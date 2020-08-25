Подгорица, 25 августа, 2020, 22:27 — ИА Регнум. Сторонники Сербской православной церкви проводят вечером 25 августа протестные шествия против закона о свободе вероисповедания в ряде городов Черногории.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты в Черногории

Большое количество людей собрались, например, в Никшиче на площади Шака Петровича, откуда началось шествие протеста по улицам города.

Граждане выражали недовольство законом о свободе вероисповедания криками: «Не отдадим святыня», «Черногория восстала, святыни нужно защищать …», песнями о Черногории, Косово, Сербии и лозунгами против президента Черногории.

Во главе шествия шли хоругвеносцы с флагами Черногории, церковными флагами, иконами, крестами. Группа медицинских работников, подписавшихся в поддержку Сербской православной церкви, присоединилась к гражданам в марше протеста.

Аналогичные акции прошли в Беране, Бело-Поле, Будве, Херцег-Нови и других.

Напомним, что в это воскресенье, 30 августа, в Черногории пройдут парламентские выборы. Вопрос святынь является ключевым в программах сразу нескольких оппозиционных избирательных блоков.