпитали для лечения пациентов, заразившихся коронавирусом. Они будут полностью развернуты в трехдневный срок. Требуется проведение дополнительных работ лишь в противотуберкулезном диспансере. Здесь необходимо усовершенствовать систему вентиляции и увеличить количество точек кислорода, сообщили в пресс-службе главы региона.

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 28 августа достигло 11 тыс. 606. За минувшие сутки в регионе выявили 125 носителей инфекции, сообщил губернатор края Владимир Владимиров .

За последние сутки в Санкт-Петербурге официально подтверждена смерть еще девяти человек от заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусной инфекцией. По суточной смертности за истекшие сутки Петербург в этот раз уступил Москве, где скончались еще 10 человек. Однако в предыдущие дни петербургская суточная смертность обгоняла московскую.

Новые случаи зарегистрированы в 84 регионах России. Больше всего их в Москве — 654. Далее следуют Петербург — 187, Подмосковье — 150, Нижегородская область — 133, Ростовская область — 132, Ставрополье — 125.

За минувшие сутки в России выявили 4829 случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Об этом: На Кубани за сутки коронавирус выявили у 84 человек

84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 28 августа. Самому младшему из пациентов два года, самому старшему — 94 года.

Читайте подробнее: В России от коронавирусной инфекции умерли ещё 110 человек

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 110 человек. Об этом 28 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Об этом: В Прикамье за сутки выявлено 59 носителей коронавируса

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 28 августа, выявлено 59 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах получают лечение 47 человек, под меднаблюдением дома находятся 12 человек, сообщает краевой минздрав.

Подробности в материале: В России за сутки выявили 4829 новых случаев заражения коронавирусом

За истекшие 24 часа на территории России было выявлено 4829 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 августа сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Подробности в материале: В ТПУ рассказали, как будут учиться иностранные студенты

Угроза распространения коронавируса внесла коррективы не только в работу школ, но и затронула вузы. В Томском политехническом университете (ТПУ) учебный год начнется 1 сентября в очном режиме. Студенты, находящиеся в Томске, будут посещать занятия в аудиториях. А для студентов, в том числе иностранных, которые пока не приехали и будут прибывать в Томск поэтапно, будут организованы трансляции занятий в формате видеоконференций.

113 новых случаев заражения коронавирусом подтвердились за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 28 августа. Это максимальное число новых носителей с середины июля.

Почему корреспондента ИА REGNUM не пустили в школы Дальнегорска в Приморском крае и не показали, как они готовы к работе в новом учебном году с учётом рекомендаций Роспотребнадзора? Корреспондент обратился с такой просьбой слишком рано. Власти города только 26 августа выделили управлению образования деньги на покупку масок и бактерицидных рециркуляторов для обеззараживания воздуха.

С начала пандемии в регионе зафиксировано 336 летальных исходов пациентов с COVID-19. Медики называют причиной смерти в 209 случаях коронавирусную инфекцию, в 127 — сопутствующие заболевания.

В Пермском крае за сутки, по состоянию на 28 августа, от коронавирусной инфекции скончались трое пациентов, сообщает краевой минздрав.

Подробности в материале: В Москве выявили свыше 260 тыс. носителей коронавируса

За минувшие сутки в Москве выявили 654 случая заражения коронавирусом. Об этом 28 августа сообщили в оперативном штабе Москвы.

Об этом: Жертвами коронавируса стали уже более 350 новосибирцев

«Скончались ещё три пациента: мужчина, ему было 65 лет, и женщины в возрасте 77 лет и 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 352 человека», — уточняется в оперативном сообщении.

В Новосибирской области за минувшие сутки выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом. Выписаны за это же время 38 пациентов. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Читайте также: В Белгородской области подтвердили 44 случая заражения коронавирусом

Ещё 44 случая заражения коронавирусом подтверждено в Белгородской области за минувшие сутки. Выздоровели 75 человек, сообщили 28 августа в федеральном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В Тверской области коронавирус унёс жизни троих человек

25 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Тверской области, сообщили в региональном оперативном штабе 28 августа.

С начала пандемии в регионе обнаружили 14 175 носителей коронавируса. С COVID-19 на лечении находятся 2665 пациентов.

В Челябинской области за 27 августа подтверждён ещё 71 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Подробности в материале: В Брянской области выявили ещё 28 носителей коронавируса

28 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрированы в Брянской области за прошедшие сутки. Выздоровели 23 пациента, сообщили 28 августа в региональном оперативном штабе.

Читайте подробнее: В России студентов обяжут носить защитные маски в вузах

«Одним из условий начала учебного года является ношение масок для всех», — сказала Попова.

Студенты российских вузов будут обязаны носить защитные маски в стенах учебных учреждений, поскольку это является одним из условий начала учебного года в очном формате. Об этом в ходе Совета ректоров медицинских вузов заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова .

Подробности в материале: Масочный режим в Приангарье продлён до 13 сентября

Власти Иркутской области решили продлить масочный режим из-за пандемии коронавируса. Как сообщает сегодня, 28 августа, оперативный штаб региона, на этот же срок остается в силе рекомендация для граждан 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции.

Против ношения медицинских масок детьми в школах высказалась почти половина родителей (47%). Их аргументы — «маска затрудняет работу легких», «ребенок не выдержит несколько часов в маске».

Об этом: В Тульской области за сутки выявили 27 носителей коронавируса

27 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки на территории Тульской области, данные опубликовал 28 августа федеральный оперативный штаб.

Депутат Госдумы Николай Николаев («Единая Россия») рекомендует учителям в случае давления предъявлять ответ главы Минздрава Михаила Мурашко о добровольности вакцинации от коронавируса.

За последние сутки положительный тест на коронавирус подтверждён у 31 жителя Рязанской области, сообщили 28 августа в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 147 пациентов.

Уточняется, что взрослых пациентов с COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 913, в районные больницы с подозрением на подтверждённым диагнозом госпитализированы 443 пациента.

В Новосибирской области госпитализированы 18 детей с подозрением на COVID-19, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Читайте подробнее: В Курганской области за сутки выявили 20 заражений коронавирусом

По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в Курганской области к 28 августа от коронавируса излечились 2540 человек, 17 пациентов с COVID-19 скончались.

Всего с начала пандемии в Курганской области на 28 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2934 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Восемь из них выявлено в Кургане, остальные — в Кетовском, Белозерском, Каргапольском, Далматовском, Сафакулевском, Куртамышском районах.

В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Читайте подробнее: В Смоленской области скончались 127 пациентов с коронавирусом

21 новый случай заражения коронавирусом подтверждён на территории Смоленской области за минувшие сутки, данные 28 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

Подробности в материале: В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации с коронавирусом на курортах

«Инфицирования мы не видим на наших курортах. Я хочу сказать, что на каждые 10 тысяч отдохнувших мы видим не более шести вернувшихся с инфекцией», — сказала Попова.

На российских курортах не зафиксировано высокого уровня инфицирования коронавирусом. Об этом в ходе заседания Совета ректоров медицинских вузов заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова .

Подробности в материале: В Мурманской области список заболевших COVID-19 пополнили 66 человек

В Мурманской области за сутки выявили 66 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с начала пандемии выросло до 12 631.

Читайте также: Ещё два жителя Татарии скончались от последствий заражения коронавирусом

В Татарии подтвердились два смертельных исхода среди пациентов с коронавирусом. Таким образом, по состоянию на 28 августа в республике от COVID-19 скончались 59 пациентов.

Также в ведомстве отметили, что школами определены помещения для временного изолирования обучающихся с признаками ОРВИ. В каждой образовательной организации определён дежурный администратор.

В новосибирских школах с 1 сентября будет организовано проведение «ежедневных фильтров». Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве образования региона.

В Татарии по состоянию на 28 августа заражены коронавирусом 6424 человека, за сутки инфицированы еще 28 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5258 человек, за последние 24 часа — 23 пациента. Скончались с момента начала наблюдения 59 жителей региона.

Подробности в материале: В Орловской области коронавирус нашли ещё у 40 жителей

40 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Орловской области за минувшие сутки, сообщили в федеральном оперативном штабе 28 августа.

Об этом: В Красноярском крае вновь выросло число умерших пациентов с коронавирусом

За прошедшее сутки в Красноярском крае скончались восемь пациентов с коронавирусом. Общее число умерших в регионе выросло до 458 человек.

Об этом: В Пензенской области выявили 66 новых носителей коронавируса

В Пензенской области, по информации на 28 августа, коронавирусная инфекция подтверждена у 7929 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 66 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 7476 пензенцев, за сутки — 59 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 106 человек. За сутки от инфекции умер 61-летний мужчина.

Читайте также: Чечня попросила денег на закупку средств индивидуальной защиты для школ

Образовательные учреждения Чечни обеспечены средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для начала нового учебного года. Но их хватит только на первое время. Для закупки необходимого количества на весь учебный период власти региона запросили финансовых средств от правительства РФ. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров .

В Пензенской школе №12 решили не рассказывать о подготовке к новому учебному году с учётом последних требований Роспотребнадзора. Директор учебного заведения Слепова Наталья Ивановна в ходе телефонного разговора с корреспондентом ИА REGNUM отказалась отвечать на вопросы.

Об этом: В Волгоградской области выявили 107 носителей коронавируса

За минувшие сутки 102 случая заражения коронавирусом подтверждено в Волгоградской области. Зарегистрировано три летальных исхода, сообщили 28 августа в федеральном оперативном штабе.

Оперативная информация по коронавирусу на 28 августа. Мурманская область. vk.com covid_murman

Об этом: В Удмуртии выявили 31 нового носителя коронавируса

В Удмуртии по состоянию на 28 августа выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 3123 случаев.

Подробности в материале: В Удмуртии провели более 265 тыс. исследований на коронавирус

В Удмуртии по состоянию на 28 августа проведено 265 797 исследований на наличие коронавирусной инфекции.

Читайте также: Саратовских педагогов будут регулярно тестировать на коронавирус

В Саратовской области учителей будут регулярно обследовать на коронавирусную инфекцию. Среди педагогов большое число людей, входящих в группу риска. Региональному минздраву поручено разработать порядок забора биоматериала учителей, так как результатов одноразового тестирования недостаточно.

Единый звонок в школах будет отменен, у каждого класса будет свой звонок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа, об этом сообщила глава департамента администрирования и контроля Министерства просвещения России Тамара Романова .

Об этом: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 47 человек

С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 28 августа зарегистрировано 13 269 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 930 человек, 90 пациентов с COVID-19 скончались.

Основные очаги заражения на 28 августа: по девять положительных тестов в Ноябрьске и Салехарде; восемь — в Новом Уренгое.

На Ямале за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Читайте также: В Ростовской области за сутки выявили 132 носителя коронавируса

В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 132 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 августа.

Читайте подробнее: Попова объяснила решение о начале учебного года в очном формате

Решение о начале нового учебного года в России в очном формате было принято властями страны ввиду того, что в настоящее время существуют значительно большие знания о новом коронавирусе. Об этом 28 августа сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совете ректоров медвузов.

Читайте также: В Курской области выявлено 33 новых случая заражения коронавирусом

В Курской области 28 августа зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлен 7041 положительный тест.

Подробности в материале: Попова рассказала о доле пожилых в числе умерших от COVID в России

Большая часть умерших в России от COVID-19, вызываемого новым коронавирусом, это люди старше 65 лет. Об этом 28 августа в ходе совета ректоров медицинских вузов сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова .

Об этом: На Среднем Урале зарегистрирован ещё 121 носитель коронавируса

Теперь в области подтверждено 24 960 случаев выявления коронавируса.

Диагноз подтвердили, по данным на 28 августа 2020 года, жителям Арамильского ГО, Артемовского, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Екатеринбурга (61 случай), Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Рефтинского, Кушвы, Каменского района, Качканара, Среднеуральска, Ирбита, Нижнего Тагила, Полевского, Пышминского ГО, Североуральска.

В Свердловской области зафиксирован ещё 121 носитель коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

В Липецкой области 28 августа подтверждено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5020 положительных тестов.

Читайте также: Школы в России дистанцируются от родителей

В новом учебном году доступ родителей в школы будет ограничен, а все родительские собрания будут проходить онлайн. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа, об этом сообщила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская .

Об этом: В Башкирии подсчитали расходы на поддержку экономики при пандемии

Во время пандемии коронавируса общие расходы бюджета Башкирии для поддержки экономики превысили 40 млрд рублей.

Читайте также: Во Владимирской области выявлены ещё 25 новых носителей коронавируса

Во Владимирской области 28 августа подтверждено 25 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6237 носителей вируса.

Об этом: Детей в России не будут прививать от коронавируса

«Хочу обратить внимание, что от коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Мы продолжаем изучение, наблюдение вакцины, и для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты, исследования. Только получив полную картину влияния на детский организм, мы будем рассматривать [вакцинацию детей]», — сказал Мурашко.

Российским детям пока не будут прививать вакцину от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе Общероссийского родительского собрания.

Читайте также: Собянин назвал срок полной победы над коронавирусом

«Я уверен, что в течение, ну, буквально нескольких месяцев, может, шести месяцев, максимум, мы окончательно победим коронавирус», — цитирует слова мэра оперативный штаб Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирус в Москве будет окончательно побеждён до весны 2021 года.

Подробности в материале: В России пока не будут вакцинировать детей от коронавируса — Мурашко

Детей в России станут вакцинировать только после того, как будет изучено влияние данных препаратов на организм ребёнка. Об этом 28 августа сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время своего выступления на Общероссийском родительском собрании.

В Ростовской области за весь период пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 338 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 28 августа.

Об этом: В Ленобласти за сутки коронавирусом заразился 31 человек

В Ленинградской области за сутки выявлен еще 31 носитель коронавируса SARS-CoV-2, в то же время 30 человек из числа ранее заболевших выздоровели. Об этом 28 августа сообщили в федеральном оперативном штабе.

Комитет Госдумы по охране здоровья направит официальное обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с предложением наградить разработчиков вакцины от коронавруса, передает корреспондент ИА REGNUM 28 августа.

Подробности в материале: День знаний в ТПУ пройдет без массовых мероприятий

Как сообщил проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев , для студентов организуют звонок от ректора, первокурсников поздравят директора их школ. Он уточнил, что в Томском политехе нет факультетов, а есть инженерные и исследовательские школы.

В Томском политехническом университете (ТПУ) 1 сентября не будет массовых мероприятий.

В Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 августа выявили 832 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 125 566 случаев.

Об этом: Ещё два пациента с коронавирусом скончались в Саратовской области

В Саратовской области с начала пандемии от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался 71 пациент. Жертвами коронавируса стали еще два человека за последние сутки.

Читайте также: В Нижегородской области выявили ещё 133 носителя коронавируса

В Нижегородской области по состоянию на 28 августа выявили 133 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 262 случая заражения SARS-CoV-2.

Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки коронавирус подтвердился у 48 человек

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 28 августа зарегистрировано 7623 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 6939 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.

В Тюменской области за сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По состоянию на 28 августа тесты на коронавирус сдали 719 208 жителей Нижегородской области.

Читайте также: В Ивановской области кинотеатры готовят к открытию

Кинотеатры в Ивановской области могут открыться в сентябре, в настоящее время готовятся регламенты их работы в период распространения коронавируса.

Во вторых. Данные об общем числе заболевших зависят от количества проведённых тестов (что давно понятно, тогда уж логичнее также давать количество новых случаев на, допустим, 100 тыс проведённых тестов). Информативность этих данных низкая, важно знать, сколько тяжелых, госпитальных случаев и смертей…»

Во-первых. Ежедневно публикуемые данные о количестве «заболевших» отражают лишь маленькую часть общей картины.

«Ну, если быть точным, то не иммунитет (тут все не так просто), а высокий титр антител IgG , которые остаются после перенесённой инфекции. А это значит, что экстраполируя данные на население России, у нас перенесли инфекцию около 30 млн человек. Ладно, для верности уменьшим цифру до 20 млн. Но и эта арифметика меняет очень многое в статистике COVID-19 в России (да и по всему миру, если посчитать соответственно и там).

