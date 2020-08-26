Саратов, 26 августа, 2020, 08:47 — ИА Регнум. Наиболее трудновыполнимой рекомендацией Роспотребнадзора стало распределение потоков школьников таким образом, чтобы избежать массового скопления детей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 1 Октябрьского района Саратова Ирина Гайнутдинова.

Георгий Балаков ИА REGNUM Гимназия № 1 Октябрьского района Саратова

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"На практике самым сложным, наверное, было составление нелинейного расписания. И у меня до сих пор есть не то что непонимание, я хочу видеть процесс в реализации — один припоздал, другой пораньше пришёл — как механизм будет работать на практике. Я думаю, что составление расписания было самым сложным. Потому что закупить — вещь техническая, а когда задействовано 78 учителей, 1,2 тысячи детей — это сложно», — сказала Гайнутдинова.

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Также директор гимназии отметила, что в ближайшие дни будут проведены родительские собрания, на которых будут объявлены новые правила обучения.