Москва, 25 августа, 2020, 22:57 — ИА Регнум. Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко поделился ожиданиями от трансфера 21-летнего защитника Бруно Фукса. Ранее о переходе бразильского игрока из «Интернасьонала» было объявлено на официальной странице «армейцев».

(сс) flooy Футболист

Контракт с Бруно Фуксом подписан на пять лет и рассчитан до конца сезона 2024−2025 годов.

«Мы долго смотрели его. В отличие от ситуации с Гайчем, можно было посмотреть видео, как он играет сейчас, а не несколько месяцев назад. Видели, что он находится в хорошей форме. Он ворвался в состав «Интернасьонала» и застолбил место в составе, хотя его конкурентом был опытный игрок. У него хорошее начало атаки для защитника, что нам нужно.

При позиционной атаке очень важен первый пас, и он им обладает. Надо понять, как лучше его использовать на стандартных положениях в атаке и обороне. Он тоже молодой футболист с перспективами. Что касается характеристик — помимо первого паса он достаточно агрессивен и умело вступает в отбор», — приводит высказывание специалиста официальный сайт клуба.

За минувший сезон Фукс вышел на поле в 18 матчах чемпионата Бразилии, не отличившись результативными действиями.