Главный врач Московской городской клинической больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в своём телеграм-канале прокомментировал официальную информацию Роспотребнадзора, известившего о том, что «иммунитет к COVID-19 обнаружен у 20−25% обследованных россиян»:

В Мордовии по состоянию на 28 августа выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 5367 случаев заражения SARS-CoV-2.

80-летний гражданин умер от COVID-19. А 57-летний и 83-летний мужчины и 77-летняя женщина скончались от других причин.

В Челябинской области за 27 августа скончались ещё четверо пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Сколько больных новой коронавирусной инфекцией умерли от других проблем, не говорится.

Сведения о последних случаях смерти сообщили в сводке за 28 августа. Всего от COVID-19 в регионе скончался уже 441 пациент.

В Свердловской области подтвердили информацию о новых шести летальных случаях от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

В Марий Эл по состоянию на 28 августа выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4211 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно документу, больше всего пострадала туристическая сфера.

Объем реализации платных услуг населению за семь месяцев текущего года снизился почти во всех отраслях в Башкирии. Об этом сообщается на сайте Башстата.

Читайте также: В школах Татарии отменили звонки между уроками

В новом учебном году в школах Татарии отменены звонки между уроками. Каждый класс будет заниматься в отдельном кабинете? и дети не пересекутся во время перемены. Кроме того, при приеме детей в школах станет обязателен входной фильтр и наличие отдельного помещения для детей с симптомами ОРВИ.

В Приволжском федеральном округе по состоянию на 28 августа выздоровели после заражения коронавирусом 103 446 человек.

Об этом: Школы Чечни с 1 сентября будут работать по новым правилам

Образовательные учреждения Чечни обязали организовать работу в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, которые ведомство разработало в связи с пандемией коронавируса. Так, в школах ввели обязательное ношение масок и регулярное проведение дезинфекции, призвали отказаться от кабинетной системы и соблюдать меры социального дистанцирования. Эти решения прозвучали 27 августа в ходе совещания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции, которое провел глава региона Рамзан Кадыров .

Об этом: Родителям липецких учеников вернули 12 млн рублей за школьные обеды

В Липецкой области родители школьников через прокуратуру добиваются возврата средств за питание в столовых. Из-за того, что в период пандемии коронавируса школьники перешли на дистанционное обучение, 14 тысяч человек обратились с заявлениями о возврате денежных средств за услуги питания. При этом в прокуратуру родители жаловались, что возврат денег задерживается.

На три дня будут переведены на дистанционное обучение ученики тех воронежских школ, в помещениях которых будут открыты избирательные участки к единому дню голосования. Об этом 27 августа на заседании регионального оперштаба заявил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов , сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Подробности в материале: В Башкирии за сутки выявили 31 случай заражения коронавирусом

31 человек, инфицированный короанавирусом, выявлен за сутки в Башкирии. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба главы республики.

Читайте также: В Калмыкии за сутки выявили 73 носителя коронавируса

В Республике Калмыкия за истекшие сутки зарегистрировано 73 новых летальных случая вследствие заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека выздоровели. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 28 августа.

Подробности в материале: Власти Чечни отмечают значительное улучшение ситуации с коронавирусом

В Чечне отмечается стабильная эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции. Численность заболевших неуклонно снижается. При этом мощности медучреждений вполне достаточны для приема большого количества пациентов в случае ухудшения ситуации. Об этом сообщил 27 августа в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции министр здравоохранения ЧР Эльхан Сулейманов .

В России в новом учебном году в школу пойдут 17 млн учеников, из низ около одного миллионы — первоклассники. Об этом сообщила директор департамента администрирования и контроля Минпросвещения РФ Тамара Романова.

В Республике Калмыкии за последние сутки зарегистрировано два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперштабе 28 августа.

Читайте также: В Севастополе за сутки выявили 15 носителей коронавируса

Сразу 15 носителей коронавируса выявили за минувшие сутки в Севастополе, сообщили в пресс-службе правительства региона 28 августа.

Читайте подробнее: В Чечне учебный год стартует без торжественных линеек

Новый учебный год в Чечне начнется без проведения традиционных школьных линеек. В условиях пандемии коронавируса власти региона решили от них отказаться. Об этом сообщил 27 августа глава республики Рамзан Кадыров .

Подробности в материале: Песков не собирается делать себе прививку от коронавируса

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не намерен делать себе прививку от коронавирусной инфекции. Об этом он заявил журналистам 28 августа.

Читайте подробнее: Чувашия переходит на третий этап снятия ограничений

В Чувашии управление Роспотребнадзора согласовало региональным властям переход на третий этап снятия ограничений.

Об этом: В Дагестане продолжает ухудшаться ситуация с коронавирусом

Количество жертв COVID-19 в Дагестане к 10:30 28 августа достигло 494, сообщил федеральный оперативный штаб. За минувшие сутки в республике умерли четыре человека с коронавирусом — это самый высокий показатель в регионе с начала текущего месяца.

Об этом: В Ивановской области за сутки выявили 37 носителей коронавируса

37 новых случаев заражения коронавируса подтвердилось в Ивановской области за минувшие сутки, сообщили в региональном оперштабе 28 августа. В 25 из них вирус был выявлен у пациентов с симптомами ОРВИ и пневмонии.

Когда российская вакцина от коронавирусной инфекции будет готова к применению, каждый житель РФ сам примет решение о том, участвовать ли ему в вакцинации. Об этом 28 августа заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков .

Оперативная информация по коронавирусу в Москве. vk.com covid2019_official

Продолжается лечение 84 больных в тяжёлом состоянии (78 лежат в реанимации, из них 40 — подключены к ИВЛ), 256 — в состоянии средней тяжести. Ещё часть пациентов чувствуют себя удовлетворительно.

Теперь в регионе подтверждено 19 801 выписка пациентов, переболевших COVID-19.

На Среднем Урале подтвердили выписку ещё 57 человек, у которых ранее выявляли новую коронавирусную инфекцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Читайте также: В Самарской области разрешили возобновить работу музеев и аттракционов

Работу детских комнат, развлекательных центров, а также аттракционов разрешили возобновить в Самарской области. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба областного правительства. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Азаров .

Подробности в материале: В Ростове-на-Дону выявили 400 нарушителей масочного режима

В Ростове-на-Дону за два летних месяца выписано более 370 протоколов о нарушении масочного режима в общественном транспорте. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В Астраханской области учебный процесс с учётом новых рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса с 1 сентября будет организован по единой модели. Перед открытием школ проведут генеральные уборки. За каждым классом закрепили кабинеты, в которых будут проходить все уроки, кроме предметов, которые требуют особого оборудования.

Об этом: Занятия в Томском политехе будут проходить в две смены

В Томском политехническом университете (ТПУ) сформировано предварительно расписание занятий для студентов, затем оно будет корректироваться. Об этом сообщил проректор по образовательной деятельности ТПУ Михаил Соловьев . По его словам, занятия будут проходить в две смены.

Читайте также: В Астраханской области выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом

В Астраханской области 28 августа подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5628 положительных тестов.

Об этом: В Оренбуржье выявили ещё 84 носителя коронавируса

По данным Управления Роспотребнадзора по региону, с конца марта в лабораториях проведен анализ 468 222 тестов. За последние сутки исследовано 3 937 тестов.

В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 28 августа, выявлено 84 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В Астраханской области по состоянию на 28 августа подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. Всего скончались 70 пациентов.

Читайте также: В Самарской области за сутки выявили 75 случаев заражения коронавирусом

75 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 28 августа сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Читайте подробнее: В Калмыкии в производство медицинских масок вложено 15 млн рублей

В Республике Калмыкия налажено производство медицинским масок, дефицит которых наблюдался в начале пандемии. Объём инвестиций составил 15 млн рублей. Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил цех ООО «Росток», где налажена автоматическая линия по производству индивидуальных средств защиты, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

Борьба с короновирусом в Алтайском крае. vk.com covid2019_altairegion

«Чтобы в наш город не вернулись жёсткие меры — не забывайте надевать маску и перчатки в общественном транспорте», — говорится в сообщении пресс-службы департамента, размещённом в телеграм-канале.

В департаменте транспорта Москвы на примере Парижа напомнили москвичам о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте.

Подробности в материале: В Свердловской области разрешили работу детских садов и школ

В этом же указе губернатор указал срок открытия культурных учреждений региона — 9 сентября 2020 года.

Школы начнут работу с 1 сентября 2020 года. Также разрешается работа муниципальных детсадов (с полной нагрузкой) и общественных бань. Частные детские сады пока могут работать лишь с 50-процентной нагрузкой.

В Свердловской области полностью разрешили работать детским садам и школам. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев , об этом он сообщил в Instagram.

Читайте подробнее: В Омской области скончались ещё пять пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Омской области скончались пять пациентов с коронавирусом, за весь период — 180.

Подробности в материале: В Челябинске не все школы закупили термометры и антисептики

Сейчас образовательные учреждения продолжают закупать всё недостающее. Из городского бюджета на эти цели ранее было выделено 50 млн рублей.

В Челябинске школы пока не до конца закупили средства для проведения дезинфекции рук, термометры и предметы для обеззараживания воздуха. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также: Жителей Дагестана вновь призвали не посещать свадьбы и соболезнования

Муфтият Дагестана в связи с ухудшением в регионе эпидситуации вновь призвал жителей республики не посещать места массового скопления людей, в том числе свадьбы и тазияты (места для приема соболезнований у мусульман).

По официальным данным, за сутки в Костромской области SARS-CoV-2 выявили ещё у 36 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Читайте также: Томский политех дополнительно закупил более ста инфракрасных термометров

Томский политехнический университет (ТПУ) готов к работе в новых условиях и к соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора.

15:36 28.08.2020

Тестирование педагогов перед началом учебного года — бессмысленное мероприятие. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил глава архангельского штаба по коронавирусу Артем Вахрушев.

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Об этом: В Архангельском штабе назвали бессмысленным тестирование учителей на COVID

15:45 28.08.2020 Кинозалы разрешили заполнять наполовину в Самарской области. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Дмитрий Азаров. Читайте также: Кинотеатрам Самарской области разрешили заполнять залы наполовину

15:46 28.08.2020 Центры и офисы «Мои документы» (МФЦ) Новосибирской области полностью возобновили все форматы предоставления государственных услуг после карантина. Количество принятых заявок на предоставление госуслуг удалось увеличить более чем на 30%. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве экономического развития области. Читайте также: Новосибирские МФЦ увеличили количество принятых заявлений после карантина

15:57 28.08.2020 За минувшие сутки три пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом, в больницах Волгограда. Это двое мужчин и одна женщина, уточнили 28 августа в региональном оперативном штабе. Об этом: В Волгограде коронавирус сразил двух мужчин и пенсионерку

16:04 28.08.2020 Медучреждения Приморья получат аппараты ИВЛ, 10 очистителей воздуха, столько же мониторов пациента, 500 инфракрасных термометров, а также респираторы, операционные шапочки, одноразовые бахилы и другое медоборудование и средства индивидуальной защиты общей стоимостью более 41 млн рублей. Читайте также: Из КНР в Приморье доставили гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

16:14 28.08.2020 В реанимационных отделениях медучреждений Архангельской области находятся девять пациентов с COVID-19, из них шесть — на искусственной вентиляции легких. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом: Шесть архангельских пациентов с COVID-19 находятся на ИВЛ

16:35 28.08.2020 Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил главному санитарному врачу, начальнику регионального управления Роспотребнадзора Наталии Башкетовой определить условия для открытия учреждений культуры, фуд-кортов и «островков» в торговых центрах и других объектов, которые в Петербурге из-за пандемии закрыты уже пять месяцев. Читайте также: Беглов предложил открыть в Петербурге театры, кинотеатры и фуд-корты

16:39 28.08.2020 Несколько сотрудников Нижегородского театра оперы и балета имени А. С. Пушкина получили положительные результаты исследований на коронавирус. Подробности в материале: В нижегородском оперном театре выявили случаи заражения коронавирусом

16:56 28.08.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 28 человек за последние сутки. Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 993 положительных результата тестов. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 28 носителей коронавируса

17:00 28.08.2020 «Все 440 образовательных организаций Карачаево-Черкесии готовы к началу нового учебного года», — сообщило на своей странице в Instagram министерство образования республики. При этом все участники образовательного процесса — администрации школ, учителя, учащиеся и их родители — понимают, что нынешний учебный год из-за пандемии коронавируса будет значительно отличаться от всех предыдущих. Подробности в материале: В школах Карачаево-Черкесии могут внедрить дистанционную форму обучения

17:06 28.08.2020 Медицинские работники Татарии получили стимулирующие выплаты в рамках борьбы с распространением коронавируса на сумму около 2 млрд рублей. Читайте также: Медикам Татарии выплатили за борьбу с коронавирусом около 2 млрд рублей

17:14 28.08.2020 Сотрудники института химии твёрдого тела и механохимии Сибирского отделения РАН (ИХТТМ СО РАН) при поддержке департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Новосибирска изготовили опытную партию масок против вирусов и бактерий из фильтрующего материала мельтблаун с нанесённым наносеребром. Маски уже направлены в ряд организаций для тестирования, сообщили в институте. Читайте также: Инновационные маски из Новосибирска тестируют на космодроме «Восточный»

17:25 28.08.2020 Кинотеатры в Ивановской области смогут открыться с 1 сентября — с соблюдением регламентов, поправки в указ «О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности» губернатор региона Станислав Воскресенский внёс 28 августа. Читайте подробнее: В Ивановской области назвали дату открытия кинотеатров

18:14 28.08.2020 В школах Кемеровской области с 1 сентября регулярно будет проводиться уборка с использованием дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решёток. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Читайте также: Власти Кузбасса рассказали, за чей счёт закупаются антисептики для школ

18:25 28.08.2020 Единые звонки с уроков временно отменены в школах Ставропольского края для минимизирования контактов учеников на фоне пандемии коронавируса. Для каждого класса расписание звонков и перемен будет индивидуальным. Об этом: В школах Ставрополья отменили единый звонок с уроков

18:44 28.08.2020 В Тюменской области режим повышенной готовности продлён до 14 сентября. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. При этом в области возобновляется деятельность туристических баз, спа-отелей и баз отдыха. Кроме того, в регионе наблюдается стабилизация эпидобстановки по коронавирусу, что позволяет планировать дальнейшее закрытие инфекционных моногоспиталей. Читайте также: В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

18:50 28.08.2020 В Тюменской области скончалась 44-летняя терапевт, у которой был выявлен COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Врач работала по инфекционному профилю, при очередном плановом тестировании у неё выявили коронавирусную инфекцию. «Заболевание прогрессировало очень быстро. Были и некоторые хронические патологии, которые повлияли на тяжесть течения заболевания. Медики долго боролись за жизнь коллеги — она была подключена к ИВЛ, проводились плазмаферез, заместительная почечная терапия», — сообщили в штабе. Читайте подробнее: В Тюмени скончалась врач с COVID-19

18:53 28.08.2020 Врачи Окружного кардиодиспансера выполняют операции пациентам с коронавирусной инфекцией. Югра. cardioc.ru

18:54 28.08.2020 Средняя общеобразовательная школа № 25 имени В.Г. Феофанова (Екатеринбург) полностью перешла на очный режим. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве образовательной организации. Во многих школах города решили частично сохранить дистанционный формат образования — либо для отдельных предметов, либо для конкретных дней недели (субботы). В СОШ № 25 действует пятидневный режим учёбы, все уроки проходят в обычном формате. «На «дистант» ничего не переводим», — заверили в учреждении. Об этом: В уральской школе полностью отказались от дистанционного образования

18:57 28.08.2020 Жители Москвы продолжают отдавать предпочтение личному, а не общественному транспорту. Такой вывод следует из заявления руководителя центра организации дорожного движения правительства Москвы Михаила Кизлыка. Подробности в материале: Москвичи по-прежнему опасаются ездить на общественном транспорте

