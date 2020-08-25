Кеноша, США, 25 августа, 2020, 23:39 — ИА Регнум. Более трёх десятков пожаров вспыхнуло в городе Кеноше (штат Висконсин, США) во время беспорядков, пишет 25 августа Kenosha News.

(сс) Mike Shaheen Беспорядки в США

Такими данными располагает пожарная охрана Кеноше. По словам её начальника Чарльза Лейпцига, было на фоне беспорядков ликвидировано 34 возгорания.

Пожары охватили 30 магазинов и ряд жилых зданий. Дотла сгорел департамент Висконсина по делам исправительных учреждений.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, беспорядки в Кеноше начались после ранения 24 августа полицейскими чернокожего Джейкоба Блейка. Правоохранители выстрелили ему в спину на улице во время бытового конфликта между горожанами.

В ходе беспорядков, которые начались в знак протеста против действий полиции, пострадало здание городского суда. В Кеноше ввели комендантский час.