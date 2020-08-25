Париж, 25 августа, 2020, 22:49 — ИА Регнум. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал власти Ливана срочно начать реформы, несмотря на тяжелую ситуацию после взрыва в Бейруте, 25 августа сообщает Agence France-Presse.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Ле Дриан также заявил, что в ближайшее время президент Франции Эммануэль Макрон снова отправится в Ливан, где он был через несколько дней после трагедии в Бейруте.

Заявление главы французского министра было сделано перед отправкой 2500 тонн гуманитарной помощи Ливану из порта Марселя.

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