21:28 28.08.2020 Дети — против COVID-19. Конкурс детских плакатов «МаскаРад безопасности». Курганская область. vk.com covid19_kurgan

21:45 28.08.2020 В Вооружённых силах по состоянию на 28 августа выявлено 616 военнослужащих с коронавирусной инфекцией, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Читайте также: В Вооружённых силах РФ более 10,6 тысячи человек излечились от коронавируса

23:00 28.08.2020 В Югре учебный год начнётся с уроков здоровья. С таким предложением выступила глава ХМАО Наталья Комарова на совещании, посвящённом организации образовательного процесса. На уроках здоровья детям должны привить культуру ношения масок, гигиены рук и личных вещей и других мер безопасности в период пандемии коронавируса. Об этом: В Югре будут проводиться уроки здоровья

23:06 28.08.2020 В Москве за сутки скончались 12 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 4798, сообщили в оперативном штабе столицы. Читайте также: В Москве за сутки скончались 12 пациентов с COVID-19

08:34 29.08.2020 В Приморье за минувшие сутки выявлено 78 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, выздоровел 121 человек. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба правительства Приморского края. Читайте также: В Приморье выявили 78 новых случаев заражения SARS-CoV-2

08:37 29.08.2020 В Российской Федерации на сегодняшний день, 29 августа, проведено 36 миллионов тестов на коронавирус SARS-CoV-2. Подробности в материале: В России с начала пандемии провели 36 млн тестов на SARS-CoV-2

09:01 29.08.2020 За прошедшие сутки в Хакасии коронавирус SARS-CoV-2 был выявлен у 17 человек, ещё столько же пациентов с диагнозом COVID-19 выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений. Об этом 29 августа сообщает пресс-служба правительства республики. Подробности в материале: В Хакасии за сутки выздоровели 17 пациентов с диагнозом COVID-19

10:52 29.08.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 16 выявлено в Кургане, который остаётся основным очагом заражения. Всего с начала пандемии в Курганской области на 29 августа, по данным штаба, зарегистрировано 2957 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Курганской области коронавирус выявили у 23 человек

11:06 29.08.2020 За сутки в Российской Федерации зарегистрирован 4941 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом: За сутки в России выявили 4941 случай COVID-19

11:24 29.08.2020 В Санкт-Петербурге за последние сутки вновь выросло количество выявленных носителей коронавирусной инфекции. Она подтвердилась еще у 189 человек, это на два случая больше, чем днем ранее. С 20 августа суточная цифра новых фактов заражения в городе возросла почти на 30 случаев. Читайте подробнее: В Петербурге нарастает заболеваемость и смертность от COVID-19

11:32 29.08.2020 За минувшие сутки 34 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Выздоровели 19 человек, сообщили 29 августа в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области подтвердили 34 случая заражения коронавирусом

11:33 29.08.2020 За прошедшие сутки 40 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Выписаны 78 пациентов, сообщили 29 августа в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области подтвердили 40 случаев заражения коронавирусом

11:35 29.08.2020 Ещё 98 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области за истекшие сутки. Зарегистрированы три летальных исхода, сообщили 29 августа в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Волгоградской области подтвердили 98 случаев заражения коронавирусом

11:36 29.08.2020 За прошедшие сутки 27 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области. На подтверждение направлены ещё 30 положительных тестов, сообщили 29 августа в региональной оперативной рабочей группе. Читайте также: В Рязанской области выявили 27 носителей коронавируса

11:37 29.08.2020 Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сделать всё возможное для того, чтобы в школах и высших учебных заведениях выполнялись требования санитарных врачей, установленные на период пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Путин: в школах и вузах надо соблюдать требования санитарных врачей

11:40 29.08.2020 В Ленинградской области за минувшие сутки подтвердили наличие коронавирусной инфекции еще у 31 человека. Об этом проинформировали 29 августа в федеральном оперативном штабе. Такая же цифра заразившихся за сутки называлась и днем ранее. Читайте подробнее: В Ленобласти подтвердили еще 31 случай заражения коронавирусом

11:46 29.08.2020 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 127 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 августа. Об этом: В Ростовской области подтвердили 127 случаев заражения коронавирусом

11:49 29.08.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 29 августа зарегистрировано 7673 случаев заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 6967 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались. Читайте также: В Тюменской области за сутки выявили 50 случаев коронавируса

11:50 29.08.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 августа, выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице получают лечение 37 человек, а 19 находятся под меднаблюдением в домашних условиях, сообщает краевой минздрав. Об этом: В Прикамье выявили еще 56 случаев заражения коронавирусом

11:51 29.08.2020 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано шесть летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 29 августа. Читайте подробнее: В Ростовской области за сутки скончались шесть пациентов с COVID-19

11:52 29.08.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 29 августа, зафиксировано два летальных исхода пациентов от COVID-19, сообщает краевой минздрав. Подробности в материале: В Прикамье за сутки от COVID-19 умерли двое пациентов

12:52 29.08.2020 Тренер Владимир Воронов, который работал с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Федором Емельяненко, скончался от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом 29 августа сообщил близкий к ситуации источник, его слова приводит ТАСС. Читайте подробнее: Тренер Федора Емельяненко скончался от осложнений, связанных с SARS-CoV-2

12:57 29.08.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 64 положительных теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения: Сургут — 25 положительных тестов; Нижневартовск — 12; Ханты-Мансийск — 10. Всего с начала пандемии в Югре на 29 августа зарегистрировано 19 478 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 213 человек, 164 пациента с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 29 августа составляет 0,84. Читайте подробнее: В Югре за сутки подтверждены 64 случая заражения коронавирусом

12:57 29.08.2020 В Челябинской области за 28 августа было выявлено 78 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии в регионе обнаружили 14 253 заразившихся. Больных COVID-19 насчитывается 2668. Читайте также: В Челябинской области выявлено 78 случаев COVID-19

13:05 29.08.2020 В Челябинской области за 28 августа стало известно о смерти ещё четверых граждан, которые ранее заразились коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. От COVID-19 умерла 65-летняя пациентка. Ещё трое скончались по другим причинам. Среди них мужчины 64 и 67 лет и 85-летняя женщина. Читайте подробнее: В Челябинской области женщина умерла от COVID-19

13:17 29.08.2020 В Свердловской области за 28 августа подтверждено ещё 116 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. 49 заразившихся обнаружено в Екатеринбурге. Также они есть в Асбесте, Богдановиче, Ревде и ряде других муниципалитетов. Об этом: В Свердловской области зафиксировано ещё 116 случаев COVID-19

13:23 29.08.2020 В Свердловской области ещё семь пациентов скончались от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. С начала пандемии общее число летальных исходов достигло уже 448. Пол и возраст умерших не раскрываются. Также чиновники не сообщают количество заразившихся коронавирусом и умерших от других заболеваний. Читайте подробнее: На Среднем Урале ещё семь человек умерли от COVID-19

14:12 29.08.2020 На Ямале за сутки выявили 46 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Основные очаги заражения на 29 августа: Ноябрьск — 6 положительных тестов; по пять — в Новом Уренгое и Салехарде. С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 29 августа зарегистрировано 1315 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 965 человек, 90 пациентов с COVID-19 скончались. Подробности в материале: На Ямале за сутки выявлены 46 носителей коронавируса

14:24 29.08.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 29 августа, референс-центр подтвердил 84 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Читайте также: В Оренбуржье за сутки выявили 84 случая заражения коронавирусом

14:27 29.08.2020 В Оренбургской области от последствий COVID-19 скончалась женщина 1934 года рождения из Оренбурга. У пожилой пациентки подтвержденная пневмония, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавируса. Читайте также: В Оренбуржье от COVID-19 скончалась пожилая женщина

14:50 29.08.2020 В Липецкой области 29 августа подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлен 5041 положительный тест. Читайте подробнее: В Липецкой области подтвержден 21 новый случай заражения коронавирусом

14:56 29.08.2020 В Астраханской области 29 августа подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5658 положительных тестов. Читайте также: В Астраханской области выявлено 30 новых случаев заражения коронавирусом

15:01 29.08.2020 Во Владимирской области 29 августа подтверждено 27 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6264 носителя вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области выявлены 27 новых носителей коронавируса

15:04 29.08.2020 Во Владимирской области по состоянию на 29 августа зарегистрировано 194 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом. Подробности в материале: Во Владимирской области скончался ещё один пациент с COVID-19

15:17 29.08.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 29 человек за последние сутки, сообщает 29 августа корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 29 носителей коронавируса

15:28 29.08.2020 В Астраханской области по состоянию на 29 августа подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. 18 и 19 июля скончались женщины 69 и 82 лет. Об этом: В Астраханской области скончались ещё две пациентки с COVID-19

16:53 29.08.2020 В Архангельской области продлили запрет на работу кинотеатров, развлекательных центров, кальянных до 15 сентября. Об этом: В Архангельской области продлили запрет на работу кинотеатров

17:31 29.08.2020 1 сентября в Российской Федерации начнётся в очном формате новый учебный год для школьников и студентов. Об этом заявил глава государства Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1». Читайте также: Путин рассказал, когда начнется учебный год в России

18:44 29.08.2020 Ямал переходит к третьему, заключительному этапу снятия ограничений, введённых ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Артюхов в своем аккаунте в Instagram. С 1 сентября возобновляют свою работу кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. ЗАГСы возвращаются к обычному режиму работы. Также возобновляется предоставление государственных и муниципальных услуг в обычном режиме. Читайте подробнее: Ямал с сентября переходит на третий этап снятия ограничений по COVID-19

23:17 29.08.2020 Более 10 пациентов с COVID-19 скончались в столице России за минувшие сутки. Об этом в субботу, 29 августа, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Подробности в материале: В Москве за сутки от COVID-19 умерли 11 пациентов

08:35 30.08.2020 В средней общеобразовательной школе № 121 (Екатеринбург) вернулись на очный режим работы, однако внеурочную деятельность теперь будут проводить в дистанционном формате. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве учреждения. Учебный процесс в школе останется в обычном формате, на «дистант» же планируют перевести деятельность за рамками стандартного учебного дня. В отличие от ряда школ, в СОШ № 121 не будет дистанционных занятий по субботам — согласно рекомендациям городского управления образования в организации перешли на пятидневный формат учёбы (понедельник—пятница). «Внеурочная деятельность, скорее всего, будет дистанционная. В частности, кружки по интересам», — сообщили в учреждении.

09:30 30.08.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 65 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения: Сургут — 17 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 10; Нижневартовск — 8. Всего с начала пандемии в Югре на 30 августа зарегистрировано 19 543 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 303 человек, 165 пациента с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 30 августа составляет 0,9. Подробности в материале: В Югре выявили ещё 65 носителей коронавируса

10:08 30.08.2020 В Челябинской области за 29 августа подтверждено ещё 75 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. К утру 30 августа на Южном Урале обнаружено 14 328 заразившихся. Больных COVID-19 всего насчитывается 2643. Читайте подробнее: В Челябинской области обнаружили ещё 75 случаев COVID-19

10:22 30.08.2020 В Челябинской области за 29 августа умерли ещё четыре человека, которые ранее были заражены коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. От COVID-19 летальных исходов за сутки нет. Двое мужчин и две женщины скончались от других причин. Им было 87 лет, 82 года, а также 91 и 72 года. Подробности в материале: Ещё четыре челябинца скончались после заражения коронавирусом

10:47 30.08.2020 В Санкт-Петербурге за последние сутки лабораторно подтвердили 186 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 30 августа в оперативном штабе РФ. Это на три случая меньше, чем было выявлено днем ранее. Однако в целом уровень инфицирования вырос и не снижается с 21 августа. Подробности в материале: В Петербурге подтвердили 186 новых заражений коронавирусом

10:51 30.08.2020 В Свердловской области за 29 августа подтверждено ещё 120 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. В Екатеринбурге обнаружено ещё 64 заболевших COVID-19. Также они выявлены в Асбесте, Берёзовском, Волчанске, Первоуральске, Нижнем Тагиле и т.д. Об этом: На Среднем Урале подтвердили 120 новых случаев COVID-19

11:11 30.08.2020 На Ямале за сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Основные очаги заражения на 30 августа: Ноябрьск — 10 положительных тестов; Муравленко — 7; Лабытнанги — 4. С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 30 августа зарегистрировано — 13 364 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 989 человек, 90 пациентов с COVID-19 скончались. Читайте также: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 49 человек

11:13 30.08.2020 В Ростовской области за истекшие сутки выявили 134 новых носителя коронавирусной инфекции. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 30 августа. Читайте подробнее: В Ростовской области подтвердили 134 случая заражения коронавирусом

11:21 30.08.2020 За прошедшие сутки 41 положительный тест на коронавирус подтверждён в Белгородской области. Данные предоставили 30 августа в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Белгородской области выявили 41 носителя коронавируса

11:22 30.08.2020 Ещё 30 случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Рязанской области за прошедшие сутки, сообщили 30 августа в региональной рабочей оперативной группе. В лечебных учреждениях находятся 147 пациентов с подтверждённым диагнозом, в том числе двое детей. Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили 30 случаев заражения коронавирусом

11:23 30.08.2020 За минувшие сутки 35 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области. Выписано 23 пациента, сообщили 30 августа в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Брянской области выявили ещё 35 носителей коронавируса

11:23 30.08.2020 За последние сутки 96 носителей коронавируса выявлено в Волгоградской области. Четыре человека скончались, сообщили 30 августа в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Волгоградской области выявили 96 носителей коронавируса

11:37 30.08.2020 В Ростовской области за истекшие сутки умерли четыре пациента с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 30 августа. Об этом: В Ростовской области за сутки умерли четыре пациента с COVID-19

12:08 30.08.2020 В Пермском крае за сутки по состоянию на 30 августа выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице на лечении находятся 53 человека, дома под меднаблюдением — пятеро, сообщает краевой минздрав. Читайте подробнее: В Прикамье выявлено ещё 58 носителей коронавируса

12:15 30.08.2020 В Пермском крае за сутки по состоянию на 30 августа от коронавирусной инфекции скончались двое пациентов, сообщает краевой минздрав. Подробности в материале: В Прикамье зафиксировано ещё два летальных исхода от COVID-19

12:23 30.08.2020 В Оренбургской области за сутки по состоянию на 30 августа референс-центр подтвердил 83 новых случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Оренбуржье выявлено ещё 83 носителя коронавируса

14:23 30.08.2020 Министерство просвещения Российской Федерации не намерено заставлять педагогов делать прививки против коронавируса SARS-CoV-2. Подробности в материале: Минпросвещения: никто не будет заставлять учителей прививаться от COVID-19

14:29 30.08.2020 В Астраханской области 30 августа подтверждено 35 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5693 положительных теста. Об этом: В Астраханской области выявлено 35 новых случаев заражения коронавирусом

14:32 30.08.2020 В Липецкой области 30 августа подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5063 положительных теста. Подробности в материале: В Липецкой области подтверждено 22 новых случая заражения коронавирусом

14:43 30.08.2020 В Курской области 30 августа зарегистрировано 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7095 положительных тестов. Читайте также: В Курской области выявлено 23 новых случая заражения коронавирусом

14:46 30.08.2020 Во Владимирской области 30 августа подтверждено 28 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6292 носителя вируса. Читайте также: Во Владимирской области выявлены 28 новых носителей коронавируса

15:06 30.08.2020 В Тюменской области за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 30 августа зарегистрировано 7724 случая заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 6996 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались. Об этом: В Тюменской области выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом

16:04 30.08.2020 Власти Южной Осетии планируют открыть границу с Российской Федерацией 15 сентября. Читайте подробнее: Южная Осетия планирует открыть границу с Россией 15 сентября

16:09 30.08.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 17 выявлено в Кургане, который остаётся основным очагом заражения, один — в Шадринске, остальные в Петуховском, Шумихинском и Шатровском районах. Всего с начала пандемии в Курганской области на 30 августа, по данным штаба, зарегистрирован 2981 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Подробности в материале: В Курганской области выявлены ещё 24 заражения коронавирусом

