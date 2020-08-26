Казань, 26 августа, 2020, 07:10 — ИА Регнум. Госжилфонд Татарии, который был создан более 20 лет назад указом главы Татарии Минтимером Шаймиевым, требует с крупной строительной компании «Камгэсэнергострой» и АО «Холдинговая компания «Ак Барс» более 319 млн рублей. Иск арбитражем Татарии из-за недочётов оставлен без движения до 28 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Минтимер Шаймиев

Иск поступил 10 августа, но судья Горинов оставил его без движения, уточнив, что не представлены документы о наличии юридического образования у представителя истца, а также нет доказательств направления копии иска соответчику.

Истец требует взыскания «в солидарном порядке 319 130 031 руб. 44 коп. задолженности». Подробности спора пока неизвестны.

Напомним, ПАО «Камгэсэнергострой» является многопрофильным строительным холдингом и входит в состав «Ак Барса», которому в ПАО принадлежит более 66% акций. Компания участвовала в реализации многих масштабных проектов, в том числе нефтезаводов группы «Танеко», объектов Универсиады 2013 года.