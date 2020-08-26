Алтайский край, 26 августа, 2020, 04:47 — ИА Регнум. Двое молодых односельчан — Иван Чумакин и Юрий Шулятьев — жители села Георгиевка Локтевского района Алтайского края будут представлены к награждению медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Подробности сегодня, 26 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю Спасители из Георгиевки

В средине августа парни отдыхали на реке Алей. Ближе к вечеру они услышали крики о помощи и увидели, что из воды показалась сначала голова, потом рука тонущей девушки. Юрий первым бросился ей на помощь. Подплыв к утопающей, он понял, что девушка попала в сильный водоворот. Он начал выталкивать её из омута, но девушка, паникуя, сильно ударила парня в плечо. Тогда он собрал все свои силы и еще раз попытался её вытолкнуть. И тут на помощь подоспел Иван. Он поднырнул под девушку. Общими усилиями ребята сумели вытащить тонувшую на берег.

Позже подбежали родители и местные жители. Благодаря своевременным и решительным действиям по спасению девушки медицинская помощь не понадобилась. Юрий и Иван, выпускники Георгиевской средней общеобразовательной школы Локтевского района Алтайского края.

Юрий — активный участник школьных мероприятий, отдающий предпочтение точным наукам. Занимается спортом, является участником и победителем районных соревнований в составе команды, капитан сборной школы по футболу. Имеет золотой значок ГТО. Иван занимался футболом и волейболом. В настоящее время служит в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации в должности командира танка 1-й гвардейской танковой армии, 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, 1-го мотострелкового полка.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с начала купального сезона на водоёмах региона уже погибли более 35 человек, из них 11 — дети.