17:44 30.08.2020 В Тюменскую область вакцина от коронавируса только к концу 2020 года. Об этом сообщила замгубернатора региона Ольга Кузнечевских. Читайте также: В Тюменской области уточнили сроки поступления вакцины от COVID-19

17:53 30.08.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 30 августа, от коронавирусной инфекции скончалась одна пациентка, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Оренбуржье зафиксирован ещё один летальный исход от COVID-19

21:23 30.08.2020 Рост уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в Петербурге в конце августа связан с возвращением в город взрослых и детей из отпусков и каникул. Тем временем здравоохранение Петербурга готовится к возможной второй волне COVID-19. Об этом телеканалу «78» рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Читайте подробнее: Комздрав Петербурга готовится ко второй волне коронавируса

23:42 30.08.2020 В столице России за минувшие сутки скончались более 10 пациентов с COVID-19. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. Читайте также: В Москве за сутки от COVID-19 умерли 12 пациентов

02:08 31.08.2020 На Сахалине в новом учебном году увеличится число детей, обучающихся во вторую смену, но это не связано с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора. Это произошло в связи с общим ростом численности обучающихся в регионе, обусловленным внутренней и внешней миграцией населения. Читайте также: На Сахалине в новом учебном году больше детей будет учиться во вторую смену

03:11 31.08.2020 На Чукотке режим повышенной готовности продлён до 14 сентября. Читайте подробнее: На Чукотке продлили меры безопасности в условиях борьбы с коронавирусом

04:30 31.08.2020 В Якутии до 1 октября учреждения дополнительного образования будут работать дистанционно. Подробности в материале: В Якутии школы искусств начнут работать дистанционно

04:44 31.08.2020 В Магаданской области за сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Читайте также: На Колыме выявлено почти 2 тысячи носителей коронавируса

05:00 31.08.2020 В Амурской области за последние сутки выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период наблюдений инфицирование лабораторно подтвердилось у 3355 человек. Подробности в материале: В Амурской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

05:29 31.08.2020 В Бурятии за минувшие выходные зарегистрировано ещё два летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в республиканской инфекционной больнице скончался мужчина 80 лет, у которого развилась двусторонняя пневмония. Об этом: В Бурятии скончались ещё двое пациентов с COVID-19

05:40 31.08.2020 В Республике Алтай за прошедшие сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, носители выявлены на территории трёх районов и в столице региона. Таким образом, общее число подтверждённых случаев в республике достигло 2162. Об этом: В Горном Алтае выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом

05:47 31.08.2020 Анестезиолог-реаниматолог из Магаданской областной больницы Руслан Шелудько будет представлен на международной фотовыставке «Человек и COVID-19», которая пройдёт в рамках 59-го ежегодного фестиваля культуры «Тамра» с 18 сентября по 11 октября в Чеджу-до (Южная Корея). Читайте также: Врач из Магадана награждён медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени

05:56 31.08.2020 В Приморье из 1161 проведённого за сутки теста выявлено 79 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 54 пациента. Читайте также: В Приморье провели почти 300 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию

05:57 31.08.2020 В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 5291. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки выявлено 48 новых носителей. Из них 12 человек были обследованы после появления симптомов ОРВИ. Об этом: 48 новых носителей коронавируса выявлено за сутки в Бурятии

06:25 31.08.2020 В гимназии № 2 Орска Оренбургской области 1 сентября в очном формате пройдет торжественная линейка для учеников первых, девятых и 11-х классов. На мероприятии разрешено присутствовать родителям только первоклассников, сообщает администрация образовательного учреждения. На торжество допустят одного из родителей ребенка при условии использования средств индивидуальной защиты (маски и перчаток). Перемещение родителей во время линейки будет запрещено. Читайте подробнее: В орской гимназии ограничат присутствие родителей на линейке 1 сентября

06:29 31.08.2020 В Хабаровском крае с 4 сентября снимают все ограничения по коронавирусу. Читайте подробнее: Глава Хабаровского края снял все ограничения по коронавирусу

06:34 31.08.2020 В Еврейской автономной области школы и детские сады получили в достаточном для начала учебного года объёме рециркуляторы воздуха. Читайте также: В Еврейской АО школы и детские сады получили рециркуляторы воздуха

06:39 31.08.2020 В Оренбургской области местная компания начала выпуск одноразовых медицинских масок. Фирма готова обеспечивать средствами индивидуальной защиты как свою область, так и делать поставки в другие регионы. В частности, уже заключен контракт на поставку медицинских масок Самарскому союзу молодежи, сообщает пресс-служба областного правительства. По словам руководства компании, маски изготавливаются из нетканого материала спанбонда. Предприятие строит амбициозный план — собственное производство данного сырья, что скажется на стоимости маски. В России этим занимаются всего 18 компаний. Кроме того, фирма продумывает организацию утилизации одноразовых масок и вторичного производства, например, укрывного материала для теплиц. Об этом: В Оренбуржье компания, производящая медмаски, строит амбициозные планы

06:40 31.08.2020 В Ульяновской области выявили десятки новых случаев заражения коронавирусом. Подробности в материале: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 91 человека

07:04 31.08.2020 В Хакасии по состоянию на 31 августа коронавирус выявлен у 3415 человек. Читайте также: В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 19 человек

07:05 31.08.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 31 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 886 человек, причём 76 добавилось только за последние сутки. Новых летальных случаев за выходные не произошло. Подробности в материале: В Приангарье за сутки выявили 76 новых носителей коронавируса

07:16 31.08.2020 В Урус-Мартановской центральной районной больнице Чеченской Республики заработал новый компьютерный томограф. minzdrav.gov.ru

07:17 31.08.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае постепенно улучшается, однако без нового летального случая не обошлось. Скончалась 80-летняя женщина, которая также имела тяжёлые сопутствующие патологии. Об этом: Новый летальный случай от COVID-19 зашёл в Забайкалье

07:24 31.08.2020 В Забайкальском крае, где заболеваемость коронавирусам за последний месяц значительно снизилась, вновь отмечен рост больных с COVID-19, наибольшее число случаев зарегистрировано в Чите, Агинском, Борзинском, Читинском районах края. Об этом сегодня, 31 августа, сообщает оперативный штаб региона со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы. Об этом: В Забайкалье отмечен рост заболеваемости коронавирусом

07:25 31.08.2020 В Кемерове за прошедшую неделю составлено 48 протоколов об административных правонарушениях на жителей, не соблюдавших противоэпидемические меры. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города. Читайте также: В Кемерове за неделю оштрафовали 48 горожан, не соблюдавших масочный режим

07:25 31.08.2020 В Кемерове за прошедшую неделю составлено 48 протоколов об административных правонарушениях на жителей, не соблюдавших противоэпидемические меры. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города. Об этом: В Кемерове за неделю оштрафовали 48 горожан, не соблюдавших масочный режим

07:30 31.08.2020 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 31 августа, за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом: В Кузбассе за сутки сразу 90 новых случаев заражения коронавирусом

07:30 31.08.2020 В Кемеровской области, по данным 11:00 (время местное) сегодня, 31 августа, за прошедшие сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Кузбассе за сутки сразу 90 новых случаев заражения коронавирусом

07:32 31.08.2020 В психиатрической больнице имени Кандинского, которая только недавно вернулась к штатному режиму работы, отмечена новая вспышка SARS-CoV-2. Читайте подробнее: Вспышка коронавируса произошла в забайкальской психиатрической больнице

07:41 31.08.2020 В Новотроицке Оренбургской области COVID-центр оснастили 55 аппаратами искусственной вентиляции легких. В больницу поступают «тяжёлые» пациенты со всего восточного Оренбуржья, сообщает портал Новотроицк.РФ. Об этом: Новотроицкий COVID-центр в Оренбуржье оснащён 55 аппаратами ИВЛ

07:41 31.08.2020 Сотрудники управления Роспотребнадзора по Республике Алтай по итогам очередных проверок констатируют, у жителей отсутствует настороженность к коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. Об этом: Роспотребнадзор по Алтаю: у жителей отсутствует настороженность к SARS-CoV2

07:54 31.08.2020 Новые случаи заражения коронавирусом за минувшие сутки выявлены в 17 населённых пунктах Кемеровской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: Оперштаб Кузбасса назвал лидеров по суточному приросту пациентов с COVID-19

08:05 31.08.2020 В школе №14 Челябинска пандемия коронавируса привела к переходу на двухсменное обучение. Всем входящим будут измерять температуру (так называемый «утренний фильтр»). Также из-за пандемии скорректировано расписание уроков, чтобы максимально развести потоки учащихся. Часть предметов собираются преподавать дистанционно. Вход в корпуса также осуществляется через разные двери. Задействованы запасные выходы. Для первого-девятого классов учебная неделя будет пятидневной, а для старших — шестидневной. Об этом: В челябинской школе из-за пандемии будут применять «дистанционку»

08:09 31.08.2020 В Чувашии за полугодие резко сократился сальдированный финансовый результат организаций. Читайте подробнее: Убытки чувашских компаний за полугодие выросли втрое

08:13 31.08.2020 В стационарах столицы Тувы Кызыла в тяжёлом состоянии находится 63 пациента. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, из них двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Читайте также: В Кызыле 63 пациента с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

08:27 31.08.2020 Антисанитарию и несоблюдение противоэпидемических требований выявили сотрудники Роспотребнадзора при проверке заведения общепита и магазина в Горно-Алтайске. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления после очередного рейда. Об этом: На прилавках магазина в Горном Алтае бегают тараканы

08:31 31.08.2020 Павильоны выставочного комплекса «Ленэкспо» на Васильевском острове Санкт-Петербурга готовят к возобновлению приёма заболевших коронавирусной инфекцией. Причем, в отличие от весны текущего года, когда временный госпиталь принимал лишь «лёгких» больных, в случае второй волны эпидемии сюда будут направлять и пациентов в тяжелом состоянии. Читайте подробнее: Комплекс «Ленэкспо» в Петербурге готовят к приему больных COVID-19

08:33 31.08.2020 Глава минздрава Чечни Эльхан Сулейманов стал пионером в деле испытания вакцины против коронавируса. Он вошел в число лиц, первым в республике добровольно привившимся от этого опасного вируса. Такой информацией поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Читайте также: Министр здравоохранения Чечни испытал на себе вакцину против коронавируса

08:39 31.08.2020 Число жертв COVID-19 на Ставрополье к утру 31 августа достигло 237. За минувшие выходные в крае умерли семь человек с подтвержденным диагнозом, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Подробности в материале: На Ставрополье умерли семь человек с COVID-19

08:48 31.08.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 66 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения на 31 августа: Сургут — 22 положительных теста; по восемь — в Ханты-Мансийске и Нефтеюганском районе. Всего с начала пандемии в Югре на 31 августа зарегистрировано 19 609 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 388 человек, 166 пациента с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 31 августа составляет 0,95. Об этом: В Югре за минувшие сутки коронавирус выявили у 66 человек

08:48 31.08.2020 Детские сады Махачкалы возобновят работу после пятимесячного простоя на фоне пандемии коронавируса. Открытие дошкольных учреждений запланировано на 1 сентября, сообщил начальник городского управления образования Вадим Дибияев. Подробности в материале: В Махачкале после пятимесячного простоя откроются детские сады

08:49 31.08.2020 Из-за карантинных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, в Забайкалье признанные пострадавшими 9012 объектов малого и среднего бизнеса и 14 108 человек занятых в данном виде деятельности. Читайте подробнее: От экономического кризиса пострадали более 14 тыс. бизнесменов Забайкалья

08:54 31.08.2020 В Якутии за сутки из 3389 проведённых тестов выявлен 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели пять пациентов, один умер. Читайте также: В Якутии скончались 75 пациентов с коронавирусом

08:57 31.08.2020 В Хабаровском крае выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 62 пациента, не справились с болезнью два человека. Читайте также: В Хабаровском крае умерли 89 пациентов с коронавирусом

08:59 31.08.2020 Количество зарегистрированных случаев мошенничества в России резким образом возросло за время, когда были введены меры ограничений, связанные с пандемией коронавируса. Это 31 августа следует за данных статистики Генпрокуратуры РФ, анализ которой провело агентство РБК. Читайте подробнее: Во время пандемии в России рекордно выросло количество дел о мошенничестве

09:01 31.08.2020 Фуд-корты в торговых центрах, кинотеатры и концертные залы в Санкт-Петербурге могут открыть уже 12 сентября, если это позволит сделать эпидемиологическая ситуация. Такую перспективу чиновники в Смольном согласовали с Роспотребнадзором. Читайте также: В Петербурге хотят открыть кинотеатры и фуд-корты 12 сентября

09:05 31.08.2020 На примере создания прибора для определения коронавируса в воздухе и других подобных примерах мы видим, как это ни странно звучит, позитивное влияние пандемии на научно-технический прогресс. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): «Что касается самого прибора, то достаточно трудно оценить его потенциальные возможности. Прежде всего большой вопрос в его чувствительности и способности дифференцировать разновидности вирусов. Наивно полагать, что он будет высокоточным, учитывая, что даже взятие материала из очага вирусной инвазии зачастую не является информативным…» Читайте подробнее: «Большой вопрос»: создание прибора, выявляющего коронавирус в воздухе

09:08 31.08.2020 Бани и сауны начнут работать с 1 сентября в Башкирии. Об этом 31 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона. По его словам, соответствующий указ об этом он подпишет 31 августа. Поэтому у людей будет возможность приобщаться к здоровому образу жизни. Об этом: В Башкирии с 1 сентября открываются кинотеатры, бани и сауны

09:15 31.08.2020 Недавнее заявление главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебреисуса о влиянии коронавируса на психическое здоровье миллионов людей корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»): «Глава ВОЗ абсолютно прав: разного рода болезни оказывают закономерное и при этом отрицательное воздействие на психику человека, не является исключением и новая коронавирусная инфекция. Ситуация усугубляется немалой по своим масштабам информационной кампанией по освещению пандемии…» Читайте подробнее: «Глава ВОЗ абсолютно прав»: о влиянии коронавируса на психику

09:18 31.08.2020 Родители учеников в Бурятии не должны оплачивать противоэпидемические мероприятия в школах. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, с таким заявлением глава республики Алексей Цыденов обратился к руководителям системы образования. Читайте также: Родители не будут платить за обеспечение антиковидных мер в школах Бурятии

09:27 31.08.2020 В Новосибирской области, по данным на утро сегодня, 31 августа, за минувшие сутки выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусом. За это же время был выписан 51 пациент. Об этом сообщает оперативный штаб региона. «Скончались ещё три пациента: мужчина, ему было 72 года, и женщины в возрасте 48 лет и 76 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 358 человек», — уточняется в оперативном сообщении. Читайте также: Мужчина и две женщины стали жертвами коронавируса в Новосибирской области

09:28 31.08.2020 В России по итогам первых шести месяцев 2020 года оборот розничной торговли снизился в 78 регионах страны, вырос — в шести. Подробности в материале: Составлен рейтинг регионов России по обороту розничной торговли

09:28 31.08.2020 От коронавирусной инфекции в Москве вылечились ещё 916 человек. Об этом 31 августа сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 916 пациентов», — сказала она. Читайте подробнее: В Москве ещё 916 человек вылечились от COVID-19

09:30 31.08.2020 32 человека, инфицированных коронавирусом, выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 31 августа сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в правительстве республики. По его словам, всего в Башкирии зафиксировано 7795 фактов заражения этой инфекцией. Читайте также: В Башкирии выявлены 32 случая заражения коронавирусом

09:32 31.08.2020 В Новосибирской области с подозрением на заражение коронавирусом госпитализированы 12 детей, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Об этом сообщил оперативный штаб региона. Читайте также: В Новосибирской области из-за коронавируса госпитализированы 12 детей

09:34 31.08.2020 В Ингушетии подтверждено заражение коронавирусной инфекцией имама центральной мечети Назрани Хизира-хаджи Цолоева. Он госпитализирован в тяжелом состоянии, пишет интернет-газета «Ингушетия». Об этом: В Ингушетии выявлен коронавирус у имама центральной мечети Назрани

