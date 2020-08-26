Саратов, 26 августа, 2020, 08:43 — ИА Регнум. Для того чтобы разбить потоки учеников и избежать большого одномоментного скопления детей, в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении гимназия № 1 Октябрьского района Саратова начало уроков распределили в течение трёхчасового интервала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила директор учебной организации Ирина Гайнутдинова.

Георгий Балаков ИА REGNUM Расписание занятий в гимназии № 1 Октябрьского района Саратова

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"У нас 1,2 тысячи детей учатся в одну смену. Но мы сделали не линейное расписание. Мы принимаем детей с 8:00 до 11:00. Прежде всего мы принимаем детей старших классов — тех, у кого долго идут занятия по расписанию. Но в среднем мы учимся до 15:00 — это те, кто пришли в 11:00. Мы нормально уложились, расписание было сложное, но у нас очень опытный диспетчер», — сказала Гайнутдинова.

Георгий Балаков ИА REGNUM Класс с дезинфекцией

При этом для занятий каждого класса подготовлен отдельный кабинет. Исключение составляют кабинеты физики, химии, биологии, информатики, а также спортзал. В данном случае классы приходят в эти помещения для занятий, после чего в них производится дезинфекция, чтобы следующий класс мог провести там урок.

«У нас есть возможность после каждого класса проводить дезинфекцию. Существуют графики дезинфекции. Сейчас будем смотреть по факту, как это будет получаться», — сообщила Гайнутдинова.