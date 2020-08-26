Стокгольм, 26 августа, 2020, 08:15 — ИА Регнум. Военные учения с участием трех больших российских десантных кораблей, прошедшие 25 августа к востоку от Готланда, самого большого острова в Балтийском море, стали причиной того, что Вооруженные силы Швеции осуществили «мероприятия по обеспечению боеготовности» в Балтийском море. Российские учения в сочетании с кризисом в Белоруссии вызвали необходимость переброски шведских военных кораблей и самолетов, а также наземных войск на территорию Готланда, являющегося частью Швеции. Об этом 25 августа сообщила газета Dagens Nyheter.

Brindefalk Шведский солдат

Информацию об усилении уровня напряженности в Балтийском регионе и его непосредственных причинах журналисты Dagens Nyheter получили от своих источников в военном министерстве Швеции. По информации издания, Швеция еще 24 августа повысила состояние боеготовности своих Вооруженных сил и усилила наблюдение за Балтийским морем и Готландом.

Данную информацию, попавшую в руки шведских журналистов, подтвердил начальник Оперативного управления Вооруженных сил Швеции Ян Торнквист:

«Поводом к нашим действиям послужили проводимые в Балтийском море с 24 по 28 августа российские учения и весь тот переполох, который они вызывают в виде подтягивания подразделений из других стран».

Напомним, что 25 августа в 14:40 (GMT+2) воинские подразделения Вооруженных сил Швеции прибыли на остров Готланд. Переброска в рамках «мероприятий по обеспечению боеготовности» была осуществлена с помощью парома марки M/S Visby.