09:38 31.08.2020 Генеральная уборка и дезинфекция помещений в школах и детских садах проводится в Махачкале в преддверии 1 сентября. Меры приняты для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе администрации города. Об этом: В школах и детских садах Махачкалы проводят усиленную санобработку — мэрия

09:48 31.08.2020 В Артёме Приморского края 29 августа началась досрочно прививочная кампания против гриппа. Читайте также: В Приморье началась досрочная вакцинация от гриппа

09:56 31.08.2020 В Пензенской области в рамках акции «Собери ребенка в школу» 1248 детей из малообеспеченных семей, в том числе 476 первоклассников получили школьные ранцы, канцтовары и форму. Кроме этого, в области реализуется проект «Адресная помощь семьям с детьми, пострадавшим в результате введения режима изоляции на территории региона, #ТыНеОдин». В рамках этого проекта помощь в подготовке к школе оказана 80 детям-первоклассникам из малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах соцзащиты Пензы. Об этом: В Пензе более 1,3 тыс. семей получили помощь при подготовке детей к школе

09:56 31.08.2020 В Республике Карелия за прошедшие сутки выявлено 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе у двоих детей. Об этом 31 августа сообщил глава региона Артур Парфенчиков. Читайте подробнее: В Карелии за сутки выявлено 13 новых случаев COVID-19

10:02 31.08.2020 По оперативной информации на 31 августа, в Саратовской области с начала пандемии с диагнозом COVID-19 умерли 73 человека. Читайте также: В Саратовской области число жертв COVID-19 увеличилось до 73 человек

10:05 31.08.2020 В Кемеровской области до 30 сентября продлили действие отдельных мероприятий по противодействию распространению коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Об этом: Действие режима повышенной готовности в Кузбассе продлили до конца сентября

10:09 31.08.2020 В Саратовской области по состоянию на 31 августа коронавирус подтвержден у 12 345 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 94 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 7695 человек, за сутки — 11 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 73 человека. Подробности в материале: В Саратовской области выявили ещё 94 случая заражения SARS-CoV-2

10:19 31.08.2020 Сегодня, 31 августа, министр здравоохранения России Михаил Мурашко работает в Иркутской области. Эту информацию корреспонденту ИА REGNUM подтвердили в пресс-службе областного правительства. Известно, что он примет участие в церемониях вручения государственных наград, также автомобилей скорой помощи. Также Мурашко посетит один из ФАПов и побывает в ряде медицинских учреждений региона: Иркутском областном онкологическом диспансере, городской клинической больнице № 9, областной клинической больнице и медицинском университете. Подробности в материале: Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко прибыл в Приангарье

10:34 31.08.2020 В Бурятии выявили коронавирус у учителя улан-удэнской школы №20. Педагог, а также контактировавшие с ним люди временно отстранены от работы. Подробности в материале: У учителя школы в Улан-Удэ выявили коронавирус

10:35 31.08.2020 За минувшие сутки в РФ выявили 4993 случая заражения коронавирусом. Об этом 31 августа сообщили в оперативном штабе Москвы. Новые случаи зафиксированы в 83 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 685. Далее следуют Петербург — 188, Подмосковье — 146, Нижегородская область — 138, Калмыкия — 132, Ставрополье и Ростовская область — по 128. Об этом: В России выявили за сутки 4993 носителя коронавируса

10:35 31.08.2020 Социальная дистанция на трибунах. Алексей Колчин © ИА REGNUM

10:38 31.08.2020 С 31 августа в Саратовской области разрешается работа социально-оздоровительных центров. Также с понедельника неограниченное количество верующих могут посещать культовые здания. Об этом: В Саратовской области возобновляют работу оздоровительные центры

10:42 31.08.2020 За последние сутки в Санкт-Петербурге подтвердили еще 188 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это на два случая больше, чем было выявлено днем ранее. Средний суточный уровень заражения в районе 179−189 новых случаев держится в городе уже с 21 августа. Читайте подробнее: В Петербурге нашли 188 носителей коронавируса, выздоровевших вдвое меньше

10:44 31.08.2020 Заразившийся ранее коронавирусом министр энергетики РФ Александр Новак выздоровел от COVID-19 и вышел на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя министерства. «Да, сегодня у нас хорошие новости. Министр вышел на работу», — сказал собеседник агентства. Подробности в материале: Глава Минэнерго РФ Александр Новак вылечился от COVID-19

10:45 31.08.2020 Число выявленных носителей коронавируса в России приблизилось к 1 миллиону. Это следует из статистики оперативного штаба Москвы, распространённой 31 августа. По данным штаба, в РФ уже выявили 995 319 случаев заражения коронавирусом, причём 4993 — за последние сутки. Если суточная статистика повторится, миллионный рубеж выявленных случаев может быть перейдён уже завтра. Подробности в материале: РФ приблизилась к миллиону выявленных случаев заражения коронавирусом

10:46 31.08.2020 В Ленинградской области второй день подряд выявляют по 32 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2 и не фиксируют ни одного выздоровевшего. Подробности в материале: В Ленобласти за сутки выявили 32 новых носителя SARS-CoV-2

10:47 31.08.2020 В Удмуртии по состоянию на 31 августа выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3211 случаев заражения SARS-CoV-2. Подробности в материале: В Удмуртии выявили 32 новых носителя коронавируса

10:48 31.08.2020 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждены 22 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Из них 11 выявлено в Кургане, остальные — в Шумихинском, Щучанском, Кетовском, Далматовском, Варгашинском и Белозерском районах. Всего с начала пандемии в Курганской области на 31 августа, по данным штаба, зарегистрирован 3003 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом: В Курганской области число заражений коронавирусом превысило три тысячи

10:49 31.08.2020 В Пензенской области по информации на 31 августа коронавирусная инфекция подтверждена у 8125 человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 68 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 7558 пензенцев, за сутки — 10 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 107 человек. Подробности в материале: В Пензенской области выявили ещё 68 носителей коронавируса

10:50 31.08.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 августа, выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом. В больницах на лечении находятся 49 человек, еще шесть — дома под медицинским наблюдением, сообщает краевой минздрав. Об этом: В Прикамье выявили ещё 55 носителей коронавируса

10:52 31.08.2020 За последние сутки в Красноярском крае скончались семь пациентов с коронавирусом, за весь период — 477. Об этом: В Красноярском крае скончались 477 пациентов с коронавирусом

10:52 31.08.2020 В Удмуртии по состоянию на 31 августа проведено 276 291 исследование на наличие коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Удмуртии провели более 276 тыс. исследований на коронавирус

10:54 31.08.2020 Проведение курсов внеурочной деятельности в школах Тувы будет организовано в периоды каникул, а также в выходные и праздничные дни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, это сделано с учётом санитарных требований. Подробности в материале: Учителям в Туве предложено работать в выходные и праздничные дни

10:55 31.08.2020 Школам Дагестана запрещено проводить родительские собрания в очном формате из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом сказано в перечне рекомендаций министерства образования и науки региона. Читайте подробнее: В Дагестане школам запретили проводить родительские собрание в очном режиме

10:56 31.08.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 31 августа, зафиксировано два летальных исхода от COVID-19, сообщает краевой минздрав. Читайте подробнее: В Прикамье от COVID-19 за сутки скончались двое пациентов

10:57 31.08.2020 На Ямале за сутки выявили 47 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Основные очаги заражения на 31 августа: Муравленко — 11 положительных тестов; Новый Уренгой — 6; Салехард — 5; Ноябрьск — 4. С начала пандемии в ЯНАО по состоянию на 31 августа зарегистрировано 13 411 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 12 992 человека, 90 пациентов с COVID-19 скончались. Об этом: На Ямале за сутки коронавирус подтверждён у 47 человек

10:58 31.08.2020 45 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Белгородской области за минувшие сутки. Данные предоставили 31 августа в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Белгородской области подтвердили 45 случаев заражения коронавирусом

10:59 31.08.2020 За прошедшие сутки 26 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области. В лечебных учреждениях находятся 149 пациентов с подтверждённым положительным тестом, в том числе двое детей. Читайте подробнее: В Рязанской области выявили 26 носителей коронавируса

11:03 31.08.2020 В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 31 августа, референс-центр подтвердил 83 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Второй день подряд выявленное за сутки число носителей SARS-CoV-2 держится на одинаковом уровне. Об этом: В Оренбуржье за сутки выявлено 83 случая заражения коронавирусом

11:04 31.08.2020 В Астраханской области 31 августа подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировано 5730 положительных тестов. Подробности в материале: В Астраханской области выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом

11:04 31.08.2020 В Чечне с 1 сентября вновь начнут прием воспитанников детские дошкольные учреждения. В новом учебном году они будут работать в соответствии с рекомендациями управления Роспотребнадзора, выданными в связи с пандемией коронавируса. Об этом: В Чечне 1 сентября начнут работу детские сады

11:06 31.08.2020 В Свердловской области за 30 августа обнаружено 119 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперштаб. В частности, диагноз лабораторно подтверждён у 60 жителей Екатеринбурга. Также коронавирус найден среди населения Берёзовского, Верхней Салды, Волчанска, Первоуральска, Ревды, Среднеуральска, Нижнего Тагила, Североуральска и ряда других территорий. Читайте также: На Среднем Урале подтверждено ещё 119 случаев COVID-19

11:09 31.08.2020 Первые крупные поставки вакцины от коронавируса начнутся в сентябре 2020 года. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. По его словам, в рамках третьего этапа испытаний вакцины уже набрано более 2,5 тысячи добровольцев. Подробности в материале: Мурашко анонсировал начало крупных поставок вакцины от коронавируса

11:18 31.08.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 31 августа выявили 841 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 128 079 случаев. Читайте также: В Поволжье число носителей коронавируса превысило 128 тыс. человек

11:19 31.08.2020 В Псковской области за последние сутки зафиксировано всего три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. К сожалению, также на три человека увеличился список смертей от заболевания COVID-19. Читайте подробнее: На Псковщине количество жертв коронавируса достигло 65 человек

11:19 31.08.2020 С начала пандемии в Татарии скончался 61 житель республики. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил о смерти еще двух пациентов с диагнозом COVID-19 за последние сутки. Подробности в материале: В Татарии от COVID-19 скончались ещё два человека

11:20 31.08.2020 В Челябинской области за 30 августа подтверждено ещё 73 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Всего в регионе обнаружен уже 14 401 заразившийся. Больных COVID-19 насчитывается 2707 пациентов. Подробности в материале: В Челябинской области ещё 73 человека заразились коронавирусом

11:21 31.08.2020 В Татарии по состоянию на 31 августа коронавирус выявлен у 6509 человек, за сутки инфицированы еще 28 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5297 человек. Скончался с момента начала наблюдения 61 житель региона. Читайте также: В Татарии выявили более 6,5 тыс. носителей коронавируса

11:26 31.08.2020 В Чувашии за сутки выявлен 31 носитель коронавируса, новых летальных исходов нет. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России. Читайте подробнее: Чувашия занимает 34 место по числу выявленных случаев заражения SARS-CoV-2

11:28 31.08.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алтайском крае остаётся достаточно напряжённой, об этом свидетельствует всё возрастающее число пациентов с внебольничной пневмонией (3274 человека, +128 за выходные дни) и ОРВИ (3568 человек, +21 за выходные дни). Такие данные сегодня, 31 августа, приводит официальный сайт региона. Не обошлось без новых летальных случаев пациентов с SARS-CoV-2. Подробности в материале: За выходные в Алтайском крае скончались девять пациентов с SARS-CoV-2

11:28 31.08.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане к 10:30 31 августа достигло 10 тыс. 999. За минувшие выходные (29 и 30 августа) в республике выявили 141 носителя инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. Об этом: В Дагестане выявлено уже почти 11 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:28 31.08.2020 В Нижегородской области по состоянию на 31 августа выявили 138 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 688 случаев заражения SARS-CoV-2 с начала пандемии. Подробности в материале: В Нижегородской области выявили 138 носителей коронавируса за сутки

11:32 31.08.2020 За минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались четверо жителей Нижегородской области. По состоянию на 31 августа в регионе число скончавшихся от COVID-19 составило 473 человека. Читайте подробнее: Ещё четверо нижегородцев скончались от COVID-19

11:36 31.08.2020 Всего в Томской области на сегодняшний день коронавирус выявлен у 5706 человек. За прошедшие сутки скончались два пациента с коронавирусом, за весь период — 69. Об этом: В Томской области скончались 69 пациентов с коронавирусом

11:36 31.08.2020 В Нижегородской области по состоянию на 31 августа тесты на коронавирус сдали 737 644 человека. Об этом: Более 737,6 тыс. нижегородцев сдали тесты на коронавирус

11:39 31.08.2020 В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 128 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа. Подробности в материале: В Ростовской области за сутки выявили 128 носителей коронавируса

11:39 31.08.2020 Результаты КТ. minzdravkk.ru

11:40 31.08.2020 В Ульяновской области за сутки официально выявлен 91 случай заражения коронавирусом, зарегистрированы новые летальные исходы. Читайте подробнее: За сутки в Ульяновской области умерли восемь пациентов с COVID-19

11:43 31.08.2020 В Тюменской области за сутки выявлено 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Всего с начала пандемии в Тюменской области на 31 августа зарегистрирован 7771 случай заражения SARS-CoV-2. Выздоровели 7004 человека, 31 пациент с COVID-19 скончался. В инфекционных госпиталях Тюменской области на 31 августа девять пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте также: В Тюменской области за сутки выявлены 47 носителей коронавируса

11:44 31.08.2020 Ещё 95 случаев заражения коронавирусом подтверждено у жителей Волгоградской области за минувшие сутки. Зарегистрировано четыре летальных исхода, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Волгоградской области подтвердили 95 случаев заражения коронавирусом

11:44 31.08.2020 Массовая вакцинация от коронавируса начнётся в ноябре-декабре 2020 года. Об этом в ходе совещания с врачами Иркутской области заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. «На регистрации находится еще несколько вакцин. На максимальные объемы мы выйдем в ноябре-декабре. Можно будет развести вакцинацию против гриппа и коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко. Читайте также: Минздрав РФ назвал дату начала вакцинации от коронавируса

11:45 31.08.2020 За последние сутки 33 положительных теста на коронавирус зарегистрировано в Брянской области. Выздоровели три пациента, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе. Об этом: В Брянской области подтвердили 33 случая заражения коронавирусом

11:45 31.08.2020 37 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за истекшие сутки. Данные предоставили 31 августа в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Ивановской области выявили ещё 37 носителей коронавируса

11:50 31.08.2020 В Ростовский области за истекшие сутки скончались три человека с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа. Читайте подробнее: За сутки в Ростовской области скончались три пациента с COVID-19

11:51 31.08.2020 В Чувашии 97-летний ветеран Великой Отечественной войны вылечился от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве здравоохранения со ссылкой на ЦРБ Алатырского района. Читайте подробнее: 97-летний ветеран в Чувашии победил коронавирус

11:55 31.08.2020 У заместителя председателя правительства Новгородской области Тимофея Гусева и министра природных ресурсов Новгородской области Владимира Королёва подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция». Об этом 31 августа сообщили в оперштабе Новгородской области по борьбе с эпидемией. Читайте подробнее: Вице-премьер и министр Новгородской области заразились коронавирусом

11:59 31.08.2020 Между вакцинированием от гриппа и вакцинированием от коронавируса должен пройти месяц. Об этом журналистам заявил глава департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун. «Положим, завтра человек пошел и привился от гриппа, через две недели у него начинают образовываться антитела. То есть он будет защищен от гриппа не раньше, чем через две недели. Но с момента одной прививки и другой должен пройти месяц», — сказал Хрипун. Читайте также: Москвичам советуют сделать перерыв между вакцинами от коронавируса и гриппа

12:00 31.08.2020 За последние сутки 47 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Орловской области. Выписаны 40 пациентов, сообщили 31 августа в федеральном оперативном штабе. Об этом: В Орловской области подтвердили 47 случаев заражения коронавирусом

12:03 31.08.2020 В Марий Эл по состоянию на 31 августа выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений увеличилось до 4260 случаев. Об этом: В Марий Эл выявили 16 новых носителей коронавируса

12:07 31.08.2020 Все московские педагоги и другие работники сферы образования сдали тесты на коронавирус. Об этом 31 августа сообщила вице-мэр Анастасия Ракова. «В Москве протестировали на коронавирус 100% работников сферы образования до начала учебного года. Более 180 тысяч человек прошли ИФА-тестирование», — сказала она. Подробности в материале: В Москве все педагоги сдали тесты на коронавирус

12:10 31.08.2020 В Мордовии по состоянию на 31 августа выявили 32 новых случая заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 5462 случая заражения SARS-CoV-2. Читайте подробнее: В Мордовии выявили 32 носителя коронавируса за сутки

12:16 31.08.2020 В Мурманской области перед началом учебного года тест на антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 сдал 4681 педагог. У 13 учителей тест оказался положительным. Подробности в материале: У 13 мурманских учителей нашли коронавирус SARS-CoV-2

12:22 31.08.2020 За минувшие сутки 28 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тульской области. Зарегистрированы два летальных исхода, сообщили 31 августа в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Тульской области выявили ещё 28 носителей коронавируса

12:23 31.08.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 31 августа выздоровели после заражения коронавирусом 105 039 человек. Подробности в материале: В Поволжье более 105 тыс. человек выздоровели после заражения коронавирусом

12:27 31.08.2020 Строительство новой инфекционной больницы в Пскове и ее филиала в Великих Луках почти завершено. В настоящий момент на объектах работают приемочные комиссии, подрядчики оперативно устраняют найденные недочёты. Об этом 31 августа заявил глава Псковской области Михаил Ведерников. Подробности в материале: Готовность инфекционной больницы в Псковской области достигла 100%

12:35 31.08.2020 В Архангельской области за сутки после новой коронавирусной инфекции выздоровели 19 пациентов. Всего в регионе с начала пандемии COVID-19 переболели 9467 человек. Об этом: Почти 9,5 тысячи человек переболели COVID-19 в Архангельской области

12:43 31.08.2020 Заводская школа в Тарбагатайском районе Бурятии получила от министерства образования тысячу одноразовых масок для сотрудников, техперсонала и работников столовой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебного заведения Ульяна Черниговская. Читайте также: Школа в Бурятии получила тысячу одноразовых масок

12:46 31.08.2020 79 человек, зараженных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного регионального штаба. По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 8505 фактов заражения этой инфекцией. Подробности в материале: В Самарской области за сутки выявили 79 случаев заражения коронавирусом

12:47 31.08.2020 Общее число случаев заражения коронавирусом в Республике Калмыкия за весь период пандемии достигло 4 тыс. 326 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора 31 августа. Подробности в материале: В Калмыкии число случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 4 тыс. 326 человек

12:49 31.08.2020 Количество организаций торговли и общественного питания Санкт-Петербурга, прекративших свою работу в первом полугодии 2020 года, составило 416 предприятий, что в 2,4 раза больше, чем за тот же период 2019 года. При этом новых заведений торговли и общепита в Петербурге открылось на 20% меньше, чем за первое полугодие прошлого года. Подробности в материале: Пандемия проредила торговлю и общепит Петербурга

12:51 31.08.2020 За прошедшие сутки в Омской области скончались четыре пациента с коронавирусом. За весь период в регионе умерли 193 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом: В Омской области скончались ещё четыре пациента с COVID-19

12:53 31.08.2020 В Москве на складах заготовили более 1 млн вакцин от гриппа, сообщил 31 августа глава департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун. По его словам, заготовленных вакцин достаточно для старта кампании. «Они лежат у нас на складе, и мы можем прививать всех, кто этого пожелает, без ограничений», — цитирует слова Хрипуна ТАСС. Подробности в материале: На складах Москвы заготовили 1 млн доз вакцин от гриппа

12:54 31.08.2020 В Республике Калмыкия за трое суток скончались ещё два пациента с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора 31 августа, передаёт ИА REGNUM. Читайте также: В Калмыкии жертвами COVID-19 стали ещё два пациента

12:58 31.08.2020 Известный религиозный деятель Калининградской области, имам единственной в регионе мечети Халил Мухлисов скончался в Калининграде. Об этом 31 августа сообщает пресс-служба областного губернатора. Читайте также: В Калининграде от COVID-19 скончался имам единственной мечети

13:03 31.08.2020 В Ингушетии число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось еще на 91. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб 31 августа по итогам последних трех дней. Только за минувшие сутки число пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, составило 29 человек. Об этом: В Ингушетии заразился коронавирусом еще 91 человек

13:10 31.08.2020 Российские вузы должны быть готовы к введению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в регионах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова. «Обеспечить готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнения эпидемической ситуации», — говорится в тексте приказа. Читайте также: Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

13:11 31.08.2020 При ухудшении ситуации с эпидемиологической обстановкой вузы России должны быть готовы к введению связанных с этим ограничений. Это следует из приказа Минобрнауки РФ за подписью главы ведомства Валерия Фалькова. Читайте подробнее: Минобрнауки РФ: вузы должны быть готовы к введению ограничений

13:14 31.08.2020 Во Владимирской области 31 августа подтверждено 26 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в области зарегистрированы 6318 носителей вируса. Читайте также: Во Владимирской области выявлены 26 новых носителей коронавируса

13:15 31.08.2020 Два пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончались в Белгороде, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе. Это жители областного центра. Читайте также: Два жителя Белгорода скончались в госпитале для пациентов с коронавирусом

13:15 31.08.2020 Жители России опасаются того, что будет повторно введен карантин из-за коронавируса, и потому не спешат с бронированием туров на внутренние маршруты и за границу. Об этом 31 августа рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Читайте подробнее: Жители РФ не спешат приобретать туры из-за слухов о новом карантине

13:22 31.08.2020 В Ростовской области после коронавируса выздоровели около 14,5 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа. Подробности в материале: В Ростовской области после SARS-CoV-2 выздоровели почти 14,5 тыс. человек

13:24 31.08.2020 В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выявлен 131 случай заражения коронавирусом среди игроков. Об этом 31 августа заявил президент лиги Алексей Морозов. Читайте также: Среди игроков КХЛ выявлен 131 случай заражения коронавирусом

13:26 31.08.2020 В Ростовской области более тысячи человек с COVID-19 получают лечение в стационарах. 53 пациента находятся в тяжёлом состоянии. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа. Подробности в материале: В Ростовской области к аппаратам ИВЛ подключили 53 пациента с COVID-19

13:30 31.08.2020 В Карачаево-Черкесии вновь отмечен резкий рост числа выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие выходные подтверждено еще 139 случаев заражения. Только за прошедшие сутки носителей коронавируса стало больше на 49 человек, сообщили 31 августа в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: Кривая заболеваемости COVID-19 в Карачаево-Черкесии поползла вверх

13:33 31.08.2020 В семи регионах Северо-Западного федерального округа количеству выявленных случаев коронавируса на 100 тыс. населения превышает общероссийский показатель. Об этом сообщили ИА REGNUM 31 августа в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Подробности в материале: В семи регионах СЗФО зараженность коронавирусом выше средней по России

13:45 31.08.2020 Образовательный процесс в Знаменской средней школе в Омской области 1 и 2 сентября будет организован в дистанционном режиме. Читайте также: В Омской области ученики сельской школы начнут учёбу дистанционно

13:50 31.08.2020 В Астраханской области 31 августа подтвержден новый летальный случай среди пациентов с COVID-19. 10 июля скончалась женщина 1958 года рождения. Всего скончались 73 пациента с подтверждённым коронавирусом. Об этом: В Астраханской области скончалась ещё одна женщина с COVID-19

14:03 31.08.2020 В Ростовской области за весь период пандемии провели более полумиллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 31 августа. Подробности в материале: В Ростовской области провели более полумиллиона тестов на коронавирус

14:06 31.08.2020 По данным опроса, возможную вторую волну коронавируса в России выдержат не все предприниматели. 77% опрошенных оценили шансы на выживания своих компаний как 50% и менее. Читайте также: Не все предприниматели выдержат вторую волну коронавируса

14:07 31.08.2020 Врач делает компьютерную томографию. minzdravkk.ru

14:19 31.08.2020 Вакцинация жителей России от коронавируса начнется в ноябре-декабре, заявил 31 августа глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Об этом: Мурашко назвал сроки начала вакцинации от COVID-19 в России

14:26 31.08.2020 В правительстве Тюменской области опровергли слухи о госпитализации вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. В больницу попал родственник высокопоставленного чиновника. В связи с этим Сергею Сарычеву пришлось уйти на самоизоляцию в течение двух недель. Подробности в материале: Вице-губернатор Тюменской области вынужденно ушёл на карантин

14:34 31.08.2020 Министерство образования Алтайского края накануне нового учебного года известило о дефиците рециркуляторов и бактерицидных ламп в образовательных организациях региона. Как следует из официального сообщения, на их приобретение распоряжением губернатора Виктора Томенко выделено 87 млн рублей. «Данная выделенная сумма на приобретение дезинфекционного оборудования, сложилась исходя из расчетов, подготовленных и представленных минобром по потребности данных организаций в средствах защиты от коронавирусной инфекции за период карантинных мероприятий в июле», — пояснили чиновники. Подробности в материале: В алтайские школы закупают рециркуляторы и бактерицидные лампы

14:44 31.08.2020 В России в 11 регионах уровень популяционного иммунитета к коронавирусу составил более 20%, сообщили 321 августа в Роспотребнадзоре. Читайте также: Названа возрастная группа с самым стойким иммунитетом к COVID-19 в России

14:46 31.08.2020 Четыре летальных исхода у пациентов с подтверждённым положительным тестом на коронавирус зарегистрированы за истекшие сутки в Волгоградской области. Скончались трое мужчин и пенсионерка, сообщили 31 августа в региональном оперативном штабе. Читайте подробнее: В Волгоградской области за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

14:49 31.08.2020 В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 человек за последние сутки, сообщает 31 августа федеральный штаб. Всего в регионе подтверждено 8 тыс. 79 положительных результатов тестов. Подробности в материале: В Калужской области за сутки выявлены 32 носителя коронавируса

14:50 31.08.2020 В Кабардино-Балкарии выросла до 79 человек смертность от COVID-19. За прошедшие сутки скончалась 70-летняя пациентка — жительница поселка Кашхатау, сообщили 31 августа в пресс-службе минздрава региона. Об этом: В Кабардино-Балкарии выросло число смертей пациентов с COVID-19

14:50 31.08.2020 Второй этап исследования оценки уровня популяционного иммунитета к коронавирусу среди населения России начинается 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Читайте также: Роспотребнадзор сообщил о втором этапе исследований иммунитета к COVID-19

14:53 31.08.2020 В Воронежской области 31 августа выявлено 98 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлено 14 144 носителя вируса. Читайте также: В Воронежской области выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом

14:58 31.08.2020 В Курской области 31 августа зарегистрировано 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе выявлено 7120 положительных тестов. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

15:01 31.08.2020 В Липецкой области 31 августа подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом. Всего на территории региона выявлено 5094 положительных теста. Читайте подробнее: В Липецкой области подтвержден 31 новый случай заражения коронавирусом

15:04 31.08.2020 В Смоленской области 31 августа выявлено десять новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлено 6167 носителей вируса. Подробности в материале: В Смоленской области за сутки выявили 10 новых носителей коронавируса

15:08 31.08.2020 В Тверской области 31 августа выявлено 24 новых положительных теста на коронавирус. Всего в регионе выявлено 5407 носителей вируса. Об этом: В Тверской области выявили 24 новых случая заражения коронавирусом

15:09 31.08.2020 Тестирование на COVID-19. (сс) Е. Самарин. Mos.ru

15:10 31.08.2020 В рамках визита в Иркутскую область министра здравоохранения России Михаила Мурашко состоялась торжественная передача ещё семи автомобилей скорой помощи класса В. Средства на их покупку автомобилей выделены из федерального бюджета. Как сообщает пресс-служба областного правительства, новую технику, произведённую базе машин Ford Transit, получили станции Иркутска, Ангарска и Братска. «Во время пандемии коронавирусной инфекции в пиковые дни нагрузка на скорую помощь возрастала более чем в два раза. На мой взгляд, вы с этим успешно справлялись. Каждый пациент рассчитывал на вас. По всей стране сделан акцент на модернизацию материально-технической базы скорой помощи. В этом году президент страны впервые утвердил День работника скорой помощи. Это дань уважения вашей тяжелой работе. Благодарю вас всех», — сказал Михаил Мурашко. Подробности в материале: Михаил Мурашко поблагодарил медиков Приангарья за борьбу с COVID-19

15:11 31.08.2020 В Тверской области по состоянию на 31 августа зарегистрировано 193 летальных случая среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждены две смерти. Об этом: В Тверской области скончались ещё два пациента с COVID-19

15:14 31.08.2020 В Тамбовской области 31 августа выявлено 25 новых положительных тестов на коронавирус. Всего в регионе выявлен 6751 носитель вируса. Читайте также: В Тамбовской области выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусом

15:23 31.08.2020 Чечня вновь оказалась в списке субъектов РФ, где отмечены наименьшие темпы прироста численности пациентов с диагнозом COVID-19. В республике за прошедшие выходные выявлено всего 17 новых носителей коронавируса, причем за последние сутки всего пять. Подробности в материале: В Чечне отмечены самые низкие темпы прироста числа пациентов с COVID-19

15:24 31.08.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее по состоянию на 10:00 31 августа достигло 3400. За минувшие выходные (29 и 30 августа) в республике инфекцию выявили у 36 человек, сообщил региональный минздрав. Подробности в материале: В Адыгее число выявленных случаев заражения коронавирусом достигло 3400

15:39 31.08.2020 Заместитель председателя правительства Российской Федерации — полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев вылечился от COVID-19 и вышел на работу. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера. «Заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев вышел на работу после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19», — говорится в сообщении. Читайте также: Вице-премьер Трутнев вылечился от COVID-19

15:42 31.08.2020 В Челябинске умерла бывшая министр социальных отношений области Надежда Гартман. Ей был 71 год, сообщает пресс-служба министерства. Женщина возглавляла структуру в 2004—2011 годах. Причина смерти не названа. Но, по данным местных СМИ, она находилась в «ковидном» госпитале. Читайте подробнее: В Челябинске скончалась экс-министр социальных отношений

15:45 31.08.2020 Почти 33 тыс. сотрудников образовательных учреждений Ставрополья в преддверии нового учебного года прошли тестирование на COVID-19. Случаев заражения среди учителей и других педагогических работников не выявлено, сообщили в пресс-службе главы региона. Читайте также: На Ставрополье работники образования сдали тесты на COVID-19

15:57 31.08.2020 Все 100% школ Белгородской области готовы выполнить рекомендации Роспотребнадзора по организации обучения в условиях пандемии коронавируса. 1 сентября учеников примут 545 образовательных учреждений. На оснащение школ антисептиками, рециркуляторами, туалетными принадлежностями выделено 115 млн рублей. Об этом: В Белгородской области 1 сентября начнут работу 545 школ

15:57 31.08.2020 В Саратовской области от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще двое мужчин. Таким образом, на 31 августа общее число погибших с начала пандемии в Саратовской области достигло 75 человек. Подробности в материале: От COVID-19 скончались ещё двое жителей Саратовской области

16:00 31.08.2020 Дезинфекция общественного транспорта. Дарья Драй © ИА REGNUM

16:32 31.08.2020 На Ямале для пенсионеров старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, сохраняется карантин до 14 сентября. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Читайте также: Ямальцам старше 65 лет придётся и далее соблюдать карантин по COVID-19

16:37 31.08.2020 Производством второй российской вакцины от коронавирусной инфекции будет заниматься компания «Биокад», сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров. Читайте подробнее: Назван производитель второй российской вакцины от COVID-19

16:39 31.08.2020 Слухи о том, что российские школы якобы намерены перейти на дистанционный формат учёбы с 20 сентября, не соответствуют действительности. Об этом говорится в ответах Роспотребнадзора на наиболее популярные вопросы, опубликованных в Telegram-канале «стопкоронавирус.рф». "Никаких планов по введению ограничительных мероприятий с 20 сентября нет, новый учебный год начнется в очном формате», — говорится в сообщении. Читайте подробнее: Роспотребнадзор опроверг слухи о «дистанционке» в школах с 20 сентября

16:42 31.08.2020 В Свердловской области коронавирусный режим ограничений продлён ещё на неделю, до 7 сентября. Указ подписал губернатор Евгений Куйвашев. Данная мера касается граждан старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Им предписано соблюдать самоизоляцию, чтобы не заразиться коронавирусом. Об этом: Свердловский губернатор продлил режим ограничений ещё на неделю

16:47 31.08.2020 Мэр Краснодара Евгений Первышев госпитализирован с больницу с диагнозом COVID-19. Об этом: Мэр Краснодара заразился коронавирусом SARS-CoV-2

17:00 31.08.2020 Меры профилактики коронавируса в российских школах в новом учебном году не предполагают обязательное ношение школьниками защитных масок, сообщили в Роспотребнадзоре. Об этом: Роспотребнадзор: школьников не будут обязывать носить маски на занятиях

17:36 31.08.2020 Слухи о якобы планируемом переводе российских школ на дистанционное обучение с 20 сентября не соответствуют действительности, сообщили в Роспотребнадзоре. Читайте также: Роспотребнадзор прокомментировал слухи о переходе на дистанционное обучение

18:03 31.08.2020 Доля петербуржцев, переболевших коронавирусной инфекцией в той или иной форме, к середине августа 2020 года составляла всего от 10 до 13 процентов. Этого уровня популяционного иммунитета может не хватить для предотвращения второй волны эпидемии, но может оказаться достаточно для того, чтобы она не была такой тяжелой, как первая. О результатах исследования горожан на антитела 31 августа рассказали в Европейском университете Санкт-Петербурга. Читайте также: Антитела к коронавирусу имеют не более 13% петербуржцев

18:05 31.08.2020 Заразившиеся коронавирусом сотрудники челябинского минэкологии выздоравливают после COVID-19. Об этом в своём телеграм-канале написал замминистра Виталий Безруков. По его словам, он уже здоров и выходит на работу, хотя реабилитация ещё нужна. Также из больницы выписан и проходит реабилитацию первый замминистра Игорь Гилёв. Об этом: Заболевшие COVID-19 сотрудники челябинского минэкологии выздоравливают

18:40 31.08.2020 В Марий Эл с 31 августа смягчается ряд ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавируса. На полную мощность могут начать работать гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного действия и другие санаторно-курортные организации. Без ограничения по числу участников будут проводиться тренировки сборных команд России и республики. Читайте подробнее: В Марий Эл вновь смягчают коронавирусные ограничения

19:04 31.08.2020 Напряжённость коллективного иммунитета жителей Нижегородской области к новой коронавирусной инфекции составляет около 10%, заявил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Читайте также: Только у 10% нижегородцев сформировался иммунитет к коронавирусу

19:05 31.08.2020 Предупреждение об измерении температуры тела при входе. (сс) RG72

19:09 31.08.2020 В Костромской области из-за угрозы распространения COVID-19 закрыт православный храм. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Костромской духовной семинарии. Читайте также: Костромской храм закрыли из-за угрозы распространения COVID-19

19:11 31.08.2020 В Костромской области с 1 сентября полностью откроются все детские сады. Об этом 31 августа сообщает администрация региона. Новый учебный год во всех образовательных учреждениях области начнётся в обычном режиме, но с поправкой на продолжающуюся пандемию коронавируса. Читайте подробности: В Костромской области разрешили открыть детские сады полностью

19:28 31.08.2020 В Мордовии с 31 августа возобновляют работу ряд организаций, которые приостановили деятельность для предотвращения распространения коронавируса. В частности, открываются для посещения зоопарки, парки, а также дома культуры. Об этом: В Мордовии возобновляют работу парки, дома культуры и зоопарки

20:01 31.08.2020 В школе №48 города Екатеринбурга учащиеся будут изолированы в специальном боксе при температуре 37 градусов и выше. Термометрию будут проходить все входящие, сообщает директор образовательного учреждения Лариса Пичугина. Затем медработник примет решение исходя из состояния человека. Могут вызвать родителей, а могут и скорую помощь. Всего в школе организуют три разных входа. Интервал между приходом классов составит 10 минут. Все входящие смогут обработать руки при помощи бесконтактного санитайзера. Такой санитайзер есть и при входе в столовую. Она рассчитана на 250 мест. Но одновременно питаться там смогут не более 75. Читайте также: В школе № 48 Екатеринбурга подготовили два плана работы

20:43 31.08.2020 Стол с дезинфицирующими средствами в школьном классе. © ИА REGNUM

21:20 31.08.2020 Объём пассажирских авиаперевозок в России в январе — июле 2020 года составил 63,47 млн пассажиров, что почти в два разе меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации. Читайте также: Пассажиропоток российских аэропортов в 2020 году сократился в два раза

21:24 31.08.2020 Ситуация с коронавирусом в России в основном стабильна, но есть новые очаги инфекции, сообщилаглава Роспотребнадзора Анна Попова.

21:25 31.08.2020 По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в России позволяет начать учебный год в очном формате. При этом она заявила, что возвращение школьников к дистанционному обучению в случае обострения ситуации с коронавирусом возможно, как и при вспышке гриппа.

21:44 31.08.2020 В Вооружённых силах по состоянию на 31 августа выявлено 558 военнослужащих с коронавирусом, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России. Подробности в материале: В Вооружённых силах РФ более 10,8 тысячи человек излечились от коронавируса

22:16 31.08.2020 Суворовцы в масках. Алексей Колчин © ИА REGNUM

22:41 31.08.2020 Соблюдение правил гигиены. gov-murman.ru

23:17 31.08.2020 В Москве за сутки скончались ещё одиннадцать пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 4832. Об этом сообщили в оперативном штабе столицы. Подробности в материале: В Москве за сутки скончались 11 пациентов с COVID-19

23:51 31.08.2020 В Онежском районе Архангельской области после празднования юбилея выявили сразу 23 заболевших COVID-19. Читайте подробнее: Празднование юбилея в Архангельской области обернулось вспышкой COVID-19

02:29 01.09.2020 В Еврейской автономной области число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 632. Читайте подробнее: В Еврейской АО увеличилось число выявленных носителей коронавируса

03:18 01.09.2020 В Камчатском крае за минувшие сутки провели 184 теста на новую коронавирусную инфекцию, за весь период пандемии сделали 115 819 лабораторных исследований. Об этом: На Камчатке провели почти 116 тысяч тестов на коронавирус

03:25 01.09.2020 Более 16 млн российских школьников начинают учёбу с ограничениями, введёнными в связи с угрозой распространения коронавируса. Так, 1 сентября отменены торжественные линейки — в некоторых регионах их сделают только для первоклассников и выпускников, — а родителям запретят свободно входить в здание образовательного учреждения. Подробности в материале: Учёба в школах России началась с ограничениями из-за коронавируса

03:31 01.09.2020 Первыми в России День знаний встретили на Сахалине и Курилах. Поздравляя школьников, учителей и родителей с началом нового учебного года, губернатор области Валерий Лимаренко особо подчеркнул важность обучения в школе в очном формате. Личное общение с преподавателями и одноклассниками он назвал бесценным. Читайте также: Школы Сахалина и Курил готовы к новой волне пандемии: глава региона

04:10 01.09.2020 В Амурской области за последние сутки выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. За весь период пандемии лабораторно инфицирование подтвердилось у 3386 человек. Читайте подробнее: В Амурской области увеличилось число выявленных носителей коронавируса

04:32 01.09.2020 В Магаданской области 129 образовательных учреждений, в том числе 56 школ. Все они будут работать с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, Министерства просвещения РФ. Во всех школах есть дезинфицирующие средства, оборудование для обеззараживания воздуха и другие средства защиты. Читайте также: На Колыме более 16 тысяч учеников пошли в школу

05:34 01.09.2020 В Бурятии за минувшие сутки выявлено 40 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за всё время эпидемии подтверждено более 5,3 тыс. случаев, из которых около 3 тыс. зарегистрированы в Улан-Удэ. Читайте подробнее: 40 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Бурятии

05:43 01.09.2020 В Республике Алтай за сутки выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, пятеро из заразившихся — дети. Читайте также: В Горном Алтае коронавирусом заразились пятеро детей

05:43 01.09.2020 Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 1 сентября, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 16 958 человек, причём 72 добавились только за последние сутки. Не обошлось без трёх летальных случаев с SARS-CoV-2. Об этом: Жертвами коронавируса стали ещё трое жителей Приангарья

06:31 01.09.2020 В Приморье за минувшие сутки выявили 78 случаев заражения коронавирусом, 149 пациентов выздоровели, один скончался. Читайте также: В Приморье скончались 104 пациента с коронавирусом

06:39 01.09.2020 Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкалье постепенно улучшается. По данным оперативного штаба региона на утро 1 сентября, выявлены 4665 носителей SARS-CoV-2 (33 человека за последние сутки). Из них 4265 пациентов (33 за сутки) вылечены и выписаны из медицинских учреждений. Новых летальных случаев нет. Читайте подробнее: За последние сутки SARS-CoV-2 в Забайкалье победили 33 человека

06:41 01.09.2020 В Камчатском крае с 1 сентября только городская больница №2 в Петропавловске-Камчатском продолжит работать как моногоспиталь для коронавирусных пациентов. Все остальные учреждения здравоохранения перешли к плановому режиму работы. Читайте подробнее: На Камчатке оставили только один госпиталь для пациентов с коронавирусом

06:56 01.09.2020 В Приморье 1 сентября началась вакцинация населения от гриппа — в регион уже поступило 85% доз от общей потребности. Вакцины «Совигрипп» и «Ультрикс» закупили за счёт средств федерального бюджета. Подробности в материале: В Приморье против гриппа поступило два вида улучшенной вакцины

07:01 01.09.2020 В Оренбургской области коронавирусный режим продлен до 14 сентября. Губернатор Денис Паслер внес в указ изменения, согласно которым новый учебный год в вузах, ссузах, школах начинается в очном формате с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства. Региональному минкультуры поручено проработать вопрос о возможности открытия театрального сезона с 1 октября 2020 года. Читайте также: В Оренбуржье с 1 октября могут открыть театры

07:05 01.09.2020 Дезинфекция общественных мест в Махачкале. mkala.ru

07:07 01.09.2020 Второй день продолжается визит министра здравоохранения РФ Михаила Мурашков Иркутскую область. Как следует из официального сообщения, опубликованного на сайте региона, по итогам совещаний и осмотра медицинских учреждений глава Минздрава РФ дал высокую оценку как работе всей системы здравоохранения в период эпидемии коронавируса, так и лично главе Приангарья Игорю Кобзеву. «Мы посетили много регионов и видим: там, где губернаторы проявляют активный интерес к здравоохранению, там, где губернаторы активно включились в организацию процесса оказания помощи ковидным больным, там и результаты значительно лучше. Поэтому я хочу поблагодарить Игоря Ивановича за активную работу и личное участие в развитии системы здравоохранения. Однозначно выигрывает все население региона», — подчеркнул глава Минздрава Михаил Мурашко. Читайте также: Мурашко дал высокую оценку работе системы здравоохранения Приангарья

07:10 01.09.2020 В Хакасии к 1 сентября коронавирус выявлен у 3434 человек. Читайте подробнее: В Хакасии выявлено 19 новых носителей коронавируса

07:12 01.09.2020 В Якутии за истекшие сутки из 1435 проведённых тестов выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, 20 из них в столице республики. Читайте также: В Якутии зарегистрировали 76 летальных случаев пациентов с коронавирусом

07:19 01.09.2020 Во все школы столицы Бурятии Улан-Удэ к началу учебного года поступили маски и дезинфицирующие средства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации. Об этом: Все школы Улан-Удэ получили маски и дезинфицирующие средства

07:21 01.09.2020 На Камчатке отменили обязательные электронные пропуска для всех приезжающих в регион. Читайте подробнее: На Камчатке отменили пропускной режим для приезжающих

07:30 01.09.2020 В Новосибирской области перепрофилированные под инфекционные госпитали для борьбы с коронавирусом стационары возобновляют приём профильных пациентов. Первым таким учреждением стал Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона. Об этом: Новосибирские ковидные госпитали возобновляют работу в обычном режиме

07:35 01.09.2020 Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев полностью излечился от коронавирусной инфекции и приступил к выполнению своих должностных обязанностей в обычном формате. Об этом: Полпред президента Трутнев вылечился от COVID-19 и вышел на работу

07:57 01.09.2020 В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 1 сентября, за прошедшие сутки выявлено 88 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. За минувшие сутки скончалась одна пациентка — у жительницы села Карагайла Прокопьевского муниципального округа 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала с сопутствующим сахарным диабетом. Подробности в материале: Ещё один пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

08:11 01.09.2020 В связи с неблагополучием по коронавирусной инфекции в Горно-Алтайском аэропорту начат тепловизионный контроль прибывающих. 04.rospotrebnadzor.ru

08:14 01.09.2020 В Чебоксарах учебный год 1 сентября начнётся не только для школьников, но и воспитанников учреждений дополнительного образования. При этом продлён приём на обучение для вновь поступающих. Об этом: Из-за пандемии в Чебоксарах продлили приём в учреждения допобразования

08:20 01.09.2020 Экспертная комиссия министерства здравоохранения Тувы подтвердила 8 новых летальных случаев от COVID-19 с 21 по 31 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале: В Туве жертвами COVID-19 стали ещё восемь человек

08:24 01.09.2020 Пассажиры, прилетающие в Магадан, жалуются на долгое ожидание выхода из самолёта. Люди толпятся в проходах по полчаса. Читайте также: В Магадане пассажиров долго «маринуют» в самолёте после посадки

08:30 01.09.2020 В Тюменской области с начала сентября снимается ряд ограничений. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. С 1 сентября 2020 года в регионе разрешено проведение некоммерческих мероприятий делового и образовательного характера с участием не более 50 человек. Возобновляется работа выставок, читальных залов библиотек и государственных архивов. С 7 сентября можно проводить культурно-досуговые мероприятия. С 15 сентября возобновляется деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры, искусства и спорта, а также базы отдыха и спа-отели при условии уведомления органов власти для включения в реестр. Читайте также: В Тюменской области в сентябре открываются общественные места

08:43 01.09.2020 Режим свободного посещения детских садов, введенный на Ставрополье на фоне пандемии COVID-19, продлен в крае до 1 октября 2020 года. Постановление об этом подписал глава региона Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье продлили режим свободного посещения детских садов

08:47 01.09.2020 В Туве за минувшие сутки выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев достигло 6862. Читайте также: В Туве за сутки выявлен 21 новый носитель коронавируса

08:53 01.09.2020 Сотрудники Управления Роспотребнадзора проверили торговые объекты на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Чувашия. rospotrebnadzor.ru

08:59 01.09.2020 В Саратовской области по состоянию на 1 сентября коронавирус подтвержден у 12 438 человек, за сутки инфекцию выявили еще у 93 жителей региона. Выздоровели с начала пандемии 8038 человек, за сутки — 73 пациента. С момента начала наблюдения скончались 75 человек. Подробности в материале: В Саратовской области более 8 тыс. человек победили COVID-19

08:59 01.09.2020 В Алтайском крае предсезонная прививочная кампания по иммунизации населения против гриппа началась 21 августа и продлится до 30 октября. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщает официальный сайт региона со ссылкой на слова главного эпидемиолога Ирины Переладовой. По её словам, только за последние 10 дней вакцинацию российским препаратом «Совигрипп» прошли 35 109 жителей Алтайского края, а всего в рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году запланировано привить 1 миллион 222,05 тысячи человек. Читайте также: Более 35 тысяч жителей Алтайского края привились препаратом «Совигрипп»

09:03 01.09.2020 На Ставрополье студенты смогут очно посещать университеты, колледжи и техникумы в условиях действия в крае режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса. Постановление об этом подписал глава региона Владимир Владимиров. Читайте подробнее: На Ставрополье студенты вновь будут учиться очно

09:07 01.09.2020 В кемеровских школах столовые начнут работать со 2 сентября. Все учащиеся начальных классов будут получать горячее питание бесплатно. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города. «Во всех столовых будет обеспечено соблюдение мер, предписанных Роспотребнадзором: обязательное мытьё и обработка рук дезинфицирующими веществами. В пищеблоках нанесена разметка дистанции, — уточнили в мэрии. — В школах составлено расписание с таким расчётом, чтобы увеличить количество перемен для питания детей, что позволит избежать пересечения потоков. После каждого приёма пищи будет проходить обработка пищеблока и инвентаря дезсредствами». Читайте также: В мэрии Кемерова рассказали, как будут работать школьные столовые

09:13 01.09.2020 В Новосибирской области заработала интерактивная карта пунктов тестирования на COVID-19. Ресурс работает на официальном портале по ситуации с коронавирусом в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. Читайте подробнее: В Новосибирской области запущена карта пунктов тестирования на COVID-19

09:21 01.09.2020 В Алтайском крае зафиксировано рекордное число смертельных случаев среди пациентов с коронавирусом. По данным оперативного штаба региона на 1 сентября, за последние сутки погибли 11 человек. Общее число жертв SARS-CoV-2 составляет уже 344. Продолжает расти и количество больных внебольничной пневмонией (3306 пациентов, +32 за последние сутки) и ОРВИ (3573 пациента, +5 за последние сутки). Тяжелобольных 115 (минус семь пациентов за последние сутки), на аппарате ИВЛ — 34 (минус один пациент за последние сутки). Читайте также: На Алтае отмечено рекордное число летальных исходов пациентов с SARS-CoV-2

09:30 01.09.2020 От коронавирусной инфекции в Москве вылечились за последние сутки ещё 1262 человека, сообщила 1 сентября вице-мэр города Анастасия Ракова. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1262 пациента», — сказала она. Об этом: В Москве вылечились от COVID-19 ещё 1262 человек

09:30 01.09.2020 Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов 31 августа провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в республике. Оно было направлено на принятие неотложных мер в условиях увеличения числа новых выявленных носителей коронавируса. Были обсуждены конкретные меры, которые «касаются абсолютно всех без исключения городов и районов», написал на своей странице в Instagram Рашид Темрезов. Подробности в материале: Власти Карачаево-Черкесии обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19

09:35 01.09.2020 В Московской области от коронавирусной инфекции вылечились за последние сутки 209 человек. Об этом 1 сентября сообщили в оперативном штабе Подмосковья. «Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — рассказали в штабе. Всего с начала распространения вируса в Московской области поправили здоровье более 51,7 тыс. человек. Об этом: В Подмосковье вылечились от COVID-19 ещё 209 человек

09:35 01.09.2020 В Свердловской области 1 сентября не проводятся школьные линейки. Зато на улицах стало заметно больше автомобилей, а перед школьными воротами порой весьма плотно собираются дети, которые идут в первый или очередной класс, и провожающие их взрослые, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: День Знаний на Урале: без линеек и с толкучками у школьных ворот

09:37 01.09.2020 В Хабаровске уже открылось большинство кафе, закусочных и ресторанов. Горожане ждут запуск аттракционов. Читайте подробнее: В Хабаровске открылись почти все точки общепита

09:39 01.09.2020 Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Давид Сильва заразился коронавирусом. Читайте подробнее: Футболист Давид Сильва заразился коронавирусом

09:50 01.09.2020 Дворцы культуры и театрально-концертные организации возобновят свою работу с 15 сентября в Башкирии. Об этом 1 сентября сообщает пресс-служба главы региона. По сообщению пресс-службы ведомства, соответствующие изменения в указ о введении режима «Повышенная готовность» из-за угрозы распространения коронавируса 31 августа внес глава республики Радий Хабиров. Подробности в материале: В Башкирии театры возобновят работу с 15 сентября

09:51 01.09.2020 Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов прогнозирует массовое закрытие школ на карантин осенью и настаивает на возвращении медиков в образовательные учреждения на постоянной основе, передает корреспондент ИА REGNUM 1 сентября. Об этом: В Госдуме прогнозируют массовое закрытие школ на карантин

09:55 01.09.2020 В Югре за минувшие сутки выявлено 67 положительных тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Основные очаги заражения на 1 сентября: Сургут — 24 положительных тестов; Ханты-Мансийск — 18; Советский район — 6; по пять — в Сургутском районе и Нефтеюганске. Всего с начала пандемии в Югре на 1 сентября зарегистрировано 19 776 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровел 18 491 человек, 167 пациентов с COVID-19 скончались. Коэффициент распространения инфекции в ХМАО на 1 сентября составляет 1,00. Читайте также: В Югре за сутки выявили 67 заражений коронавирусом

09:56 01.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 1 сентября выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 3249 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом: В Удмуртии выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

09:59 01.09.2020 До 30 человек возросло в Карелии количество летальных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил подписчикам на своей странице в соцсети 1 сентября глава республики Артур Парфенчиков. Подробности в материале: В Карелии до 30 возросло количество жертв COVID-19

09:59 01.09.2020 Борьба с коронавирусом в Хабаровской области [minzdrav.gov.ru]

10:05 01.09.2020 В Удмуртии по состоянию на 1 сентября с начала пандемии провели 278 273 исследования для выявления заражений коронавирусом. Об этом: В Удмуртии провели более 278 тыс. исследований на коронавирус

10:09 01.09.2020 Чебоксарский международный кинофестиваль в 2020 году проводиться не будет. Его перенесли на 2021 год. Читайте также: В Чувашии отменили международный кинофестиваль-2020

10:10 01.09.2020 «Радостно, что новый учебный год мы начинаем в традиционном очном формате. Желаю всем крепкого здоровья, интересной и насыщенной событиями жизни, радостных и счастливых переживаний», — поздравила школьников и студентов с Днём знаний министр образования Красноярского края Светлана Маковская.

10:10 01.09.2020 В Забайкалье за неделю чаще всего коронавирусом заражались дети и подростки. Такие неутешительные данные в ходе оперативного совещания, состоявшегося накануне, 31 августа, сообщила глава краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа. По её словам, в абсолютных значениях наиболее часто положительные результаты тестов на коронавирус фиксируются у жителей региона в возрасте 3−6 и 7−14 лет. Глава надзорного ведомства уточнила, что темп распространения вируса за неделю вырос с 0,4% до 0,6%. За последние две недели темп ускорился с 0,3% до 0,5%. Об этом: Забайкальские дети всё чаще становятся носителями SARS-CoV-2

10:29 01.09.2020 Дмитрий Певцов опроверг информацию о том, что впал в кому в реанимации, и назвал распространяющих эти слухи «паскудниками». Актёр также рассказал, что чувствует себя нормально, лечение идёт по плану. Певцов добавил, что ему очень нравится в Коммунарке. Напомним, несколько дней назад артиста госпитализировали с воспалением лёгких, тест на коронавирус дал отрицательный результат.

10:29 01.09.2020 «Ребята, не верьте ничему из того, что читаете в средствах массовой дезинформации. Мне — верьте. Что хочется пожелать тем, кто публикует и составляет подобную чушь. Хочется вот без всякой злобы пожелать вам, дорогие кому-то люди, очевидно (но вы на самом деле паскудники, не более того)… Так вот, чтобы ваши родственники прочитали о вас такую информацию, ну просто ради интереса. И как вам это понравится? А тем, кто это читает, я советую не читать. Читайте Чехова, Толстого, Пушкина», — заявил Дмитрий Певцов на видео, опубликованном в Instagram.

10:29 01.09.2020 Правительство Самарской области будет вынуждено принимать жесткие меры, а значит и закрыть школы, в случае осложнения ситуации с распространением коронавируса в регионе. Об этом заявил глава региона Дмитрий Азаров на совещании регионального оперативного штаба, 31 августа сообщает пресс-служба областного правительства. По сообщению пресс-службы ведомства, за минувшие 7 дней по области фиксируется повышение числа ежедневно выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Читайте также: Глава Самарской области пояснил, в каком случае школы снова могут закрыть

10:32 01.09.2020 В Санкт-Петербурге лабораторно подтверждено 185 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки. Об этом 1 сентября сообщили в федеральном оперативном штабе. Это на три случая меньше, чем было зафиксировано за предыдущие сутки. Однако в целом уровень суточного заражения почти не снижается уже более десяти дней. Читайте также: В Петербурге подтвердили еще 185 случаев заражения коронавирусом

10:35 01.09.2020 Количество выявленных случаев коронавируса в России превысило 1 миллион, сообщили в оперативном штабе 1 сентября. Суточный прирост составил 4729 случаев.

10:37 01.09.2020 За минувшие сутки в России выявили 4729 носителей коронавируса. Об этом 1 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы. Новые случаи зафиксированы в 84 регионах. На первом месте Москва — 641 случай. Далее следуют Петербург — 185, Подмосковье — 156, Ростовская область — 133, Нижегородская область — 132. Также среди лидеров Ставрополье, Свердловская область и Красноярский край. Подробности в материале: В России выявили более миллиона носителей коронавируса

10:39 01.09.2020 За прошедшие сутки в Хакасии скончалась одна пациентка с COVID-19. 43-летняя жительница Таштыпского района проходила лечение в Республиканской клинической больнице. Таким образом, за весь период в Хакасии скончались 40 пациентов с коронавирусом. Читайте также: В Хакасии скончались 40 пациентов с коронавирусом

10:42 01.09.2020 За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в России умерли 123 человека. Об этом 1 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы. «Зафиксировано 123 летальных исхода», — говорится в информации. Всего с начала распространения коронавируса в России зафиксировали 17 299 летальных исходов. Об этом: В России за сутки от COVID-19 умерли 123 человека

10:45 01.09.2020 В Санкт-Петербурге в последний день лета официально подтвердили сразу 19 смертей от коронавирусной инфекции. Это более 15% от общего количества летальных исходов по всей России за 31 августа. О том, что Петербург вновь возглавил список суточной летальности COVID-19, сообщили 1 сентября в федеральном оперативном штабе. Читайте подробнее: Петербург вновь показал «рекордную» суточную смертность от COVID-19

10:45 01.09.2020 Глава Республики Алтай Олег Хорохордин внёс изменения в распоряжение о введении режима повышенной готовности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, отменён пункт об определении дежурных групп в детских садах. Подробности в материале: Детсады в Горном Алтае возобновили работу в штатном режиме

10:45 01.09.2020 В Чувашии за сутки выявили 29 носителей коронавируса, новых летальных исходов нет. Читайте также: В Чувашии переболели COVID-19 ещё 23 человека

10:48 01.09.2020 Тест на коронавирус [minzdrav.gov.by].

10:49 01.09.2020 Число жертв COVID-19 на Ставрополье к утру 1 сентября достигло 240. За минувшие сутки в регионе умерли три человека с подтвержденным диагнозом, сообщил у себя в Instagram губернатор края Владимир Владимиров. Читайте также: На Ставрополье в августе умер 81 пациент с COVID-19

10:52 01.09.2020 В Ульяновской области суточное число выздоровевших в 3,5 раза превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом — соответственно 323 и 92. Читайте также: В Ульяновской области переболели COVID-19 ещё 323 человека

10:54 01.09.2020 Возможность возвращения российких школ к дистанционной форме обучения в случае обострения ситуации с коронавирусной инфекцией допустила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она заявила об этом 31 августа в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1». Об этом: Как при гриппе: Попова допустила дистанционное обучение в школах

10:56 01.09.2020 Практически каждый пятый житель России (18%) испытывает гордость за появление отечественной вакцины от коронавируса, свидетельствуют опрос «Левада-центра». Читайте подробнее: Опрос показал отношение граждан к российской вакцине от коронавируса

10:57 01.09.2020 За минувшие сутки в России выявили 641 случай заражения коронавирусом. Об этом 1 сентября сообщили в оперативном штабе Москвы. «Несмотря на увеличение охвата тестирований на коронавирус, число новых случаев в Москве остается на низком уровне», — отметили в штабе. Читайте также: В Москве выявили ещё 641 носителя коронавируса

10:58 01.09.2020 В Челябинской области за 31 августа подтверждено ещё 76 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб. К утру 1 сентября в регионе обнаружили уже 14 477 носителей коронавируса. Из них с COVID-19 на лечении находятся 2 652 пациента. Об этом: В Челябинской области обнаружили ещё 76 носителей коронавируса

10:58 01.09.2020 29 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области за минувшие сутки, сообщили 1 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 152 пациента. Читайте подробнее: В Рязанской области подтвердили ещё 29 случаев заражения коронавирусом

10:59 01.09.2020 За минувшие сутки 40 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Белгородской области. Выписаны 92 человека, сообщили 1 сентября в федеральном оперативном штабе. Подробности в материале: В Белгородской области подтвердили 40 случаев заражения коронавирусом

11:01 01.09.2020 Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа на Ставрополье к утру 1 сентября достигло 12 тыс. 110. За минувшие сутки в регионе инфекцию выявили у 125 человек, сообщил губернатор края Владимир Владимиров. Об этом: На Ставрополье в августе число пациентов с COVID-19 превысило 3,7 тысячи

11:01 01.09.2020 31 августа подписано постановление правительства Калужской области, продлевающее в регионе режим повышенной готовности до 30 сентября 2020 года. На этот срок в регионе продлевается масочный режим. Подробности в материале: В Калужской области масочный режим продлили до 30 сентября

11:08 01.09.2020 За последние сутки в Красноярском крае выявили 109 носителей коронавируса, за весь период — 16 979, сообщили 1 сентября в региональном оперштабе. Читайте подробнее: В Красноярском крае коронавирус выявлен почти у 17 тысяч человек

11:11 01.09.2020 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 1 сентября выявили 845 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 128 924 случаев. Об этом: В Поволжье выявили почти 129 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:13 01.09.2020 В Пензенской области по информации на 1 сентября коронавирусная инфекция подтверждена у 8,2 тыс. человек. За сутки положительные тесты на COVID-19 получили еще 75 жителей региона. Всего с начала пандемии выздоровели 7613 человек, за сутки — 55 пациентов. С момента начала наблюдения скончались 108 человек. Читайте также: В Пензенской области выявили 75 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:16 01.09.2020 По данным «Левада-центра», готовы прививаться отечественной вакциной от коронавируса 38% жителей России в случае бесплатной и добровольной вакцинации. Читайте подробнее: Почти 40% жителей РФ готовы сделать прививку от коронавируса

11:20 01.09.2020 В Железноводске в День знаний торжественно открыли стелу, посвящённую детям-героям Ставрополья. Памятную стелу открыли в старейшей школе округа, которой в этом году исполнилось 100 лет, сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта. Сообщается также, что все школы города обеспечены рециркуляторами воздуха и прошли тщательную дезинфекцию. Читайте также: В Железноводске открыли стелу, посвящённую детям-героям Ставрополья

11:25 01.09.2020 В Пермском крае за сутки, по состоянию на 1 сентября, выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом. В больнице на лечении находятся 52 человека, еще пятеро — дома под меднаблюдением, сообщает краевой минздрав. Об этом: В Прикамье выявлено ещё 57 носителей коронавируса

11:25 01.09.2020 В Свердловской области за 31 августа подтверждено ещё 117 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб. Так, в Екатеринбурге обнаружено 46 новых заразившихся. Есть свежие случаи и в ряде других территорий региона, среди которых Асбест, Нижний Тагил, Качканар, Серов, Ревда и т. д. Также COVID-19 выявлен у одного жителя из другого региона России. Читайте подробнее: На Среднем Урале подтвердили ещё 117 случаев COVID-19